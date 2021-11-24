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Минздрав Молдовы назвал дату начала иммунизации бустерной дозой вакцины
Минздрав Молдовы назвал дату начала иммунизации бустерной дозой вакцины
В Министерстве здравоохранения заявили, что в первую очередь вакцинироваться будут люди на "первой линии" борьбы с эпидемией.
2021-11-24T12:51+0200
2021-11-24T12:56+0200
коронавирус
минздрав
вакцина
вакцинация
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КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Иммунизация бустерной дозой вакцины в Молдове (третьей для двухкомпонентных препаратов) начнется 29 ноября.Об этом сообщила на брифинге госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы, сообщила Николаеску.Молдавские граждане, прошедшие вакцинацию за границей, также смогут получить бустерную дозу в Молдове.В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".Накануне Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обратилась к Минздраву с просьбой разрешить вакцинацию третьей дозой.
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минздрав, вакцина, вакцинация

Минздрав Молдовы назвал дату начала иммунизации бустерной дозой вакцины

12:51 24.11.2021 (обновлено: 12:56 24.11.2021)
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Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
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Александр Исаев
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В Министерстве здравоохранения назвали категории, которые будут ревакцинироваться в первую очередь.
КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Иммунизация бустерной дозой вакцины в Молдове (третьей для двухкомпонентных препаратов) начнется 29 ноября.
Об этом сообщила на брифинге госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы, сообщила Николаеску.
Молдавские граждане, прошедшие вакцинацию за границей, также смогут получить бустерную дозу в Молдове.
В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
Накануне Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обратилась к Минздраву с просьбой разрешить вакцинацию третьей дозой.
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