Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211124/gendirektor-termoelektriki-priznan-podozrevaemym-po-ugolovnomu-delu-46695817.html
Гендиректор "Термоэлектрики" признан подозреваемым по уголовному делу
Гендиректор "Термоэлектрики" признан подозреваемым по уголовному делу
В Антикоррупционной прокуратуре рассказали подробности уголовного дела против гендиректора АО "Термоэлектрика"
2021-11-24T21:02+0200
2021-11-24T21:02+0200
общество
"термоэлектрика"
антикоррупционная прокуратура
гендиректор
незаконное обогащение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/02/46111466_459:241:2854:1588_1920x0_80_0_0_8fcf6702f26d08386ddfe35bd5f0bcf1.jpg
КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Гендиректор АО "Термоэлектрика" признан подозреваемым по уголовному делу о незаконном обогащении. Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, его уже допросили. Как отметили в структуре, "за этот же период времени подозреваемый лично и через третьих лиц зарегистрировал в собственность 10 объектов недвижимости и два транспортных средства на сумму в 6 602 988 леев, приобрел в собственность две квартиры и автомобиль Hyundai Tucson (2021 года выпуска), общая стоимость которых предположительно составляет 991 341 лей". В Антикоррупционной прокуратуре сообщили, что в течение 2019-2021 годов ведутся процессуальные действия в рамках других уголовных процессов по злоупотреблению служебным положением и превышению полномочий, совершенных им и другими ответственными лицами предприятия "Термоэлектрика". В прокуратуре напомнили о презумпции невиновности. В настоящее время АО "Термоэлектрика" возглавляет Вячеслав Ени.
https://ru.sputnik.md/20180403/otoplenije-teplo-termoelectrica-18283234.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/02/46111466_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d0fb9ed0f643bb4fd7683514ddd1bb1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
"термоэлектрика", антикоррупционная прокуратура, гендиректор, незаконное обогащение

Гендиректор "Термоэлектрики" признан подозреваемым по уголовному делу

21:02 24.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausTermoelectrica S.A.
Termoelectrica S.A. - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
В Антикоррупционной прокуратуре рассказали подробности уголовного дела, по которому в качестве подозреваемого проходит гендиректор АО "Термоэлектрика".
КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Гендиректор АО "Термоэлектрика" признан подозреваемым по уголовному делу о незаконном обогащении. Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, его уже допросили.
"Собраны доказательства, на основании которых возникло обоснованное подозрение, что в период с 2015 года по ноябрь 2021-го расходы подозреваемого лично и через третьих лиц превысили зарегистрированные доходы на 3 849 796 леев", – уточнили в прокуратуре.
Как отметили в структуре, "за этот же период времени подозреваемый лично и через третьих лиц зарегистрировал в собственность 10 объектов недвижимости и два транспортных средства на сумму в 6 602 988 леев, приобрел в собственность две квартиры и автомобиль Hyundai Tucson (2021 года выпуска), общая стоимость которых предположительно составляет 991 341 лей".
В Антикоррупционной прокуратуре сообщили, что в течение 2019-2021 годов ведутся процессуальные действия в рамках других уголовных процессов по злоупотреблению служебным положением и превышению полномочий, совершенных им и другими ответственными лицами предприятия "Термоэлектрика". В прокуратуре напомнили о презумпции невиновности. В настоящее время АО "Термоэлектрика" возглавляет Вячеслав Ени.
Отопление - Sputnik Молдова, 1920, 03.04.2018
Общество
"Термоэлектрика" ответила на важный для кишинёвцев вопрос
3 апреля 2018, 15:10
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:31Шольц подарил Меркель куст кизила и сообщил о формировании коалиции
22:15Курс валют на четверг: доллар продолжает укрепляться
22:04Военное сотрудничество России и Китая полезно для ОДКБ и стран Центральной Азии
21:40Мягкость гиганта: почему "Газпром" не перекрыл Молдове газ
21:37"Шериф" впервые в истории попал в еврокубковую весну
21:35Вакцинацию от COVID в ЕС прошли около 65% населения
21:02Гендиректор "Термоэлектрики" признан подозреваемым по уголовному делу
20:28Как кабмин Молдовы едва не оставил страну без газа в преддверии зимы
20:03Начались клинические исследования назальной вакцины "Спутник V"
19:32Три улицы в центре Кишинева ждет ремонт
19:02Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:01Украина и Румыния утвердили соглашение о военно-техническом сотрудничестве
18:28Почему правительство Молдовы рассчитывало на отсрочку выплаты долга "Газпрому"
18:00Мокану: каким структурам граждане Молдовы доверяют
17:36В Кишиневе нашли резиденцию митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони
17:06Парламент Молдовы рассмотрит 25 ноября выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"
17:00Жук: станет ли Майя Санду молдавским Гербертом Гувером
16:50В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
16:35Правительство выделило олимпийцам Молдовы премии на 10,8 миллиона леев
16:08В правительстве Молдовы прокомментировали решение "Газпрома"