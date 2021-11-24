https://ru.sputnik.md/20211124/gendirektor-termoelektriki-priznan-podozrevaemym-po-ugolovnomu-delu-46695817.html
Гендиректор "Термоэлектрики" признан подозреваемым по уголовному делу
Гендиректор "Термоэлектрики" признан подозреваемым по уголовному делу
В Антикоррупционной прокуратуре рассказали подробности уголовного дела против гендиректора АО "Термоэлектрика"
2021-11-24T21:02+0200
2021-11-24T21:02+0200
2021-11-24T21:02+0200
общество
"термоэлектрика"
антикоррупционная прокуратура
гендиректор
незаконное обогащение
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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Гендиректор АО "Термоэлектрика" признан подозреваемым по уголовному делу о незаконном обогащении. Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, его уже допросили. Как отметили в структуре, "за этот же период времени подозреваемый лично и через третьих лиц зарегистрировал в собственность 10 объектов недвижимости и два транспортных средства на сумму в 6 602 988 леев, приобрел в собственность две квартиры и автомобиль Hyundai Tucson (2021 года выпуска), общая стоимость которых предположительно составляет 991 341 лей". В Антикоррупционной прокуратуре сообщили, что в течение 2019-2021 годов ведутся процессуальные действия в рамках других уголовных процессов по злоупотреблению служебным положением и превышению полномочий, совершенных им и другими ответственными лицами предприятия "Термоэлектрика". В прокуратуре напомнили о презумпции невиновности. В настоящее время АО "Термоэлектрика" возглавляет Вячеслав Ени.
https://ru.sputnik.md/20180403/otoplenije-teplo-termoelectrica-18283234.html
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Алена Матвеева
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"термоэлектрика", антикоррупционная прокуратура, гендиректор, незаконное обогащение
Гендиректор "Термоэлектрики" признан подозреваемым по уголовному делу
В Антикоррупционной прокуратуре рассказали подробности уголовного дела, по которому в качестве подозреваемого проходит гендиректор АО "Термоэлектрика".
КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Гендиректор АО "Термоэлектрика" признан подозреваемым по уголовному делу о незаконном обогащении. Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, его уже допросили.
"Собраны доказательства, на основании которых возникло обоснованное подозрение, что в период с 2015 года по ноябрь 2021-го расходы подозреваемого лично и через третьих лиц превысили зарегистрированные доходы на 3 849 796 леев", – уточнили в прокуратуре.
Как отметили в структуре, "за этот же период времени подозреваемый лично и через третьих лиц зарегистрировал в собственность 10 объектов недвижимости и два транспортных средства на сумму в 6 602 988 леев, приобрел в собственность две квартиры и автомобиль Hyundai Tucson (2021 года выпуска), общая стоимость которых предположительно составляет 991 341 лей".
В Антикоррупционной прокуратуре сообщили, что в течение 2019-2021 годов ведутся процессуальные действия в рамках других уголовных процессов по злоупотреблению служебным положением и превышению полномочий, совершенных им и другими ответственными лицами предприятия "Термоэлектрика". В прокуратуре напомнили о презумпции невиновности. В настоящее время АО "Термоэлектрика" возглавляет Вячеслав Ени.