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Начались клинические исследования назальной вакцины "Спутник V"
Начались клинические исследования назальной вакцины "Спутник V"
В России начались клинические испытания назальной вакцины "Спутник V"
2021-11-24T20:03+0200
2021-11-24T20:03+0200
коронавирус
исследования
вакцина
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. В России начались клинические испытания назальной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" при участии взрослых добровольцев, передает РИА Новости. Это стало возможным благодаря тому, что вакцина доказала безопасность и эффективность в доклинических испытаниях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Доклинические испытания препарата уже проведены, они показали, что вакцина безопасна, работает. Программа клинических исследований тоже подготовлена, выдано разрешение на проведение первой фазы при участии взрослых добровольцев", - сказал Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Он пояснил, что клинические испытания необходимы, чтобы еще раз оценить безопасность и эффективность вакцины, подобрать правильную дозировку."По результатам через 42 дня после начала будет подготовлен промежуточный отчет для регистрации препарата и параллельно начнется третья фаза испытаний. Все необходимые средства для этого зарезервированы", - добавил глава кабмина.Накануне в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20211124/putin-sdelal-nazalnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-46680729.html
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исследования, вакцина

Начались клинические исследования назальной вакцины "Спутник V"

20:03 24.11.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЦентр по профилактике и борьбе со СПИДом
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Через 42 дня после начала испытаний будет подготовлен промежуточный отчет.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. В России начались клинические испытания назальной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" при участии взрослых добровольцев, передает РИА Новости. Это стало возможным благодаря тому, что вакцина доказала безопасность и эффективность в доклинических испытаниях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Доклинические испытания препарата уже проведены, они показали, что вакцина безопасна, работает. Программа клинических исследований тоже подготовлена, выдано разрешение на проведение первой фазы при участии взрослых добровольцев", - сказал Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Он пояснил, что клинические испытания необходимы, чтобы еще раз оценить безопасность и эффективность вакцины, подобрать правильную дозировку.
"По результатам через 42 дня после начала будет подготовлен промежуточный отчет для регистрации препарата и параллельно начнется третья фаза испытаний. Все необходимые средства для этого зарезервированы", - добавил глава кабмина.
Накануне в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса.
Президент РФ В. Путин встретился с главой Адыгеи М. Кумпиловым - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
Путин сделал назальную вакцину от коронавируса
15:32
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