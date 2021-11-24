https://ru.sputnik.md/20211124/kurs-valyut-na-chetverg-dollar-prodolzhaet-ukreplyatsya-46695516.html

Курс валют на четверг: доллар продолжает укрепляться

Курс валют на четверг: доллар продолжает укрепляться

Евро упадет в цене по отношению к молдавскому лею

2021-11-24T22:15+0200

2021-11-24T22:15+0200

2021-11-24T22:15+0200

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 25 ноября. Евро снова упадет в цене, а доллар продолжит рост по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле на три бана и закрепится на уровне 19.8641лея.Доллар вырастет на один бан и будет стоить 17.6943 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 25 ноября немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0.2373 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0.6576 лея. Румынский лей опустится до 4.0136 в пересчете на национальную валюту.

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2021

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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро