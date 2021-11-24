https://ru.sputnik.md/20211124/bezhentsy-pytayutsya-shturmovat-polsko-belorusskuyu-granitsu-46671326.html
Беженцы пытаются штурмовать польско-белорусскую границу
Беженцы пытаются штурмовать польско-белорусскую границу
Беженцы пытаются штурмовать польско-белорусскую границу
2021-11-24T14:27+0200
2021-11-24T14:27+0200
2021-11-24T14:27+0200
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Нелегальные мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы, передает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши.В одном случае "группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни", говорится в сообщении. При этом в Погранстраже утверждают, что "нападение происходило под надзором белорусских силовиков".По данным пограничников, всего за минувшие сутки зафиксировано 267 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Было выдано 44 постановления о выдворении нелегалов с территории Польши.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ru.sputnik.md/20211123/migranty-pokidayut-territoriyu-belorussii-46633378.html
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граница, польша, беларусь, мигранты
Беженцы пытаются штурмовать польско-белорусскую границу
Более ста нелегальных мигрантов пытались силой прорваться через границу.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik.
Нелегальные мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы, передает РИА Новости
со ссылкой на Пограничную стражу Польши.
"На участках, охраняемых отрядами в Дубичах Церкевных и Мельнике, группы агрессивных иностранцев форсировали границу", - говорится в сообщении Пограничной стражи.
В одном случае "группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни", говорится в сообщении. При этом в Погранстраже утверждают, что "нападение происходило под надзором белорусских силовиков".
По данным пограничников, всего за минувшие сутки зафиксировано 267 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Было выдано 44 постановления о выдворении нелегалов с территории Польши.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.