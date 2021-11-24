https://ru.sputnik.md/20211124/ostanetsya-li-moldova-bez-gaza-chto-zhdet-zhiteley-strany-posle-polunochi-46679733.html

Останется ли Молдова без газа: что ждет жителей страны после полуночи

Останется ли Молдова без газа: что ждет жителей страны после полуночи

Бывший вице-премьер прокомментировал, может Молдова после полуночи остаться без природного газа - чем закончится ситуация с текущим долгом компании "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром"

2021-11-24T14:46+0200

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экономика

молдова

газ

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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. В Молдове должен быть какой-то резерв природного газа, которого может хватить на два-три дня, в случае, если после полуночи в республику прекратятся поставки голубого топлива. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший вице-премьер, министр экономики в правительстве Иона Стурзы Александр Муравский.На вопрос о том, может ли Молдова остаться без газа после полуночи, Муравский ответил, что резерв голубого топлива, по его мнению, "на два-три дня должен быть".Собеседник выразил надежду, что в пятницу деньги уже будут на счету "Газпрома", и проблема будет решена. "Однако правительство и ответственные лица должны понять, что игры закончились", – добавил Муравский.Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил, сообщили в "Газпроме". В среду, 24 ноября, истекает 48-часовой срок после уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты, передает РИА Новости.Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил 24 ноября, что текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. "48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", - сказал Куприянов."Газпром" 22 ноября заявил, что Молдове могут отключить газ через 48 часов. Российское ПАО "Газпром" крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики, сообщил в понедельник Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.

https://ru.sputnik.md/20211123/spynu-rasskazal-kak-planiruetsya-pogasit-tekuschiy-dolg-ao-moldovagaz-46656769.html

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молдова, газ