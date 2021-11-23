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Вакцинация детей от 5 до 11 лет стартовала в Израиле
Вакцинация детей от 5 до 11 лет стартовала в Израиле
Привился также и сын премьер-министра Израиля, ранее в стране стали прививать от коронавируса подростков.
2021-11-23T19:45+0200
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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет от коронавируса начал во вторник Израиль. как сообщает пресс-служба главы правительства этой страны, вакцинировался девятилетний сын премьер-министра Нафтали Беннета Давид, передает РИА Новости.Глава правительства Израиля призвал всех родителей сделать своим детям прививку.Ранее применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет официально одобрил медицинский регулятор США CDC.Массовая вакцинация населения от коронавируса в Израиле началась 20 декабря 2020 года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. Вторую дозу привитые начали получать с 10 января 2021 года. Подростков в возрасте 12-15 лет в Израиле начали вакцинировать в начале июня. Обе дозы прививки на сегодняшний день получили более 5,7 миллиона человек, третью - более 4,05 миллиона.
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в мире, израиль, дети, вакцинация

Вакцинация детей от 5 до 11 лет стартовала в Израиле

19:45 23.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Привился также и сын премьер-министра Израиля, ранее в стране стали прививать от коронавируса подростков.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет от коронавируса начал во вторник Израиль. как сообщает пресс-служба главы правительства этой страны, вакцинировался девятилетний сын премьер-министра Нафтали Беннета Давид, передает РИА Новости.

"Сегодня мы начинаем всеизраильскую кампанию по вакцинации детей, прежде всего, чтобы их защитить. Сейчас сделали прививку Давиду. Это защищает и наших детей, и наших родителей, и все государство Израиль", - отметил он.

Глава правительства Израиля призвал всех родителей сделать своим детям прививку.

Ранее применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет официально одобрил медицинский регулятор США CDC.

Массовая вакцинация населения от коронавируса в Израиле началась 20 декабря 2020 года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. Вторую дозу привитые начали получать с 10 января 2021 года. Подростков в возрасте 12-15 лет в Израиле начали вакцинировать в начале июня. Обе дозы прививки на сегодняшний день получили более 5,7 миллиона человек, третью - более 4,05 миллиона.
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