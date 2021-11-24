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Когда молдавским водителям не нужно будет иметь при себе права
Когда молдавским водителям не нужно будет иметь при себе права
С молдавских водителей сняли обязанность иметь при себе удостоверение на право управления транспортным средством.
2021-11-24T23:03+0200
2021-11-24T23:03+0200
общество
в молдове
водительские права
анна ревенко
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Автолюбителей в Молдове могут освободить от обязанности иметь при себе водительские права, соответствующий законопроект поправок в Закон о безопасности дорожного движения и Кодекс о правонарушениях принял кабинет министров на заседании в среду.С предложением внести изменения в Закон № 131/2007 о безопасности дорожного движения выступила министр внутренних дел Анна Ревенко. Они предусматривают исключение обязанности водителей иметь при себе водительские права для передвижения по стране. Сотрудники патрульной службы смогут устанавливать личность водителя в цифровом формате.Предложенные законодательные поправки являются частью проекта "Модернизация государственных услуг" и направлены на внедрение постановления правительства об утверждении Плана действий по реформе и модернизации государственных услуг на 2017-2021 годы.Законопроект должен быть внесен в парламент для рассмотрения и голосования.
https://ru.sputnik.md/20211103/kozhokaru-chestnyy-ekzamen-na-prava-voditelya-mif-ili-realnost-46086710.html
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Ирина Каруш
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в молдове, водительские права, анна ревенко

Когда молдавским водителям не нужно будет иметь при себе права

23:03 24.11.2021
© Sputnik / Miroslav RotariPermis de conducere
Permis de conducere - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
С молдавских водителей снимут обязанность иметь при себе удостоверение на право управления транспортным средством.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Автолюбителей в Молдове могут освободить от обязанности иметь при себе водительские права, соответствующий законопроект поправок в Закон о безопасности дорожного движения и Кодекс о правонарушениях принял кабинет министров на заседании в среду.
С предложением внести изменения в Закон № 131/2007 о безопасности дорожного движения выступила министр внутренних дел Анна Ревенко. Они предусматривают исключение обязанности водителей иметь при себе водительские права для передвижения по стране. Сотрудники патрульной службы смогут устанавливать личность водителя в цифровом формате.
Предложенные законодательные поправки являются частью проекта "Модернизация государственных услуг" и направлены на внедрение постановления правительства об утверждении Плана действий по реформе и модернизации государственных услуг на 2017-2021 годы.

Законопроект должен быть внесен в парламент для рассмотрения и голосования.
Кожокару: честный экзамен на права водителя – миф или реальность - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
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Кожокару: честный экзамен на права водителя – миф или реальность
3 ноября, 08:00
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