https://ru.sputnik.md/20211124/podrobnosti-dela-masshtabnykh-obyskakh-zaderzhano-bolee-20-chelovek-46681220.html

Обыски в пенитенциарах: по делу о мошенничестве задержано более 20 человек

Обыски в пенитенциарах: по делу о мошенничестве задержано более 20 человек

Десятки людей, причастных к преступной группе, задержаны правоохранительными органами.

2021-11-24T16:01+0200

2021-11-24T16:01+0200

2021-11-24T18:54+0200

обыск

тюрьма

мошенничество

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Правоохранительные органы провели более 60 обысков по делу о мошенничестве, по результатам обысков было возбуждено 25 связанных уголовных дел. Об этом сообщили в среду на пресс-конференции представители ​Генерального инспектората полиции.Согласно предоставленной информации, по делу состоялось 60 обысков, в том числе 43 - по стране и 18 - в пенитенциарных учреждениях.Выяснилось, что участники преступной группы размещали в интернете на онлайн-аккаунтах объявления о продаже автомобилей из-за границы, получая деньги авансом. Позже они исчезали вместе с деньгами. При этом удалив аккаунты с объявлениями.Для реализации схемы преступники, отбывающие наказание в местах лишения свободы, прибегали к помощи посредников на воле.Потерпевшие обратились с жалобами в Национальный инспекторат по расследованиям. После проведения следственных мероприятий, в том числе обысков, 24 человека были задержаны за пределами пенитенциарных учреждений, а также установлены 19 заключенных, причастных к преступной схеме. При этом правоохранители изъяли 635 тысяч леев.Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В уголовном расследовании, начатом в сентябре 2020 года, участвовали около 700 сотрудников правоохранительных органов, в том числе около 450 сотрудников полиции.

https://ru.sputnik.md/20211118/v-tyurmakh-v-kishineve-i-krikova-proshli-masshtabnye-obyski-46509784.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

обыск, тюрьма, мошенничество, в молдове