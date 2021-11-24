https://ru.sputnik.md/20211124/mvd-moldovy-podklyuchaetsya-k-rabote-evropeyskoy-zhandarmerii-46668024.html

МВД Молдовы подключается к работе европейской жандармерии

МВД Молдовы подключается к работе европейской жандармерии

Генеральный инспекторат карабинеров планируется подключить к полицейским силам с военным статусом стран ЕС.

2021-11-24T10:55+0200

2021-11-24T10:55+0200

2021-11-24T10:55+0200

мвд

делегация евросоюза в молдове

жандармы

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КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Министр внутренних дел Анна Ревенко встретилась в Кишиневе с делегацией Европейских сил жандармерии (EUROGENDFOR) во главе с главой Республиканской национальной жандармерии Португалии Пауло Гонсалесом.Европейские силы жандармерии — это подразделения быстрого реагирования с военным статусом для выполнения полицейских задач в рамках операций по урегулированию кризисов.На встрече обсуждалась тема присоединения Генерального инспектората карабинеров к EUROGENDFOR в качестве наблюдателя и встраивание молдавских правоохранительных структур в международную систему безопасности.В задачи Европейских силы жандармерии входит поддержание безопасности, восстановление и наведение общественного порядка как в Евросоюзе, так и в третьих странах, в том числе расположенных на других континентах.

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2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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мвд, делегация евросоюза в молдове, жандармы