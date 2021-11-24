https://ru.sputnik.md/20211124/gazprom-zayavil-chto-ne-poluchil-platezh-za-gaz-ot-moldovy-46668890.html
"Газпром" заявил, что не получил платеж за газ от Молдовы
"Газпром" заявил, что не получил платеж за газ от Молдовы
Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил, сообщили в "Газпроме"
2021-11-24T10:31+0200
2021-11-24T10:31+0200
2021-11-24T10:42+0200
газпром
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил, сообщили в "Газпроме". В среду, 24 ноября, истекает 48-часовой срок после уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты, передает РИА Новости."Газпром" 22 ноября заявил, что Молдове могут отключить газ через 48 часов.Российское ПАО "Газпром" крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов."Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", - сообщил Куприянов."Очередной срок текущих платежей - сегодня (в понедельник - прим. ред.) 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - добавил он.
https://ru.sputnik.md/20211123/spynu-o-novom-gazovom-krizise-pravitelstvo-vedet-peregovory-46632832.html
https://ru.sputnik.md/20211122/postavki-gaza-moldovu-mogut-byt-ostanovleny-cherez-48-chasov-gazprom-46623301.html
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"Газпром" заявил, что не получил платеж за газ от Молдовы
10:31 24.11.2021 (обновлено: 10:42 24.11.2021)
Контракт с Молдовой был подписан при условии 100% оплаты текущих платежей за газ.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik.
Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил, сообщили в "Газпроме". В среду, 24 ноября, истекает 48-часовой срок после уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты, передает РИА Новости
.
"Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", - сказал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" 22 ноября заявил, что Молдове могут отключить газ через 48 часов.
Российское ПАО "Газпром" крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.
"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", - сообщил Куприянов.
"Очередной срок текущих платежей - сегодня (в понедельник - прим. ред.) 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - добавил он.