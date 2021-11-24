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Минздрав заявил об улучшении эпидситуации в Молдове
Минздрав заявил об улучшении эпидситуации в Молдове
Число новых случаев инфицирования коронавирусом продолжает снижаться, сообщила госсекретарь Минздрава.
2021-11-24T12:09+0200
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КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. В Министерстве здравоохранения с осторожным оптимизмом заявляют об улучшении эпидемиологической ситуации в Молдове.️Четыре недели подряд снижается число новых случаев COVID-19, сообщила на брифинге госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. ️За эту неделю был зарегистрирован 5391 новый случай заражения, что на 20% меньше, чем на прошлой неделе.Госсекретарь Минздрава также сообщила, что в настоящий момент в Молдове госпитализировано около 2 тысяч пациентов с COVID-19, из которых 257 находятся в крайне тяжелом состоянии, а 44 пациента интубированы.В среднем по стране заболеваемость составляет 145 случаев на 100 тысяч человек, что характеризует эпидемиологическую ситуацию как соответствующую "оранжевому" коду, заявила она.️Кишинев и Бельцы, а также Бессарабский, Шолданештский, Яловенский и Новоаненский районы переведены с "красного" кода эпидемиологической опасности в "оранжевый".Во Флорештах, Хынчештах, Кантемире, Бричанах и Теленештах — "зеленый" код, остальным районам присвоен "желтый" код.
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минздрав, эпидемия, заболеваемость

Минздрав заявил об улучшении эпидситуации в Молдове

12:09 24.11.2021 (обновлено: 12:17 24.11.2021)
© Sputnik / Александр Патрин / Перейти в фотобанкОтделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского
Отделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
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Число новых случаев инфицирования коронавирусом продолжает снижаться, сообщила госсекретарь Минздрава.
КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. В Министерстве здравоохранения с осторожным оптимизмом заявляют об улучшении эпидемиологической ситуации в Молдове.
️Четыре недели подряд снижается число новых случаев COVID-19, сообщила на брифинге госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. ️За эту неделю был зарегистрирован 5391 новый случай заражения, что на 20% меньше, чем на прошлой неделе.
"Интенсивность эпидемиологического процесса снизилась на 0,5% по сравнению с октябрем", — сказала Николаеску.
Госсекретарь Минздрава также сообщила, что в настоящий момент в Молдове госпитализировано около 2 тысяч пациентов с COVID-19, из которых 257 находятся в крайне тяжелом состоянии, а 44 пациента интубированы.
В среднем по стране заболеваемость составляет 145 случаев на 100 тысяч человек, что характеризует эпидемиологическую ситуацию как соответствующую "оранжевому" коду, заявила она.
️Кишинев и Бельцы, а также Бессарабский, Шолданештский, Яловенский и Новоаненский районы переведены с "красного" кода эпидемиологической опасности в "оранжевый".
Во Флорештах, Хынчештах, Кантемире, Бричанах и Теленештах — "зеленый" код, остальным районам присвоен "желтый" код.
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