https://ru.sputnik.md/20211124/ek-predlozhila-chernyy-spisok-kompaniy-dostavke-migrantov-46658723.html

ЕК предложила создать "черный" список компаний, доставляющих мигрантов

ЕК предложила создать "черный" список компаний, доставляющих мигрантов

Еврокомиссия также намерена противодействовать использованию мигрантов в политических целях.

2021-11-24T07:30+0200

2021-11-24T07:30+0200

2021-11-24T07:30+0200

политика

в мире

мигранты

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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. "Черный" список, куда войдут все транспортные компании, которые участвуют в доставке нелегальных мигрантов к границам ЕС, предлагает создать Европейская комиссия (ЕК). Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая во вторник перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге, передает РИА Новости.Кроме того, ЕК предлагает создать правовую базу в Евросоюзе, чтобы противодействовать использованию мигрантов в политических целях. "В рамках единого ответа Европейского союза на инструментализацию мигрантов властями Белоруссии Еврокомиссия и верховный представитель по внешней политике предлагают меры по предотвращению и ограничению деятельности транспортных операторов, вовлеченных или способствующих контрабанде мигрантов", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания коллегии Еврокомиссии.ЕК подчеркивает необходимость "обеспечить наличие в ЕС соответствующих инструментов для борьбы с инструментализацией людей в политических целях"."Комиссия предлагает новую правовую основу, позволяющую ЕС принимать адресные меры в отношении транспортных операторов любого вида транспорта (наземного, воздушного, морского, водного), которые участвуют в незаконной перевозке людей в ЕС", - указывается в документе.В частности, Еврокомиссия предлагает предусмотреть ограничение деятельности, приостановку лицензий, приостановку разрешений на дозаправку, техобслуживание, остановки, транзит и перелет над территорией ЕС. Сообщается также, что конкретные меры будут "соразмерными" и будут определяться в индивидуальном порядке.

https://ru.sputnik.md/20210602/V-Evrokomissii-rasskazali-kogda-ekonomika-ES-vernetsya-k-dokrizisnomu-urovnyu-34972189.html

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в мире, мигранты