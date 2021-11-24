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У Молдовы могут появиться новые послы во Франции и Германии
У Молдовы могут появиться новые послы во Франции и Германии
Члены парламентской комиссии дали положительное заключение на назначение молдавского экс-премьера Аурелиу Чокоя на пост посла республики в Германии, а Карины Кэлугэру - послом во Франции
2021-11-24T15:12+0200
2021-11-24T15:12+0200
политика
молдова
посол
парламент
аурелиу чокой
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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Члены парламентской комиссии дали добро на назначение Аурелиу Чокоя послом Молдовы в Германии, Карины Кэлугэру – послом республики во Франции. Об этом этом сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики в среду. Чокой занимал пост исполняющего обязанности главы правительства Молдовы и министра иностранных дел и европейской интеграции страны. В период 2010-2015 годов он возглавлял посольство республики в Германии и по совместительству в Дании. Также он представлял Молдову в качестве посла в Китае и США. Чокой окончил факультет журналистики и коммуникационных наук, а мастерат получил в Национальной школе политической и административной подготовки на факультете международных отношений (Бухарест). У Кэлугэру есть бакалавра в области экономики и степень магистра в области права. Также она проходит обучение для получения степени докторa юридических наук. С ноября 2015 года до настоящего времени Кэлугэру занимает пост посла, постоянного представителя Молдовы в Совете Европы.Предложения о назначении на эти должности представляются в кабинет министров главой МИДЕИ по согласованию с парламентской комиссией по внешней политике и европейской интеграции. Что касается отзыва, то подобные предложения правительству выдвигаются министром иностранных дел.
https://ru.sputnik.md/20211112/novyy-posol-moldovy-romania-vstupaet-dolzhnost-46356053.html
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Алена Матвеева
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молдова, посол, парламент, аурелиу чокой

У Молдовы могут появиться новые послы во Франции и Германии

15:12 24.11.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня
Эйфелева башня - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
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Алена Матвеева
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В парламентской комиссии по внешней политики и европейской интеграции дали положительное заключение на назначение послов Молдовы в двух странах.
КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Члены парламентской комиссии дали добро на назначение Аурелиу Чокоя послом Молдовы в Германии, Карины Кэлугэру – послом республики во Франции. Об этом этом сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики в среду.
Чокой занимал пост исполняющего обязанности главы правительства Молдовы и министра иностранных дел и европейской интеграции страны. В период 2010-2015 годов он возглавлял посольство республики в Германии и по совместительству в Дании. Также он представлял Молдову в качестве посла в Китае и США. Чокой окончил факультет журналистики и коммуникационных наук, а мастерат получил в Национальной школе политической и административной подготовки на факультете международных отношений (Бухарест).
У Кэлугэру есть бакалавра в области экономики и степень магистра в области права. Также она проходит обучение для получения степени докторa юридических наук. С ноября 2015 года до настоящего времени Кэлугэру занимает пост посла, постоянного представителя Молдовы в Совете Европы.

"Чрезвычайные и полномочные послы, постоянные представители, посланники и поверенные в делах, главы дипломатических представительств назначаются и отзываются президентом Республики Молдова по предложению правительства", – уточнили в пресс-службе парламента.

Предложения о назначении на эти должности представляются в кабинет министров главой МИДЕИ по согласованию с парламентской комиссией по внешней политике и европейской интеграции. Что касается отзыва, то подобные предложения правительству выдвигаются министром иностранных дел.
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