Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211124/gazovyy-krizis-shkoly-i-bolnitsy-ne-mogut-oplatit-scheta-nuzhna-pomosch-vlastey-46677233.html
Газовый кризис: школы и больницы не могут оплатить счета, нужна помощь властей
Газовый кризис: школы и больницы не могут оплатить счета, нужна помощь властей
Газовый кризис: школы и больницы Гагаузии не могут оплатить счета, нужна помощь властей Молдовы
2021-11-24T13:07+0200
2021-11-24T13:21+0200
тарифы
гагаузия
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/18/46676665_0:0:1628:915_1920x0_80_0_0_0d9d82a5cc442d82984e4c156cd408db.jpg
КОМРАТ, 24 ноя - Sputnik, Максим Топал. Более чем двукратное увеличение тарифов на газ стало настоящим шоком не только для рядовых граждан, но и для бюджетных организаций.В теоретическом лицее имени Александра Пушкина города Басарабяска расходы на отопление только за два месяца возрастут более чем на 300 тысяч леев. Однако учебное заведение действует по утвержденному бюджету и дополнительных средств на своих счетах не имеет, рассказала Sputnik Молдова директор лицея Олеся Банарь."Наш бюджет формируется исходя из количества детей. На 2021 год бюджет был распределен по статьям, и если цены поднялись, естественно, мы их не "потянем". У нас нет резервов, "лишних" денег, тем более в конце года, которые мы могли бы направить на покрытие разницы в цене на газ", - отметила Олеся Банарь.Как образовалась разница в цене на газ, ранее объяснили в АО "Молдовагаз". Если в первом квартале этого года закупочная цена на газ для республики составляла 126,70 доллара США за тысячу кубометров, то в октябре – уже 800,62 доллара. При этом в тариф для потребителей, утвержденный в НАРЭ 3 ноября 2020 года, была включена среднегодовая закупочная цена в 148,61 доллар США за тысячу кубометров. Во многом из-за этого "Молдовагаз" и не оплатил счета "Газпрома" и теперь Молдова рискует и вовсе остаться без газа.Однако даже если этот вопрос и будет урегулирован на высшем уровне, как платить за газ по новым тарифам, увеличенным с 4,29 лея до 11,08 лея за тысячу кубометров, в администрации городского лицея Басарабяски не представляют. Вероятнее всего, оплата будет неполной."В октябре мы заплатили за газ по старым тарифам. В нашей стране что ни день, то сюрпризы. Мы в ожидании. Видимо, да, придется платить за газ из средств, что есть у нас в бюджете. Надеемся на компенсацию со стороны правительства", - говорит Олеся Банарь.Покрыть возросшие расходы образовательных учреждений районные власти тоже не могут. Год еще не закончился, а в бюджете уже наблюдается дефицит. В затруднительной ситуации окажутся не только учебные заведения, но также медицинские и социальные учреждения, говорит председатель района Басарабяска Петр Пушкарь."Большая проблема будет в больницах, детское отделение, терапевтическое – там лежат люди и экономить нельзя. Отапливать нужно школы, садики, социальные учреждения, такие, как дома престарелых. К сожалению, пока мы не видим, что власть готова нам давать компенсации. Районные бюджеты итак сильно урезали. Когда мы планировали этот год, нам дали меньше чем в прошлом, хотя у нас и был дефицит в 1,5 миллиона леев. Это значит, что дефицит увеличится и мы не сможем помогать школам, районным больницам покрыть их счета за газ", - уверен Петр Пушкарь.Впрочем, надежды местных властей Басарабяски и администрации лицея имени Пушкина на помощь со стороны правительства пока не оправдались. На одном из последних заседаний кабинета министров башкан Гагаузии Ирина Влах предложила покрыть дефицит бюджета бюджетных организаций на оплату счетов за газ."Нам нужно подумать о том, чтобы дети чувствовали себя комфортно в детских садах и школах. И чтобы жители чувствовали себя комфортно в медучреждениях. Приведу пример - лицей в Вулканештах в ноябре 2020 года израсходовал 10 тысяч 403 кубометра газа и заплатил 50 тысяч леев. Сейчас лицей должен будет заплатить 155 тысяч леев. Чадыр-Лунгская больница в ноябре прошлого года потратила 32 тысячи 500 кубометров газа и заплатила 141 тысячу леев. Сейчас оплата составит 360 тысяч леев", - сказала Ирина Влах.Она подчеркнула, что "миссия правительства состоит в том, чтобы предусмотреть компенсации и бюджетным организациям", но в правительстве так не считают.Министр финансов Думитру Будянски заявил, что компенсации предусмотрены лишь для населения. А премьер Наталья Гаврилица призвала местные власти участвовать в поддержке бюджетных организаций, поскольку "многие могут себе это позволить".Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газаМолдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров.Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу."Газпром" заявил о возможном прекращении поставок газа в МолдовуВ понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/18/46676665_186:0:1406:915_1920x0_80_0_0_6d85b615d667c2e806f8ffd9cca564b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тарифы, гагаузия, газ

Газовый кризис: школы и больницы не могут оплатить счета, нужна помощь властей

13:07 24.11.2021 (обновлено: 13:21 24.11.2021)
© Sputnik / Maxim TopalРайонные власти Басарабяски столкнулись с серьезным дефицитом бюджета
Районные власти Басарабяски столкнулись с серьезным дефицитом бюджета - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Подписаться на
Заплатить по счетам за газ в этом году не смогут не только многие бытовые потребители, но и государственные организации.
КОМРАТ, 24 ноя - Sputnik, Максим Топал. Более чем двукратное увеличение тарифов на газ стало настоящим шоком не только для рядовых граждан, но и для бюджетных организаций.
В теоретическом лицее имени Александра Пушкина города Басарабяска расходы на отопление только за два месяца возрастут более чем на 300 тысяч леев. Однако учебное заведение действует по утвержденному бюджету и дополнительных средств на своих счетах не имеет, рассказала Sputnik Молдова директор лицея Олеся Банарь.
"Наш бюджет формируется исходя из количества детей. На 2021 год бюджет был распределен по статьям, и если цены поднялись, естественно, мы их не "потянем". У нас нет резервов, "лишних" денег, тем более в конце года, которые мы могли бы направить на покрытие разницы в цене на газ", - отметила Олеся Банарь.
Как образовалась разница в цене на газ, ранее объяснили в АО "Молдовагаз". Если в первом квартале этого года закупочная цена на газ для республики составляла 126,70 доллара США за тысячу кубометров, то в октябре – уже 800,62 доллара. При этом в тариф для потребителей, утвержденный в НАРЭ 3 ноября 2020 года, была включена среднегодовая закупочная цена в 148,61 доллар США за тысячу кубометров. Во многом из-за этого "Молдовагаз" и не оплатил счета "Газпрома" и теперь Молдова рискует и вовсе остаться без газа.
Однако даже если этот вопрос и будет урегулирован на высшем уровне, как платить за газ по новым тарифам, увеличенным с 4,29 лея до 11,08 лея за тысячу кубометров, в администрации городского лицея Басарабяски не представляют. Вероятнее всего, оплата будет неполной.
"В октябре мы заплатили за газ по старым тарифам. В нашей стране что ни день, то сюрпризы. Мы в ожидании. Видимо, да, придется платить за газ из средств, что есть у нас в бюджете. Надеемся на компенсацию со стороны правительства", - говорит Олеся Банарь.
Покрыть возросшие расходы образовательных учреждений районные власти тоже не могут. Год еще не закончился, а в бюджете уже наблюдается дефицит. В затруднительной ситуации окажутся не только учебные заведения, но также медицинские и социальные учреждения, говорит председатель района Басарабяска Петр Пушкарь.
"Большая проблема будет в больницах, детское отделение, терапевтическое – там лежат люди и экономить нельзя. Отапливать нужно школы, садики, социальные учреждения, такие, как дома престарелых. К сожалению, пока мы не видим, что власть готова нам давать компенсации. Районные бюджеты итак сильно урезали. Когда мы планировали этот год, нам дали меньше чем в прошлом, хотя у нас и был дефицит в 1,5 миллиона леев. Это значит, что дефицит увеличится и мы не сможем помогать школам, районным больницам покрыть их счета за газ", - уверен Петр Пушкарь.
© Sputnik / Maxim TopalПокрывать возросшие расходы образовательных учреждений районные власти не могут, говорит председатель района Басарабяска Петр Пушкарь
Покрывать возросшие расходы образовательных учреждений районные власти не могут, говорит председатель района Басарабяска Петр Пушкарь - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
Покрывать возросшие расходы образовательных учреждений районные власти не могут, говорит председатель района Басарабяска Петр Пушкарь
© Sputnik / Maxim Topal
Впрочем, надежды местных властей Басарабяски и администрации лицея имени Пушкина на помощь со стороны правительства пока не оправдались. На одном из последних заседаний кабинета министров башкан Гагаузии Ирина Влах предложила покрыть дефицит бюджета бюджетных организаций на оплату счетов за газ.
"Нам нужно подумать о том, чтобы дети чувствовали себя комфортно в детских садах и школах. И чтобы жители чувствовали себя комфортно в медучреждениях. Приведу пример - лицей в Вулканештах в ноябре 2020 года израсходовал 10 тысяч 403 кубометра газа и заплатил 50 тысяч леев. Сейчас лицей должен будет заплатить 155 тысяч леев. Чадыр-Лунгская больница в ноябре прошлого года потратила 32 тысячи 500 кубометров газа и заплатила 141 тысячу леев. Сейчас оплата составит 360 тысяч леев", - сказала Ирина Влах.
Она подчеркнула, что "миссия правительства состоит в том, чтобы предусмотреть компенсации и бюджетным организациям", но в правительстве так не считают.
Министр финансов Думитру Будянски заявил, что компенсации предусмотрены лишь для населения. А премьер Наталья Гаврилица призвала местные власти участвовать в поддержке бюджетных организаций, поскольку "многие могут себе это позволить".
© Sputnik / Maxim TopalВ теоретическом лицее имени Александра Пушкина города Басарабяска расходы на отопление только за два месяца возрастут более чем на 300 тысяч леев
В теоретическом лицее имени Александра Пушкина города Басарабяска расходы на отопление только за два месяца возрастут более чем на 300 тысяч леев - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
В теоретическом лицее имени Александра Пушкина города Басарабяска расходы на отопление только за два месяца возрастут более чем на 300 тысяч леев
© Sputnik / Maxim Topal

Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газа

Молдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.
Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров.
Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.

"Газпром" заявил о возможном прекращении поставок газа в Молдову

В понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.
АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:32Путин сделал назальную вакцину от коронавируса
15:12У Молдовы могут появиться новые послы во Франции и Германии
14:46Останется ли Молдова без газа: что ждет жителей страны после полуночи
14:27Беженцы пытаются штурмовать польско-белорусскую границу
14:04ВОЗ: ношение масок – спасение от пандемии для Европы
13:35В Европе зимой попробуют жить без электричества
13:10Обратный отсчет: сколько времени есть у "Молдовагаза" для выплаты долга "Газпрому"
13:07Газовый кризис: школы и больницы не могут оплатить счета, нужна помощь властей
12:51Минздрав Молдовы назвал дату начала иммунизации бустерной дозой вакцины
12:31Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
12:09Минздрав заявил об улучшении эпидситуации в Молдове
11:48Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 25 ноября
11:31Гаврилица просит парламент Молдовы экстренно выделить деньги на оплату долга за газ
11:21В Кишиневе задержан хакер из Украины
10:55МВД Молдовы подключается к работе европейской жандармерии
10:31"Газпром" заявил, что не получил платеж за газ от Молдовы
10:21Где в Кишиневе 24 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:54Испанский репортер: второе поражение "Реала" от "Шерифа" будет позором
09:35ВОЗ будет производить бесплатные тесты на антитела к COVID-19
09:07США и "Талибан"* готовятся к новому раунду переговоров