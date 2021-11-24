https://ru.sputnik.md/20211124/benzin-i-diztoplivo-v-moldove-desheveyut-nare-publikuet-tseny-na-25-noyabrya-46671889.html
Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 25 ноября
Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 25 ноября
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 25 ноября.
2021-11-24T11:48+0200
2021-11-24T11:48+0200
2021-11-24T11:48+0200
экономика
цены
бензин
дизтопливо
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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные с 25 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на три бана и опустится до 21,02 лея.Цена на дизтопливо снизится на шесть банов – до 18,17 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20211122/odin-iz-rukovoditeley-nare-podal-v-otstavku-46603572.html
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цены, бензин, дизтопливо
Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 25 ноября
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 25 ноября.
КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные с 25 ноября.
Так, цена на 95-й бензин подешевеет на три бана и опустится до 21,02 лея.
Цена на дизтопливо снизится на шесть банов – до 18,17 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.