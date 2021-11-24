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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
2021-11-24T19:02+0200
2021-11-24T19:13+0200
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КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 860 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечены семь случаев "импорта" инфекции – по два из Греции и Румынии, по одному — из Нигерии, Чехии и Германии.Общее число случаев заражения в стране достигло 360 261.У работников системы здравоохранения выявлено 17 случаев инфицирования: 6 - у врачей, 5 - у медсестер и 6 - у работников из числа вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7160 тестов.Госпитализированы 1593 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 163 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 22).В то же время за сутки выздоровели 1027 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 343 383.Минздрав сообщает о 35 погибших за сутки.Общее число скончавшихся на данный момент – 8950.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:02 24.11.2021 (обновлено: 19:13 24.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausСкорая помощь, врачи
Скорая помощь, врачи - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 860 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Отмечены семь случаев "импорта" инфекции – по два из Греции и Румынии, по одному — из Нигерии, Чехии и Германии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 360 261.
У работников системы здравоохранения выявлено 17 случаев инфицирования: 6 - у врачей, 5 - у медсестер и 6 - у работников из числа вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 7160 тестов.
Госпитализированы 1593 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 163 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 22).
В то же время за сутки выздоровели 1027 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 343 383.
Минздрав сообщает о 35 погибших за сутки.
Общее число скончавшихся на данный момент – 8950.
Вирус - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
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20 ноября, 19:03
Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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