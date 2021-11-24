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Обыски в пенитенциарах: по делу о мошенничестве задержано более 20 человек
Обыски в пенитенциарах: по делу о мошенничестве задержано более 20 человек
Десятки людей, причастных к преступной группе, задержаны правоохранительными органами.
2021-11-24T16:01+0200
2021-11-24T18:54+0200
обыск
тюрьма
мошенничество
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Правоохранительные органы провели более 60 обысков по делу о мошенничестве, по результатам обысков было возбуждено 25 связанных уголовных дел. Об этом сообщили в среду на пресс-конференции представители ​Генерального инспектората полиции.Согласно предоставленной информации, по делу состоялось 60 обысков, в том числе 43 - по стране и 18 - в пенитенциарных учреждениях.Выяснилось, что участники преступной группы размещали в интернете на онлайн-аккаунтах объявления о продаже автомобилей из-за границы, получая деньги авансом. Позже они исчезали вместе с деньгами. При этом удалив аккаунты с объявлениями.Для реализации схемы преступники, отбывающие наказание в местах лишения свободы, прибегали к помощи посредников на воле.Потерпевшие обратились с жалобами в Национальный инспекторат по расследованиям. После проведения следственных мероприятий, в том числе обысков, 24 человека были задержаны за пределами пенитенциарных учреждений, а также установлены 19 заключенных, причастных к преступной схеме. При этом правоохранители изъяли 635 тысяч леев.Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В уголовном расследовании, начатом в сентябре 2020 года, участвовали около 700 сотрудников правоохранительных органов, в том числе около 450 сотрудников полиции.
https://ru.sputnik.md/20211118/v-tyurmakh-v-kishineve-i-krikova-proshli-masshtabnye-obyski-46509784.html
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Евгений Чебан
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обыск, тюрьма, мошенничество, в молдове

Обыски в пенитенциарах: по делу о мошенничестве задержано более 20 человек

16:01 24.11.2021 (обновлено: 18:54 24.11.2021)
© Sputnik / Мирослав Ротарьисправительное учреждение
исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Десятки людей, причастных к преступной группе, задержаны правоохранительными органами.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Правоохранительные органы провели более 60 обысков по делу о мошенничестве, по результатам обысков было возбуждено 25 связанных уголовных дел. Об этом сообщили в среду на пресс-конференции представители ​Генерального инспектората полиции.
Согласно предоставленной информации, по делу состоялось 60 обысков, в том числе 43 - по стране и 18 - в пенитенциарных учреждениях.
Выяснилось, что участники преступной группы размещали в интернете на онлайн-аккаунтах объявления о продаже автомобилей из-за границы, получая деньги авансом. Позже они исчезали вместе с деньгами. При этом удалив аккаунты с объявлениями.

"Злоумышленники представились посредниками и просили у клиентов предоплату в размере от 1500 до 3000 евро, а иногда требовали такие суммы неоднократно, так что некоторые жертвы платили им до 9000 евро. После получения денег преступники удаляли учетные записи с сайта рекламных объявлений и переставали отвечать на звонки", - рассказали в полиции.

Для реализации схемы преступники, отбывающие наказание в местах лишения свободы, прибегали к помощи посредников на воле.
Потерпевшие обратились с жалобами в Национальный инспекторат по расследованиям. После проведения следственных мероприятий, в том числе обысков, 24 человека были задержаны за пределами пенитенциарных учреждений, а также установлены 19 заключенных, причастных к преступной схеме. При этом правоохранители изъяли 635 тысяч леев.
Исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
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Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В уголовном расследовании, начатом в сентябре 2020 года, участвовали около 700 сотрудников правоохранительных органов, в том числе около 450 сотрудников полиции.
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