https://ru.sputnik.md/20211124/ispanskiy-reporter-vtoroe-porazhenie-reala-budet-pozorom-46666853.html

Испанский репортер: второе поражение "Реала" от "Шерифа" будет позором

Испанский репортер: второе поражение "Реала" от "Шерифа" будет позором

Журналист El Mundo Абрахам Ромеро приехал в Тирасполь на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" - "Реал Мадрид"

2021-11-24T09:54+0200

2021-11-24T09:54+0200

2021-11-24T10:07+0200

спорт

фк "шериф"

фк "реал мадрид"

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ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В среду, 24 ноября, тираспольский "Шериф" проведет поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Матч состоится на главной арене в Тирасполе и начнется в 22.00. К футбольному вечеру готовится репортер авторитетного испанского издания El Mundo Абрахам Ромеро. Его спортивная колонка - про мадридский клуб."Следить за "Реалом" легко и в то же время сложно. С одной стороны, это клуб, который в течение года творит историю и всегда есть, что рассказать. С другой, в таком великом клубе трудно получить доступ к футболистам", - признается Абрахам Ромеро.Обозреватель уверен, что к ответной игре с "Шерифом" "сливочные" подошли в своей лучшей форме. Альфонсо приводит статистику: Винисиус и Бензема сделали серьезный рывок в сезоне по количеству голов (восемь и 10 соответственно). По его мнению, помимо травмы Бейла, больших потерь в составе "Реала" нет. Хотя в Испании остались еще Вальверде, Себальос и Азар."Испанские болельщики интересуются Азаром. Все хотят понять, почему "Реал" за него заплатил 100 миллионов евро. Ажиотаж вокруг команды растет. Безусловно, Лига чемпионов – самое важное соревнование для королевского клуба. Тем более сейчас, когда реконструируются легендарный стадион "Сантьяго Бернабеу", - отмечает Абрахам Ромеро.Испанец вспоминает сенсационную победу "Шерифа" над "Реалом" в Мадриде (2:1). Фурор тираспольчан во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов шокировал испанскую публику и привлек внимание к загадочному Приднестровью."Шериф" заслужил похвалы и признания. Хотя кое-что о молдавском клубе знали и по прежним выступлениям в еврокубках. Думаю, широкая публика благодаря футболу узнала о Приднестровье. Спорт - хороший способ раскрыть историю. Испанская пресса помимо футбольной составляющей заинтересовалась и ситуацией вокруг региона", - рассказывает журналист El Mundo.Прогнозировать исход матча в Тирасполе Альфонсо не берется, но предполагает, что испанцы сделают все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за поражение в первой встрече."Второе поражение "Реала" будет позором. Проигрыш на "Сантьяго Бернабеу" уже был проблемой для нас. Повторить такой результат в Тирасполе серьезно затруднит выход "Реала" в следующий раунд Лиги чемпионов", - рассуждает Абрахам Ромеро.К ответному матчу королевский клуб подошел в статусе лидера группы D. Желто-черные располагаются на третьем месте в турнирной гонке."Шериф" обеспечит себе выход в следующий раунд Лиги чемпионов в случае победы над "Реалом" и поражении "Интера" от "Шахтера" – в параллельном матче.Матч Лиги чемпионов "Шериф"- "Реал" состоится 24 ноября в Тирасполе. Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

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фк "шериф", фк "реал мадрид"