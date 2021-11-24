https://ru.sputnik.md/20211124/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46693314.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.

2021-11-24T19:02+0200

2021-11-24T19:02+0200

2021-11-24T19:13+0200

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коронавирус

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КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 860 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечены семь случаев "импорта" инфекции – по два из Греции и Румынии, по одному — из Нигерии, Чехии и Германии.Общее число случаев заражения в стране достигло 360 261.У работников системы здравоохранения выявлено 17 случаев инфицирования: 6 - у врачей, 5 - у медсестер и 6 - у работников из числа вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7160 тестов.Госпитализированы 1593 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 163 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 22).В то же время за сутки выздоровели 1027 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 343 383.Минздрав сообщает о 35 погибших за сутки.Общее число скончавшихся на данный момент – 8950.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211120/vyvod-uchenye-osobennost-delta-shtamma-vechnyy-koronavirus-46575288.html

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2021

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в молдове, минздрав, статистика