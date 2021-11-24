https://ru.sputnik.md/20211124/parlament-moldovy-rassmotrit-25-noyabrya-deneg-oplaty-dolga-moldovagaza-46688014.html

Парламент Молдовы рассмотрит 25 ноября выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"

Парламент Молдовы рассмотрит 25 ноября выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"

Парламент Молдовы рассмотрит 25 ноября выделение средств для оплаты текущего долга "Молдовагаза" перед Газпромом

2021-11-24T17:06+0200

2021-11-24T17:06+0200

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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Молдавские депутаты в экстренном порядке рассмотрят на заседании 25 ноября поправки в Закон о государственном бюджете на 2021 год, которые предусматривают выделение денег на погашение текущего долга компании "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром". Заседание намечено на 11.00.Также парламентарии обсудят проекты Закона о государственном бюджете на 2022 год, Закона о бюджете социального страхования и фондов обязательного медстрахования, а также налоговую и таможенную политики на следующий год."Во втором чтении планируется рассмотреть несколько проектов, включая инициативы о расследовании происшествий и ДТП, о социальной помощи, о компенсации расходов на потребление природного газа", – добавили в парламенте.

https://ru.sputnik.md/20211124/gazprom-soglasilsya-ne-prekraschat-postavki-gaza-v-moldovu-46683645.html

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, газ, парламент