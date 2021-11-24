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https://ru.sputnik.md/20211124/parlament-moldovy-rassmotrit-25-noyabrya-deneg-oplaty-dolga-moldovagaza-46688014.html
Парламент Молдовы рассмотрит 25 ноября выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"
Парламент Молдовы рассмотрит 25 ноября выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"
Парламент Молдовы рассмотрит 25 ноября выделение средств для оплаты текущего долга "Молдовагаза" перед Газпромом
2021-11-24T17:06+0200
2021-11-24T17:17+0200
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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Молдавские депутаты в экстренном порядке рассмотрят на заседании 25 ноября поправки в Закон о государственном бюджете на 2021 год, которые предусматривают выделение денег на погашение текущего долга компании "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром". Заседание намечено на 11.00.Также парламентарии обсудят проекты Закона о государственном бюджете на 2022 год, Закона о бюджете социального страхования и фондов обязательного медстрахования, а также налоговую и таможенную политики на следующий год."Во втором чтении планируется рассмотреть несколько проектов, включая инициативы о расследовании происшествий и ДТП, о социальной помощи, о компенсации расходов на потребление природного газа", – добавили в парламенте.
https://ru.sputnik.md/20211124/gazprom-soglasilsya-ne-prekraschat-postavki-gaza-v-moldovu-46683645.html
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в молдове, газ, парламент

Парламент Молдовы рассмотрит 25 ноября выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"

17:06 24.11.2021 (обновлено: 17:17 24.11.2021)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы 21 октября 2021
Заседание парламента Молдовы 21 октября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Постоянное бюро парламента Молдовы отреагировало на просьбу главы правительства, чтобы в срочном порядке рассмотреть поправки в Закон о госбюджете на 2021 год и не допустить прекращение поставок природного газа.
КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Молдавские депутаты в экстренном порядке рассмотрят на заседании 25 ноября поправки в Закон о государственном бюджете на 2021 год, которые предусматривают выделение денег на погашение текущего долга компании "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром". Заседание намечено на 11.00.

"Постоянное бюро парламента утвердило повестку пленарных заседаний на 25 ноября - 3 декабря. Таким образом, депутаты завтра рассмотрят в срочном порядке изменения в Закон о государственном бюджете на этот год по просьбе премьер-министра Натальи Гаврилицы, чтобы не допустить прекращения поставок природного газа", – сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Также парламентарии обсудят проекты Закона о государственном бюджете на 2022 год, Закона о бюджете социального страхования и фондов обязательного медстрахования, а также налоговую и таможенную политики на следующий год.
"Во втором чтении планируется рассмотреть несколько проектов, включая инициативы о расследовании происшествий и ДТП, о социальной помощи, о компенсации расходов на потребление природного газа", – добавили в парламенте.
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