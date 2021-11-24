Политика
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ЕК предложила создать "черный" список компаний, доставляющих мигрантов
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Еврокомиссия также намерена противодействовать использованию мигрантов в политических целях.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. "Черный" список, куда войдут все транспортные компании, которые участвуют в доставке нелегальных мигрантов к границам ЕС, предлагает создать Европейская комиссия (ЕК). Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая во вторник перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге, передает РИА Новости.
"Существуют специализированные агентства путешествий, которые предлагают полный пакет (мигрантам – ред.): визы, перелет, гостиницу и даже такси и автобусы прямо до границы. Этих мигрантов обманывают, мы должны бороться с этим. Поэтому мы предлагаем создать "черный" список на базе международного законодательства по организации незаконной миграции. Это решение должно быть согласовано парламентом", - сообщила она.
Кроме того, ЕК предлагает создать правовую базу в Евросоюзе, чтобы противодействовать использованию мигрантов в политических целях.
"В рамках единого ответа Европейского союза на инструментализацию мигрантов властями Белоруссии Еврокомиссия и верховный представитель по внешней политике предлагают меры по предотвращению и ограничению деятельности транспортных операторов, вовлеченных или способствующих контрабанде мигрантов", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания коллегии Еврокомиссии.
ЕК подчеркивает необходимость "обеспечить наличие в ЕС соответствующих инструментов для борьбы с инструментализацией людей в политических целях".
"Комиссия предлагает новую правовую основу, позволяющую ЕС принимать адресные меры в отношении транспортных операторов любого вида транспорта (наземного, воздушного, морского, водного), которые участвуют в незаконной перевозке людей в ЕС", - указывается в документе.
ЕК подчеркивает необходимость "обеспечить наличие в ЕС соответствующих инструментов для борьбы с инструментализацией людей в политических целях".
"Комиссия предлагает новую правовую основу, позволяющую ЕС принимать адресные меры в отношении транспортных операторов любого вида транспорта (наземного, воздушного, морского, водного), которые участвуют в незаконной перевозке людей в ЕС", - указывается в документе.
В частности, Еврокомиссия предлагает предусмотреть ограничение деятельности, приостановку лицензий, приостановку разрешений на дозаправку, техобслуживание, остановки, транзит и перелет над территорией ЕС. Сообщается также, что конкретные меры будут "соразмерными" и будут определяться в индивидуальном порядке.