https://ru.sputnik.md/20211124/mokanu-kakim-strukturam-grazhdane-moldovy-doveryayut-46641067.html
Мокану: каким структурам граждане Молдовы доверяют
Мокану: каким структурам граждане Молдовы доверяют
Председатель Ассоциации социологов привел рейтинг молдавских институтов, которые вызывают доверие, и рассказал о позитивном индексе удовлетворения.
2021-11-24T18:00+0200
2021-11-24T18:00+0200
2021-11-24T18:00+0200
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Мокану: каким структурам доверяют граждане Молдовы
Мокану: каким структурам доверяют граждане Молдовы
Политический раскол в молдавском обществе очевиден: часть граждан поддерживает действующую власть, другая часть - отдает предпочтение депутатам из оппозиции. Часто эти два лагеря сторонников не находят общего языка, выбирая вражду и ненависть, поэтому главная задача для социолога – формировать сплоченное общество. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.В заключение Мокану рассказал об интересном факте. Результаты опроса выявили понижение уровня доверия граждан к местным мэриям, хотя еще 2 года назад он был достаточно высоким. Ситуация обусловлена финансовым положением граждан, которое с началом пандемии ухудшилось.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Мокану: каким структурам граждане Молдовы доверяют
Председатель Ассоциации социологов и демографов привел рейтинг молдавских институтов, которым молдаване верят.
Политический раскол в молдавском обществе очевиден: часть граждан поддерживает действующую власть, другая часть - отдает предпочтение депутатам из оппозиции. Часто эти два лагеря сторонников не находят общего языка, выбирая вражду и ненависть, поэтому главная задача для социолога – формировать сплоченное общество. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.
"Мы попросили ответить респондентов на вопрос, какой из структур граждане Молдовы больше всего доверяют. На первом месте оказалась церковь, на втором – президентура, на третьем – масс-медиа, на четвертом – Академия наук и на пятом – мэрия. Последние три места в предложенном списке заняли парламент, юстиция и политические партии", - рассказал эксперт.
В заключение Мокану рассказал об интересном факте. Результаты опроса выявили понижение уровня доверия граждан к местным мэриям, хотя еще 2 года назад он был достаточно высоким. Ситуация обусловлена финансовым положением граждан, которое с началом пандемии ухудшилось.