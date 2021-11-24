https://ru.sputnik.md/20211124/mokanu-kakim-strukturam-grazhdane-moldovy-doveryayut-46641067.html

Мокану: каким структурам граждане Молдовы доверяют

Мокану: каким структурам граждане Молдовы доверяют

Председатель Ассоциации социологов привел рейтинг молдавских институтов, которые вызывают доверие, и рассказал о позитивном индексе удовлетворения.

2021-11-24T18:00+0200

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Мокану: каким структурам доверяют граждане Молдовы Мокану: каким структурам доверяют граждане Молдовы

Политический раскол в молдавском обществе очевиден: часть граждан поддерживает действующую власть, другая часть - отдает предпочтение депутатам из оппозиции. Часто эти два лагеря сторонников не находят общего языка, выбирая вражду и ненависть, поэтому главная задача для социолога – формировать сплоченное общество. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.В заключение Мокану рассказал об интересном факте. Результаты опроса выявили понижение уровня доверия граждан к местным мэриям, хотя еще 2 года назад он был достаточно высоким. Ситуация обусловлена финансовым положением граждан, которое с началом пандемии ухудшилось.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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