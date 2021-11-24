https://ru.sputnik.md/20211124/gde-v-kishineve-24-noyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46667128.html

Где в Кишиневе 24 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 24 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 24 и 25 ноября.

2021-11-24T10:21+0200

2021-11-24T10:21+0200

2021-11-24T10:21+0200

коронавирус

автобус

троллейбус

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45899698_116:0:1280:655_1920x0_80_0_0_1c11517a27384baf22f01fc6b9de3559.jpg

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 24 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, около парка La Izvor.Автобус будет располагаться в Будештах, на улице Кишинэулуй, 115, возле Центра для детей и молодежи.Где будут находиться пункты вакцинации 25 ноябряТроллейбус разместится в секторе Ботаника, на проспекте Дечебал у магазина "Варна".Автобус будет располагаться на Мунчештском шоссе, 806, напротив центра Vitorul.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 18 ноября в Молдове стала возможной вакцинация детей от 12 лет прививкой Pfizer, но только с согласия родителей или опекуна.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в том числе в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

https://ru.sputnik.md/20211112/golikova-sravnila-po-vazhnosti-sertifikat-o-vaktsinatsii-ot-covid-s-pasportom-46371831.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

автобус, троллейбус, вакцинация