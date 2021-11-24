https://ru.sputnik.md/20211124/gde-v-kishineve-24-noyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46667128.html
Где в Кишиневе 24 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 24 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 24 и 25 ноября.
2021-11-24T10:21+0200
2021-11-24T10:21+0200
2021-11-24T10:21+0200
коронавирус
автобус
троллейбус
вакцинация
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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 24 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, около парка La Izvor.Автобус будет располагаться в Будештах, на улице Кишинэулуй, 115, возле Центра для детей и молодежи.Где будут находиться пункты вакцинации 25 ноябряТроллейбус разместится в секторе Ботаника, на проспекте Дечебал у магазина "Варна".Автобус будет располагаться на Мунчештском шоссе, 806, напротив центра Vitorul.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 18 ноября в Молдове стала возможной вакцинация детей от 12 лет прививкой Pfizer, но только с согласия родителей или опекуна.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в том числе в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20211112/golikova-sravnila-po-vazhnosti-sertifikat-o-vaktsinatsii-ot-covid-s-pasportom-46371831.html
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Александр Исаев
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автобус, троллейбус, вакцинация
Где в Кишиневе 24 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 24 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, около парка La Izvor.
Автобус будет располагаться в Будештах, на улице Кишинэулуй, 115, возле Центра для детей и молодежи.
Где будут находиться пункты вакцинации 25 ноября
Троллейбус разместится в секторе Ботаника, на проспекте Дечебал у магазина "Варна".
Автобус будет располагаться на Мунчештском шоссе, 806, напротив центра Vitorul.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 18 ноября в Молдове стала возможной вакцинация детей от 12 лет прививкой Pfizer, но только с согласия родителей или опекуна.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в том числе в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.