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Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 25 ноября
Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 25 ноября
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 25 ноября.
2021-11-24T11:48+0200
2021-11-24T11:48+0200
экономика
цены
бензин
дизтопливо
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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные с 25 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на три бана и опустится до 21,02 лея.Цена на дизтопливо снизится на шесть банов – до 18,17 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
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цены, бензин, дизтопливо

Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 25 ноября

11:48 24.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausМашина на заправке
Машина на заправке - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 25 ноября.
КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные с 25 ноября.
Так, цена на 95-й бензин подешевеет на три бана и опустится до 21,02 лея.
Цена на дизтопливо снизится на шесть банов – до 18,17 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
Ștefan Creangă - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
Один из руководителей НАРЭ подал в отставку
22 ноября, 11:21
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