https://ru.sputnik.md/20211124/mvd-moldovy-podklyuchaetsya-k-rabote-evropeyskoy-zhandarmerii-46668024.html
МВД Молдовы подключается к работе европейской жандармерии
МВД Молдовы подключается к работе европейской жандармерии
Генеральный инспекторат карабинеров планируется подключить к полицейским силам с военным статусом стран ЕС.
2021-11-24T10:55+0200
2021-11-24T10:55+0200
2021-11-24T10:55+0200
мвд
делегация евросоюза в молдове
жандармы
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КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Министр внутренних дел Анна Ревенко встретилась в Кишиневе с делегацией Европейских сил жандармерии (EUROGENDFOR) во главе с главой Республиканской национальной жандармерии Португалии Пауло Гонсалесом.Европейские силы жандармерии — это подразделения быстрого реагирования с военным статусом для выполнения полицейских задач в рамках операций по урегулированию кризисов.На встрече обсуждалась тема присоединения Генерального инспектората карабинеров к EUROGENDFOR в качестве наблюдателя и встраивание молдавских правоохранительных структур в международную систему безопасности.В задачи Европейских силы жандармерии входит поддержание безопасности, восстановление и наведение общественного порядка как в Евросоюзе, так и в третьих странах, в том числе расположенных на других континентах.
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Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
мвд, делегация евросоюза в молдове, жандармы
МВД Молдовы подключается к работе европейской жандармерии
В Министерстве внутренних дел прошла встреча с представителями сил быстрого полицейского реагирования ЕС.
КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Министр внутренних дел Анна Ревенко встретилась в Кишиневе с делегацией Европейских сил жандармерии (EUROGENDFOR) во главе с главой Республиканской национальной жандармерии Португалии Пауло Гонсалесом.
Европейские силы жандармерии — это подразделения быстрого реагирования с военным статусом для выполнения полицейских задач в рамках операций по урегулированию кризисов.
На встрече обсуждалась тема присоединения Генерального инспектората карабинеров к EUROGENDFOR в качестве наблюдателя и встраивание молдавских правоохранительных структур в международную систему безопасности.
В задачи Европейских силы жандармерии входит поддержание безопасности, восстановление и наведение общественного порядка как в Евросоюзе, так и в третьих странах, в том числе расположенных на других континентах.