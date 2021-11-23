https://ru.sputnik.md/20211123/vysshiy-sovet-prokurorov-sformiroval-komissiyu-po-otsenke-raboty-stoyanoglo-46655127.html

Высший совет прокуроров сформировал комиссию по оценке работы Стояногло

Высший совет прокуроров сформировал комиссию по оценке работы Стояногло

Комиссия по оценке работы Александра Стояногло скоро приступит к работе.

2021-11-23T18:20+0200

2021-11-23T18:20+0200

2021-11-23T18:20+0200

прокуратура

александр стояногло

общество

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45294841_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_808d23f87fd51e8eb14e3bc06166b44f.jpg

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Высший совет прокуратуры (ВСП) создал комиссию по оценке деятельности временно отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло.В состав комиссии войдут Драго Кос - международный эксперт по борьбе с коррупцией, предложенный президентом Республики Молдова Майей Санду; Анжела Попил - юрист, предложенная Министерством юстиции; Ион Матученко - адвокат, предложенный отстраненным от должности генеральным прокурором Александром Стояногло; Мариана Александру - экс-прокурор DNA из Румынии, предложена Высшим советом прокуроров,а также Лидия Булхак - бывшая исполняющая обязанности председателя Апелляционного суда Кишинева, предложена Высшим советом магистратуры.Ранее Высший совет прокуратуры (ВСП) принял запрос президента Молдовы Майи Санду об оценке деятельности временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло.Согласно решению ВСП, принятому 18 ноября, деятельность Стояногло изучит специальная комиссия.Ряд поправок к закону о прокуратуре парламент страны одобрил в окончательном чтении 24 августа.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам проверки его деятельности сторонней комиссией он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Согласно поправкам, генпрокурора в том числе можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий. Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211122/byvshiy-prokuror-dna-iz-rumynii-budet-uchastvovat-v-otsenke-raboty-stoyanoglo-46619894.html

https://ru.sputnik.md/20211103/stoyanoglo-prodlili-domashniy-arest-esche-na-30-sutok-46143451.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прокуратура, александр стояногло, в молдове