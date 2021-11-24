https://ru.sputnik.md/20211124/mogut-li-grazhdane-zasudit-postavschikov-gaza-tepla-i-elektrichestva-46656284.html
Могут ли граждане засудить поставщиков газа, тепла и электричества
Могут ли граждане засудить поставщиков газа, тепла и электричества
Граждане Молдовы все чаще выражают недовольство ростом тарифов и цен
2021-11-24T08:30+0200
2021-11-24T08:30+0200
2021-11-24T09:05+0200
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Стремительный рост цены на природный газ привел к неизбежному и серьезному росту тарифов для населения, увеличению цен на продукты питания и услуги. Эксперты отмечают, что подорожает практически все. Вместе с тем граждане задаются резонным вопросом – почему оплачивая вовремя и в полном объеме стоимость газа и других ресурсов, они не могут выбрать поставщика или не могут рассчитывать на некие фиксированные цены? Все чаще звучат призывы не оплачивать гигантские и неподъемные суммы в счетах или вовсе объединяться для коллективного иска в суд против поставщиков газа, электричества и тепла.Насколько адекватны эти идеи, вправе ли граждане отказываться от оплаты счетов – об этом и много другом расскажут эксперты - председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну и директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.
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Сергей Цуркану
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газ, молдова, кризис, тариф, молдовагаз, электроэнергия, видео
Могут ли граждане засудить поставщиков газа, тепла и электричества
08:30 24.11.2021 (обновлено: 09:05 24.11.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем правовые и моральные аспекты затянувшегося энергетического кризиса.
Стремительный рост цены на природный газ привел к неизбежному и серьезному росту тарифов для населения, увеличению цен на продукты питания и услуги. Эксперты отмечают, что подорожает практически все. Вместе с тем граждане задаются резонным вопросом – почему оплачивая вовремя и в полном объеме стоимость газа и других ресурсов, они не могут выбрать поставщика или не могут рассчитывать на некие фиксированные цены? Все чаще звучат призывы не оплачивать гигантские и неподъемные суммы в счетах или вовсе объединяться для коллективного иска в суд против поставщиков газа, электричества и тепла.
Насколько адекватны эти идеи, вправе ли граждане отказываться от оплаты счетов – об этом и много другом расскажут эксперты - председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну и директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.