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https://ru.sputnik.md/20211124/gazprom-soglasilsya-ne-prekraschat-postavki-gaza-v-moldovu-46683645.html
"Газпром" согласился не прекращать поставки газа в Молдову
"Газпром" согласился не прекращать поставки газа в Молдову
Прекращения поставок газа в Молдову не будет, "Газпром" ждет оплаты.
2021-11-24T15:53+0200
2021-11-24T16:10+0200
газпром
экономика
в молдове
газ
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Правительство Молдовы обратилось в среду к ПАО "Газпром" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность требований "Газпрома" и обязуется расплатиться по текущим платежам в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Газпром" в виде исключения и, проявляя добрую волю и понимание, с какой сложной ситуацией могут столкнуться в этом случае граждане Молдовы, согласился с этой просьбой", - отметил Куприянов. При этом "Газпром" твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой всех своих контрактных обязательств в будущем и выплату текущих платежей в срок. Почему "Газпром" заявил о возможном прекращении поставок газа в МолдовуВ понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов."Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров - в октябре 2021 года, при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.Там также уточнили, что в настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации."В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", – уточнили в "Молдовагазе".Позиция правительства МолдовыВласти Молдовы собираются выделить 1,4 миллиарда леев на срочное покрытие текущих долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом" из средств, которые уже были предусмотрены для увеличения уставного капитала предприятия Energocom."Мы внесли поправки в бюджет и выделили для Energocom 1,7 миллиарда леев для увеличения уставного капитала предприятия. Из них было израсходовано около 300 миллионов. Еще 1,4 миллиарда осталось", - заявил Спыну.По словам министра, правительство предлагает внести изменения в бюджет на текущий год и позволить использовать эти деньги для погашения задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" за газ, поставленный в страну в октябре и ноябре."Решение, которое предлагает правительство, - уступка долга Termoelectrica в пользу Energocom в размере около 1,4 миллиарда. Energocom выплатит этот долг, а отношения между Energocom и Termoelectrica будут урегулированы позже, учитывая, что обе компании принадлежат государству", - заявил Спыну.В четверг, 25 декабря, парламент во втором чтении собирается утвердить соответствующие поправки в бюджет. Они вступят после опубликования в Официальном мониторе.Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газаМолдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров.Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Позднее в связи с нехваткой поступающих объемов газа в Молдове был объявлен сначала режим тревоги в энергетическим секторе, а затем чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом.В октябре Молдова успела сделать несколько закупок газа из альтернативных источников: был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
https://ru.sputnik.md/20211124/obratnyy-otschet-skolko-vremeni-est-u-moldovagaza-dlya-vyplaty-dolga-gazpromu-46676251.html
https://ru.sputnik.md/20211124/ostanetsya-li-moldova-bez-gaza-chto-zhdet-zhiteley-strany-posle-polunochi-46679733.html
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газпром, в молдове, газ

"Газпром" согласился не прекращать поставки газа в Молдову

15:53 24.11.2021 (обновлено: 16:10 24.11.2021)
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Павел Львов
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Крайне напряженная ситуация с задолженностью Молдовы по газу получила свое развитие.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Правительство Молдовы обратилось в среду к ПАО "Газпром" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность требований "Газпрома" и обязуется расплатиться по текущим платежам в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" в виде исключения и, проявляя добрую волю и понимание, с какой сложной ситуацией могут столкнуться в этом случае граждане Молдовы, согласился с этой просьбой", - отметил Куприянов.
При этом "Газпром" твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой всех своих контрактных обязательств в будущем и выплату текущих платежей в срок.

Почему "Газпром" заявил о возможном прекращении поставок газа в Молдову

В понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.
АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.
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"Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров - в октябре 2021 года, при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.
Там также уточнили, что в настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации.
"В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", – уточнили в "Молдовагазе".

Позиция правительства Молдовы

Власти Молдовы собираются выделить 1,4 миллиарда леев на срочное покрытие текущих долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом" из средств, которые уже были предусмотрены для увеличения уставного капитала предприятия Energocom.
"Мы внесли поправки в бюджет и выделили для Energocom 1,7 миллиарда леев для увеличения уставного капитала предприятия. Из них было израсходовано около 300 миллионов. Еще 1,4 миллиарда осталось", - заявил Спыну.
По словам министра, правительство предлагает внести изменения в бюджет на текущий год и позволить использовать эти деньги для погашения задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" за газ, поставленный в страну в октябре и ноябре.
"Решение, которое предлагает правительство, - уступка долга Termoelectrica в пользу Energocom в размере около 1,4 миллиарда. Energocom выплатит этот долг, а отношения между Energocom и Termoelectrica будут урегулированы позже, учитывая, что обе компании принадлежат государству", - заявил Спыну.
В четверг, 25 декабря, парламент во втором чтении собирается утвердить соответствующие поправки в бюджет. Они вступят после опубликования в Официальном мониторе.

Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газа

Молдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.
Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров.
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Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Позднее в связи с нехваткой поступающих объемов газа в Молдове был объявлен сначала режим тревоги в энергетическим секторе, а затем чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом.
В октябре Молдова успела сделать несколько закупок газа из альтернативных источников: был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
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