Коронавирус
Вакцинация детей от 5 до 11 лет стартовала в Израиле
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Привился также и сын премьер-министра Израиля, ранее в стране стали прививать от коронавируса подростков.
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет от коронавируса начал во вторник Израиль. как сообщает пресс-служба главы правительства этой страны, вакцинировался девятилетний сын премьер-министра Нафтали Беннета Давид, передает РИА Новости.
"Сегодня мы начинаем всеизраильскую кампанию по вакцинации детей, прежде всего, чтобы их защитить. Сейчас сделали прививку Давиду. Это защищает и наших детей, и наших родителей, и все государство Израиль", - отметил он.
Глава правительства Израиля призвал всех родителей сделать своим детям прививку.
Ранее применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет официально одобрил медицинский регулятор США CDC.
Массовая вакцинация населения от коронавируса в Израиле началась 20 декабря 2020 года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. Вторую дозу привитые начали получать с 10 января 2021 года. Подростков в возрасте 12-15 лет в Израиле начали вакцинировать в начале июня. Обе дозы прививки на сегодняшний день получили более 5,7 миллиона человек, третью - более 4,05 миллиона.
Ранее применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет официально одобрил медицинский регулятор США CDC.
Массовая вакцинация населения от коронавируса в Израиле началась 20 декабря 2020 года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. Вторую дозу привитые начали получать с 10 января 2021 года. Подростков в возрасте 12-15 лет в Израиле начали вакцинировать в начале июня. Обе дозы прививки на сегодняшний день получили более 5,7 миллиона человек, третью - более 4,05 миллиона.