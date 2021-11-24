https://ru.sputnik.md/20211124/gazovyy-krizis-shkoly-i-bolnitsy-ne-mogut-oplatit-scheta-nuzhna-pomosch-vlastey-46677233.html

Газовый кризис: школы и больницы не могут оплатить счета, нужна помощь властей

Газовый кризис: школы и больницы не могут оплатить счета, нужна помощь властей

Газовый кризис: школы и больницы Гагаузии не могут оплатить счета, нужна помощь властей Молдовы

2021-11-24T13:07+0200

2021-11-24T13:07+0200

2021-11-24T13:21+0200

тарифы

гагаузия

газ

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КОМРАТ, 24 ноя - Sputnik, Максим Топал. Более чем двукратное увеличение тарифов на газ стало настоящим шоком не только для рядовых граждан, но и для бюджетных организаций.В теоретическом лицее имени Александра Пушкина города Басарабяска расходы на отопление только за два месяца возрастут более чем на 300 тысяч леев. Однако учебное заведение действует по утвержденному бюджету и дополнительных средств на своих счетах не имеет, рассказала Sputnik Молдова директор лицея Олеся Банарь."Наш бюджет формируется исходя из количества детей. На 2021 год бюджет был распределен по статьям, и если цены поднялись, естественно, мы их не "потянем". У нас нет резервов, "лишних" денег, тем более в конце года, которые мы могли бы направить на покрытие разницы в цене на газ", - отметила Олеся Банарь.Как образовалась разница в цене на газ, ранее объяснили в АО "Молдовагаз". Если в первом квартале этого года закупочная цена на газ для республики составляла 126,70 доллара США за тысячу кубометров, то в октябре – уже 800,62 доллара. При этом в тариф для потребителей, утвержденный в НАРЭ 3 ноября 2020 года, была включена среднегодовая закупочная цена в 148,61 доллар США за тысячу кубометров. Во многом из-за этого "Молдовагаз" и не оплатил счета "Газпрома" и теперь Молдова рискует и вовсе остаться без газа.Однако даже если этот вопрос и будет урегулирован на высшем уровне, как платить за газ по новым тарифам, увеличенным с 4,29 лея до 11,08 лея за тысячу кубометров, в администрации городского лицея Басарабяски не представляют. Вероятнее всего, оплата будет неполной."В октябре мы заплатили за газ по старым тарифам. В нашей стране что ни день, то сюрпризы. Мы в ожидании. Видимо, да, придется платить за газ из средств, что есть у нас в бюджете. Надеемся на компенсацию со стороны правительства", - говорит Олеся Банарь.Покрыть возросшие расходы образовательных учреждений районные власти тоже не могут. Год еще не закончился, а в бюджете уже наблюдается дефицит. В затруднительной ситуации окажутся не только учебные заведения, но также медицинские и социальные учреждения, говорит председатель района Басарабяска Петр Пушкарь."Большая проблема будет в больницах, детское отделение, терапевтическое – там лежат люди и экономить нельзя. Отапливать нужно школы, садики, социальные учреждения, такие, как дома престарелых. К сожалению, пока мы не видим, что власть готова нам давать компенсации. Районные бюджеты итак сильно урезали. Когда мы планировали этот год, нам дали меньше чем в прошлом, хотя у нас и был дефицит в 1,5 миллиона леев. Это значит, что дефицит увеличится и мы не сможем помогать школам, районным больницам покрыть их счета за газ", - уверен Петр Пушкарь.Впрочем, надежды местных властей Басарабяски и администрации лицея имени Пушкина на помощь со стороны правительства пока не оправдались. На одном из последних заседаний кабинета министров башкан Гагаузии Ирина Влах предложила покрыть дефицит бюджета бюджетных организаций на оплату счетов за газ."Нам нужно подумать о том, чтобы дети чувствовали себя комфортно в детских садах и школах. И чтобы жители чувствовали себя комфортно в медучреждениях. Приведу пример - лицей в Вулканештах в ноябре 2020 года израсходовал 10 тысяч 403 кубометра газа и заплатил 50 тысяч леев. Сейчас лицей должен будет заплатить 155 тысяч леев. Чадыр-Лунгская больница в ноябре прошлого года потратила 32 тысячи 500 кубометров газа и заплатила 141 тысячу леев. Сейчас оплата составит 360 тысяч леев", - сказала Ирина Влах.Она подчеркнула, что "миссия правительства состоит в том, чтобы предусмотреть компенсации и бюджетным организациям", но в правительстве так не считают.Министр финансов Думитру Будянски заявил, что компенсации предусмотрены лишь для населения. А премьер Наталья Гаврилица призвала местные власти участвовать в поддержке бюджетных организаций, поскольку "многие могут себе это позволить".Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газаМолдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров.Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу."Газпром" заявил о возможном прекращении поставок газа в МолдовуВ понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.

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тарифы, гагаузия, газ