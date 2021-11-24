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Как кабмин Молдовы едва не оставил страну без газа в преддверии зимы
Как кабмин Молдовы едва не оставил страну без газа в преддверии зимы
В правительстве не скрывают, что знали о проблеме долга за газ, но считают, что не было повода об этом сообщать.
2021-11-24T20:28+0200
2021-11-24T20:43+0200
экономика
правительство
газпром
молдовагаз
в молдове
вадим чебан
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андрей спыну
колумнистика
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Из одного газового кризиса в другой, и снова в рукотворный. Не успело население Молдовы выдохнуть после октябрьских переживаний — будет ли контракт на газ, — как в ноябре грянул новый кризис, едва не перешедший в панику.День 22 ноября в Молдове был обычным понедельником, пока в вечернем телеэфире не грянуло заявление официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова. "Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", — сказал Куприянов.Это краткое заявление в Молдове произвело эффект разорвавшейся бомбы и вызвало мощное эмоциональное потрясение. Потому что оказалось совершенно неожиданным для молдавской общественности. Ведь вплоть до вечера 22 ноября считалось, что у Молдовы с "Газпромом" все хорошо.Более того, все было настолько хорошо, что правительственные чиновники разного калибра еще не закончили купаться в лучах славы, рассказывая на телеканалах Молдовы, как им удалось добиться такого замечательного успеха — заключения контракта на поставку газа в страну.Например, через несколько часов после выступления Куприянова в эфире на одном из телеканалов вышла в записи программа, где глава МИДЕИ Нику Попеску, скромно улыбаясь, рассказывал, как отлично правительство отработало по газовому кризису."Могу сказать, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен звонила г-же Меркель, чтобы обсудить тему поставок газа в Республику Молдова", — сказал министр, и добавил, что "были десятки телефонных звонков".А пока Нику Попеску, элегантно расположившись в кресле, рассказывал, как любят молдавскую власть европейские партнеры, вся страна уже несколько часов "стояла на ушах", пытаясь понять, отключат ли Молдове газ через 48 часов. И как мог образоваться такой долг по текущему потреблению — 74 миллиона долларов.Но самый главный вопрос в тот момент был — почему, собственно, мы узнаем такие новости не от родного правительства, а от "Газпрома", по телевизору? Почему никто ничего не сказал? Ведь никто не сообщал ни гражданам, ни бизнесу, что накопились долги и проблема усугубляется.Вдруг оказалось, что и население, и молдавские предприятия балансируют на краю невидимой информационной пропасти. То есть, страна может оказаться на грани отключения от газа (или любой другой катастрофы), но мы об этом не узнаем. Правительство будет хранить гробовое молчание до самой последней секунды. И все это, мягко говоря, не делает ярче и без того потускневший имидж руководства страны.В первые часы со стороны правительства поступала противоречивая информация, и царило абсолютное ощущение хаоса и смятения.Первым высказался по проблеме глава "Молдовагаза" Вадим Чебан — он подтвердил, что предприятие получило уведомление от "Газпрома" и его даже успели обсудить на заседании наблюдательного совета.Не успели журналисты поинтересоваться, почему же в таком случае правительство молчит о такой серьезной угрозе, как ситуацию прокомментировал вице-премьер Андрей Спыну, причем самым удивительным образом."На данный момент мне не удалось ознакомиться с текстом этого уведомления. Его отправили в "Молдовагаз". Завтра мы ознакомимся с документом, после которого примем меры", — заявил он одному из близких к правительству интернет-порталов.Из заявления Спыну слушатели обязаны были сделать сразу несколько выводов, причем все — катастрофические для кабинета министров.Во-первых, получается, что в правительстве понятия не имеют, что там происходит в отношениях между "Молдовагазом" и "Газпромом" и вообще, не ориентируются в ситуации, а всю информацию "получают из прессы".Во-вторых, ознакомиться с важнейшим документом от "Газпрома", поступившим в Кишинев, в правительстве оперативно не могут. То есть, и в телефоне, видимо, батарейка разом у всех села, и интернет отключился, сразу у всех. А по-быстрому смотаться до здания "Молдовагаза", попросить почитать документик, хотя бы одним глазом, вице-премьеру, должно быть, статус не позволяет.Или, может быть, просто рабочий день у вице-премьера закончился. Пора домой, ужинать, и пусть весь мир подождет.Ну, а как еще интерпретировать слова Андрея Спыну "завтра мы ознакомимся с документом". На минуточку, вам только что сообщили, что двум с половиной миллионам человек могут отключить газ через 48 часов, а вы — "завтра ознакомимся". А слабо "ознакомиться" прямо сейчас?Это недоумение общественности емко выразил экс-премьер правительства Молдовы Ион Кику. Вице-премьер Андрей Спыну повел себя безответственно, заявил он.Вернувшись в Кишинев после переговоров с "Газпромом" и зная, что возникнут трудности с оплатой текущих поставок газа, Спыну не предпринял ничего, чтобы предотвратить возникновение нового кризиса, сказал экс-премьер в телеэфире. Он упрекнул правительство Гаврилицы в нежелании слышать оппозицию и экспертов.Правда, сам вице-премьер с такой оценкой оказался категорически не согласен. Упреки в непрозрачности правительства он отверг — позже в тот же вечер в эфире другого телеканала Спыну дал понять, что кабинет министров ничего не сообщал, потому что... повода не было. Ничего же пока не случилось.Более того, вице-премьер заявил, что еще в понедельник говорил по телефону с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и сообщил, что собирается предпринять правительство. Так сказать, шла планомерная, поступательная работа, и зачем понапрасну волновать общественность.А еще Спыну внезапно заявил, что на переговорах с "Газпромом" порядок оплаты текущих поставок газа не обсуждался. И заявил, что действующая формула содержалась еще в прежнем контракте.Позвольте, хочется тут сказать — но ведь буквально 1 ноября Мининфраструктуры и регионразвития опубликовало сканы протокола переговоров с "Газпромом". Где в пункте 8 черным по белому написано: "Молдавская сторона &lt;...&gt; обеспечит принятие решений по выделению дополнительных финансовых ресурсов для оплаты потребителями природного газа правого берега Днестра расходов, связанных с осуществлением поставок газа в октябре и ноябре 2021 года".Получается, все же обсуждался порядок оплаты — и скорее всего, уже тогда было ясно, что "Молдовагаз" самостоятельно оплатить текущее потребление не сможет.Напряженность спала только к среде, когда "Газпром" заявил, что согласен подождать до 26 ноября при условии стопроцентной оплаты текущего потребления газа.К этому моменту кабмин показал, что способен оперативно работать, если его прижать к стенке. В сжатые сроки в правительстве проработали сложную схему, каким образом дать "Молдовагазу" бюджетные деньги для оплаты долга, не нарушив при этом законодательство. Проект поправок к бюджету был моментально одобрен правительством, передан в парламент и экстренно включен в повестку пленарного заседания, которое состоится 25 ноября.Правда, перед правительством тут же разверзлась еще одна яма, потенциально угрожающая кризисом. Согласитесь, что не блестяще выглядит схема, при которой коммерческому предприятию "Молдовагаз" по договору цессии перечисляют 1,4 миллиарда бюджетных леев, взамен чего "Молдовагаз" уступает госпредприятию "Energocom" часть долга перед ним другого госпредприятия, "Termoelectrica".При том, что и сама финансовая операция с перечислением в адрес "Energocom", в период чрезвычайного положения, 1,7 млрд леев на "закупку газа из альтернативных источников" (часть из которых в итоге и отдадут "Молдовагазу") подвергалась нещадной обструкции со стороны оппозиции.А тут еще часть этих бюджетных денег уходит на оплату газового долга. Неудивительно, что оппозиция вместе с критически настроенными экспертами уже начала потрошить правительство и только начала входить во вкус, благо есть, за что.И еще замечательная новость — в телеинтервью Андрей Спыну обронил, что подготовка договора цессии началась еще на прошлой неделе. Но выходит, при этом все причастные к решению проблемы ответственные лица молчали о долге, как партизаны, и в стране никто ничего о потенциальной угрозе отключения не знал."Мы сожалеем, что "Газпром" решил проинформировать "Молдовагаз" таким образом", — сказал в том эфире вице-премьер, как бы выражая недоумение, почему это вдруг российский концерн решил дополнительно простимулировать молдавскую сторону.Глядя на то, как лихо управляется правительство Молдовы со своими обязательствами по контракту на поставку газа, — аккумулируя долги и помалкивая об этом до последнего, — думается, что в поведении "Газпрома" нет ничего удивительного.
https://ru.sputnik.md/20211124/gazprom-soglasilsya-ne-prekraschat-postavki-gaza-v-moldovu-46683645.html
https://ru.sputnik.md/20211124/premer-prosit-parlament-ekstrenno-vydelit-dengi-na-oplatu-dolga-za-gaz-46671536.html
https://ru.sputnik.md/20211124/gazprom-zayavil-chto-ne-poluchil-platezh-za-gaz-ot-moldovy-46668890.html
https://ru.sputnik.md/20211122/pochemu-moldova-ne-zaplatila-za-gaz--pervye-kommentarii-46625853.html
https://ru.sputnik.md/20211122/postavki-gaza-moldovu-mogut-byt-ostanovleny-cherez-48-chasov-gazprom-46623301.html
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правительство, газпром, молдовагаз, в молдове, вадим чебан, нику попеску, андрей спыну, колумнистика

Как кабмин Молдовы едва не оставил страну без газа в преддверии зимы

20:28 24.11.2021 (обновлено: 20:43 24.11.2021)
© Sputnik / СтрингерЗажжение газовой конфорки.
Зажжение газовой конфорки. - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В правительстве не скрывают, что знали о проблеме долга за газ, но считают, что не было повода об этом сообщать.
Из одного газового кризиса в другой, и снова в рукотворный. Не успело население Молдовы выдохнуть после октябрьских переживаний — будет ли контракт на газ, — как в ноябре грянул новый кризис, едва не перешедший в панику.
День 22 ноября в Молдове был обычным понедельником, пока в вечернем телеэфире не грянуло заявление официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова. "Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", — сказал Куприянов.
Это краткое заявление в Молдове произвело эффект разорвавшейся бомбы и вызвало мощное эмоциональное потрясение. Потому что оказалось совершенно неожиданным для молдавской общественности. Ведь вплоть до вечера 22 ноября считалось, что у Молдовы с "Газпромом" все хорошо.
Более того, все было настолько хорошо, что правительственные чиновники разного калибра еще не закончили купаться в лучах славы, рассказывая на телеканалах Молдовы, как им удалось добиться такого замечательного успеха — заключения контракта на поставку газа в страну.
Например, через несколько часов после выступления Куприянова в эфире на одном из телеканалов вышла в записи программа, где глава МИДЕИ Нику Попеску, скромно улыбаясь, рассказывал, как отлично правительство отработало по газовому кризису.
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
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"Газпром" согласился не прекращать поставки газа в Молдову
15:53
"Могу сказать, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен звонила г-же Меркель, чтобы обсудить тему поставок газа в Республику Молдова", — сказал министр, и добавил, что "были десятки телефонных звонков".
А пока Нику Попеску, элегантно расположившись в кресле, рассказывал, как любят молдавскую власть европейские партнеры, вся страна уже несколько часов "стояла на ушах", пытаясь понять, отключат ли Молдове газ через 48 часов. И как мог образоваться такой долг по текущему потреблению — 74 миллиона долларов.
Но самый главный вопрос в тот момент был — почему, собственно, мы узнаем такие новости не от родного правительства, а от "Газпрома", по телевизору? Почему никто ничего не сказал? Ведь никто не сообщал ни гражданам, ни бизнесу, что накопились долги и проблема усугубляется.
Вдруг оказалось, что и население, и молдавские предприятия балансируют на краю невидимой информационной пропасти. То есть, страна может оказаться на грани отключения от газа (или любой другой катастрофы), но мы об этом не узнаем. Правительство будет хранить гробовое молчание до самой последней секунды. И все это, мягко говоря, не делает ярче и без того потускневший имидж руководства страны.
В первые часы со стороны правительства поступала противоречивая информация, и царило абсолютное ощущение хаоса и смятения.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
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Гаврилица просит парламент Молдовы экстренно выделить деньги на оплату долга за газ
11:31
Первым высказался по проблеме глава "Молдовагаза" Вадим Чебан — он подтвердил, что предприятие получило уведомление от "Газпрома" и его даже успели обсудить на заседании наблюдательного совета.
Не успели журналисты поинтересоваться, почему же в таком случае правительство молчит о такой серьезной угрозе, как ситуацию прокомментировал вице-премьер Андрей Спыну, причем самым удивительным образом.
"На данный момент мне не удалось ознакомиться с текстом этого уведомления. Его отправили в "Молдовагаз". Завтра мы ознакомимся с документом, после которого примем меры", — заявил он одному из близких к правительству интернет-порталов.
Из заявления Спыну слушатели обязаны были сделать сразу несколько выводов, причем все — катастрофические для кабинета министров.
Во-первых, получается, что в правительстве понятия не имеют, что там происходит в отношениях между "Молдовагазом" и "Газпромом" и вообще, не ориентируются в ситуации, а всю информацию "получают из прессы".
Газпром - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
"Газпром" заявил, что не получил платеж за газ от Молдовы
10:31
Во-вторых, ознакомиться с важнейшим документом от "Газпрома", поступившим в Кишинев, в правительстве оперативно не могут. То есть, и в телефоне, видимо, батарейка разом у всех села, и интернет отключился, сразу у всех. А по-быстрому смотаться до здания "Молдовагаза", попросить почитать документик, хотя бы одним глазом, вице-премьеру, должно быть, статус не позволяет.
Или, может быть, просто рабочий день у вице-премьера закончился. Пора домой, ужинать, и пусть весь мир подождет.
Ну, а как еще интерпретировать слова Андрея Спыну "завтра мы ознакомимся с документом". На минуточку, вам только что сообщили, что двум с половиной миллионам человек могут отключить газ через 48 часов, а вы — "завтра ознакомимся". А слабо "ознакомиться" прямо сейчас?
Это недоумение общественности емко выразил экс-премьер правительства Молдовы Ион Кику. Вице-премьер Андрей Спыну повел себя безответственно, заявил он.
Вернувшись в Кишинев после переговоров с "Газпромом" и зная, что возникнут трудности с оплатой текущих поставок газа, Спыну не предпринял ничего, чтобы предотвратить возникновение нового кризиса, сказал экс-премьер в телеэфире. Он упрекнул правительство Гаврилицы в нежелании слышать оппозицию и экспертов.
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
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Правда, сам вице-премьер с такой оценкой оказался категорически не согласен. Упреки в непрозрачности правительства он отверг — позже в тот же вечер в эфире другого телеканала Спыну дал понять, что кабинет министров ничего не сообщал, потому что... повода не было. Ничего же пока не случилось.
Более того, вице-премьер заявил, что еще в понедельник говорил по телефону с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и сообщил, что собирается предпринять правительство. Так сказать, шла планомерная, поступательная работа, и зачем понапрасну волновать общественность.
А еще Спыну внезапно заявил, что на переговорах с "Газпромом" порядок оплаты текущих поставок газа не обсуждался. И заявил, что действующая формула содержалась еще в прежнем контракте.
Позвольте, хочется тут сказать — но ведь буквально 1 ноября Мининфраструктуры и регионразвития опубликовало сканы протокола переговоров с "Газпромом". Где в пункте 8 черным по белому написано: "Молдавская сторона <...> обеспечит принятие решений по выделению дополнительных финансовых ресурсов для оплаты потребителями природного газа правого берега Днестра расходов, связанных с осуществлением поставок газа в октябре и ноябре 2021 года".
Получается, все же обсуждался порядок оплаты — и скорее всего, уже тогда было ясно, что "Молдовагаз" самостоятельно оплатить текущее потребление не сможет.
Напряженность спала только к среде, когда "Газпром" заявил, что согласен подождать до 26 ноября при условии стопроцентной оплаты текущего потребления газа.
К этому моменту кабмин показал, что способен оперативно работать, если его прижать к стенке. В сжатые сроки в правительстве проработали сложную схему, каким образом дать "Молдовагазу" бюджетные деньги для оплаты долга, не нарушив при этом законодательство. Проект поправок к бюджету был моментально одобрен правительством, передан в парламент и экстренно включен в повестку пленарного заседания, которое состоится 25 ноября.
Правда, перед правительством тут же разверзлась еще одна яма, потенциально угрожающая кризисом. Согласитесь, что не блестяще выглядит схема, при которой коммерческому предприятию "Молдовагаз" по договору цессии перечисляют 1,4 миллиарда бюджетных леев, взамен чего "Молдовагаз" уступает госпредприятию "Energocom" часть долга перед ним другого госпредприятия, "Termoelectrica".

При том, что и сама финансовая операция с перечислением в адрес "Energocom", в период чрезвычайного положения, 1,7 млрд леев на "закупку газа из альтернативных источников" (часть из которых в итоге и отдадут "Молдовагазу") подвергалась нещадной обструкции со стороны оппозиции.
ПАО Газпром - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
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Поставки газа в Молдову могут быть остановлены через 48 часов – "Газпром"
22 ноября, 18:47
А тут еще часть этих бюджетных денег уходит на оплату газового долга. Неудивительно, что оппозиция вместе с критически настроенными экспертами уже начала потрошить правительство и только начала входить во вкус, благо есть, за что.
И еще замечательная новость — в телеинтервью Андрей Спыну обронил, что подготовка договора цессии началась еще на прошлой неделе. Но выходит, при этом все причастные к решению проблемы ответственные лица молчали о долге, как партизаны, и в стране никто ничего о потенциальной угрозе отключения не знал.
"Мы сожалеем, что "Газпром" решил проинформировать "Молдовагаз" таким образом", — сказал в том эфире вице-премьер, как бы выражая недоумение, почему это вдруг российский концерн решил дополнительно простимулировать молдавскую сторону.
Глядя на то, как лихо управляется правительство Молдовы со своими обязательствами по контракту на поставку газа, — аккумулируя долги и помалкивая об этом до последнего, — думается, что в поведении "Газпрома" нет ничего удивительного.
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