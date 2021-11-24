https://ru.sputnik.md/20211124/podrobnosti-dela-masshtabnykh-obyskakh-zaderzhano-bolee-20-chelovek-46681220.html
Обыски в пенитенциарах: по делу о мошенничестве задержано более 20 человек
Обыски в пенитенциарах: по делу о мошенничестве задержано более 20 человек
Десятки людей, причастных к преступной группе, задержаны правоохранительными органами.
2021-11-24T16:01+0200
2021-11-24T16:01+0200
2021-11-24T18:54+0200
обыск
тюрьма
мошенничество
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1911/12/19111296_0:572:5497:3664_1920x0_80_0_0_ac6714d51676c58133a2c24949fdcd12.jpg
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Правоохранительные органы провели более 60 обысков по делу о мошенничестве, по результатам обысков было возбуждено 25 связанных уголовных дел. Об этом сообщили в среду на пресс-конференции представители Генерального инспектората полиции.Согласно предоставленной информации, по делу состоялось 60 обысков, в том числе 43 - по стране и 18 - в пенитенциарных учреждениях.Выяснилось, что участники преступной группы размещали в интернете на онлайн-аккаунтах объявления о продаже автомобилей из-за границы, получая деньги авансом. Позже они исчезали вместе с деньгами. При этом удалив аккаунты с объявлениями.Для реализации схемы преступники, отбывающие наказание в местах лишения свободы, прибегали к помощи посредников на воле.Потерпевшие обратились с жалобами в Национальный инспекторат по расследованиям. После проведения следственных мероприятий, в том числе обысков, 24 человека были задержаны за пределами пенитенциарных учреждений, а также установлены 19 заключенных, причастных к преступной схеме. При этом правоохранители изъяли 635 тысяч леев.Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В уголовном расследовании, начатом в сентябре 2020 года, участвовали около 700 сотрудников правоохранительных органов, в том числе около 450 сотрудников полиции.
https://ru.sputnik.md/20211118/v-tyurmakh-v-kishineve-i-krikova-proshli-masshtabnye-obyski-46509784.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1911/12/19111296_0:0:4885:3664_1920x0_80_0_0_1f73707765927879b4ba2aec0ba8b1b4.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
обыск, тюрьма, мошенничество, в молдове
Обыски в пенитенциарах: по делу о мошенничестве задержано более 20 человек
16:01 24.11.2021 (обновлено: 18:54 24.11.2021)
Десятки людей, причастных к преступной группе, задержаны правоохранительными органами.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Правоохранительные органы провели более 60 обысков по делу о мошенничестве, по результатам обысков было возбуждено 25 связанных уголовных дел. Об этом сообщили в среду на пресс-конференции представители Генерального инспектората полиции.
Согласно предоставленной информации, по делу состоялось 60 обысков, в том числе 43 - по стране и 18 - в пенитенциарных учреждениях.
Выяснилось, что участники преступной группы размещали в интернете на онлайн-аккаунтах объявления о продаже автомобилей из-за границы, получая деньги авансом. Позже они исчезали вместе с деньгами. При этом удалив аккаунты с объявлениями.
"Злоумышленники представились посредниками и просили у клиентов предоплату в размере от 1500 до 3000 евро, а иногда требовали такие суммы неоднократно, так что некоторые жертвы платили им до 9000 евро. После получения денег преступники удаляли учетные записи с сайта рекламных объявлений и переставали отвечать на звонки", - рассказали в полиции.
Для реализации схемы преступники, отбывающие наказание в местах лишения свободы, прибегали к помощи посредников на воле.
Потерпевшие обратились с жалобами в Национальный инспекторат по расследованиям. После проведения следственных мероприятий, в том числе обысков, 24 человека были задержаны за пределами пенитенциарных учреждений, а также установлены 19 заключенных, причастных к преступной схеме. При этом правоохранители изъяли 635 тысяч леев.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В уголовном расследовании, начатом в сентябре 2020 года, участвовали около 700 сотрудников правоохранительных органов, в том числе около 450 сотрудников полиции.