Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211124/gazprom-zayavil-chto-ne-poluchil-platezh-za-gaz-ot-moldovy-46668890.html
"Газпром" заявил, что не получил платеж за газ от Молдовы
"Газпром" заявил, что не получил платеж за газ от Молдовы
Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил, сообщили в "Газпроме"
2021-11-24T10:31+0200
2021-11-24T10:42+0200
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/12/45655681_0:0:3453:1943_1920x0_80_0_0_8afd05cc3d47a14bdce41bef743bf97b.jpg
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил, сообщили в "Газпроме". В среду, 24 ноября, истекает 48-часовой срок после уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты, передает РИА Новости."Газпром" 22 ноября заявил, что Молдове могут отключить газ через 48 часов.Российское ПАО "Газпром" крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов."Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", - сообщил Куприянов."Очередной срок текущих платежей - сегодня (в понедельник - прим. ред.) 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - добавил он.
https://ru.sputnik.md/20211123/spynu-o-novom-gazovom-krizise-pravitelstvo-vedet-peregovory-46632832.html
https://ru.sputnik.md/20211122/postavki-gaza-moldovu-mogut-byt-ostanovleny-cherez-48-chasov-gazprom-46623301.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/12/45655681_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6a2b3d3d933c6db187d95c9eaf03f430.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
газпром

"Газпром" заявил, что не получил платеж за газ от Молдовы

10:31 24.11.2021 (обновлено: 10:42 24.11.2021)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГазпром
Газпром - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Контракт с Молдовой был подписан при условии 100% оплаты текущих платежей за газ.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил, сообщили в "Газпроме". В среду, 24 ноября, истекает 48-часовой срок после уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты, передает РИА Новости.
"Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", - сказал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" 22 ноября заявил, что Молдове могут отключить газ через 48 часов.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
Спыну - о новом газовом кризисе: правительство ведет переговоры
Вчера, 10:16
Российское ПАО "Газпром" крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.
"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", - сообщил Куприянов.
"Очередной срок текущих платежей - сегодня (в понедельник - прим. ред.) 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - добавил он.
ПАО Газпром - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
Экономика
Поставки газа в Молдову могут быть остановлены через 48 часов – "Газпром"
22 ноября, 18:47
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:55МВД Молдовы подключается к работе европейской жандармерии
10:31"Газпром" заявил, что не получил платеж за газ от Молдовы
10:21Где в Кишиневе 24 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:54Испанский репортер: второе поражение "Реала" от "Шерифа" будет позором
09:35ВОЗ будет производить бесплатные тесты на антитела к COVID-19
09:07США и "Талибан"* готовятся к новому раунду переговоров
08:41Пока все спали: "Спутник Лайт" в Лаосе, письмо звездам-антиваксерам и ситуация с COVID
08:30Могут ли граждане засудить поставщиков газа, тепла и электричества
08:00Правительство Молдовы выделит почти 11 миллионов леев на премии спортсменам-олимпийцам
07:30ЕК предложила создать "черный" список компаний, доставляющих мигрантов
07:00Самый точный прогноз погоды: грядет потепление
00:01Погодные рекорды Молдовы 24 ноября
ВчераПочему каждый десятый немец готов не встречать с семьей Рождество
Вчера"Оранжевый код" эпидопасности в Кишиневе: опубликовано решение комиссии
Вчера"Газпром" обеспечил больше половины прироста добычи газа в мире
Вчера"Реал Мадрид" и "Шериф": заявления накануне матча Лиги чемпионов в Тирасполе
ВчераКурс валют на среду: доллар растет, евро сдает позиции
ВчераЛатание дыр и нестыковки: чем кончится история с текущим долгом "Молдовагаза"
ВчераКогда "Джавелины" и "Стингеры" не в радость: США принуждают Украину к войне с Россией
ВчераСпыну намерен обсудить вопрос газового долга с руководством "Газпрома"