https://ru.sputnik.md/20211124/minzdrav-moldovy-nazval-datu-nachala-immunizatsii-busternoy-dozoy-vaktsiny-46675429.html

Минздрав Молдовы назвал дату начала иммунизации бустерной дозой вакцины

Минздрав Молдовы назвал дату начала иммунизации бустерной дозой вакцины

В Министерстве здравоохранения заявили, что в первую очередь вакцинироваться будут люди на "первой линии" борьбы с эпидемией.

2021-11-24T12:51+0200

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КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Иммунизация бустерной дозой вакцины в Молдове (третьей для двухкомпонентных препаратов) начнется 29 ноября.Об этом сообщила на брифинге госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы, сообщила Николаеску.Молдавские граждане, прошедшие вакцинацию за границей, также смогут получить бустерную дозу в Молдове.В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".Накануне Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обратилась к Минздраву с просьбой разрешить вакцинацию третьей дозой.

https://ru.sputnik.md/20211123/vaktsinatsiya-detey-ot-5-do-11-let-startovala-v-izraile-46653717.html

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минздрав, вакцина, вакцинация