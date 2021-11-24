Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211124/bezhentsy-pytayutsya-shturmovat-polsko-belorusskuyu-granitsu-46671326.html
Беженцы пытаются штурмовать польско-белорусскую границу
Беженцы пытаются штурмовать польско-белорусскую границу
Беженцы пытаются штурмовать польско-белорусскую границу
2021-11-24T14:27+0200
2021-11-24T14:27+0200
граница
польша
беларусь
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46449385_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f4c2c5a0d1d7b5ba657b0d55d99c60db.jpg
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Нелегальные мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы, передает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши.В одном случае "группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни", говорится в сообщении. При этом в Погранстраже утверждают, что "нападение происходило под надзором белорусских силовиков".По данным пограничников, всего за минувшие сутки зафиксировано 267 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Было выдано 44 постановления о выдворении нелегалов с территории Польши.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ru.sputnik.md/20211123/migranty-pokidayut-territoriyu-belorussii-46633378.html
польша
беларусь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46449385_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78c6e3381355d8ba683e8c2b249258c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
граница, польша, беларусь, мигранты

Беженцы пытаются штурмовать польско-белорусскую границу

14:27 24.11.2021
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация у пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе
Ситуация у пропускного пункта Брузги на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Более ста нелегальных мигрантов пытались силой прорваться через границу.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Нелегальные мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы, передает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши.
"На участках, охраняемых отрядами в Дубичах Церкевных и Мельнике, группы агрессивных иностранцев форсировали границу", - говорится в сообщении Пограничной стражи.
В одном случае "группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни", говорится в сообщении. При этом в Погранстраже утверждают, что "нападение происходило под надзором белорусских силовиков".
По данным пограничников, всего за минувшие сутки зафиксировано 267 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Было выдано 44 постановления о выдворении нелегалов с территории Польши.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Национальный аэропорт Минск - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
Мигранты покидают территорию Белоруссии
Вчера, 15:00
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:32Путин сделал назальную вакцину от коронавируса
15:12У Молдовы могут появиться новые послы во Франции и Германии
14:46Останется ли Молдова без газа: что ждет жителей страны после полуночи
14:27Беженцы пытаются штурмовать польско-белорусскую границу
14:04ВОЗ: ношение масок – спасение от пандемии для Европы
13:35В Европе зимой попробуют жить без электричества
13:10Обратный отсчет: сколько времени есть у "Молдовагаза" для выплаты долга "Газпрому"
13:07Газовый кризис: школы и больницы не могут оплатить счета, нужна помощь властей
12:51Минздрав Молдовы назвал дату начала иммунизации бустерной дозой вакцины
12:31Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
12:09Минздрав заявил об улучшении эпидситуации в Молдове
11:48Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 25 ноября
11:31Гаврилица просит парламент Молдовы экстренно выделить деньги на оплату долга за газ
11:21В Кишиневе задержан хакер из Украины
10:55МВД Молдовы подключается к работе европейской жандармерии
10:31"Газпром" заявил, что не получил платеж за газ от Молдовы
10:21Где в Кишиневе 24 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:54Испанский репортер: второе поражение "Реала" от "Шерифа" будет позором
09:35ВОЗ будет производить бесплатные тесты на антитела к COVID-19
09:07США и "Талибан"* готовятся к новому раунду переговоров