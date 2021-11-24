https://ru.sputnik.md/20211124/benzin-i-diztoplivo-v-moldove-desheveyut-nare-publikuet-tseny-na-25-noyabrya-46671889.html

Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 25 ноября

Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 25 ноября

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 25 ноября.

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экономика

цены

бензин

дизтопливо

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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные с 25 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на три бана и опустится до 21,02 лея.Цена на дизтопливо снизится на шесть банов – до 18,17 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20211122/odin-iz-rukovoditeley-nare-podal-v-otstavku-46603572.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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цены, бензин, дизтопливо