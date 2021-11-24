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https://ru.sputnik.md/20211124/pogodnye-rekordy-moldovy-24-noyabrya-46649115.html
Погодные рекорды Молдовы 24 ноября
Погодные рекорды Молдовы 24 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
2021-11-24T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 24 ноября 1902 года столбик термометра упал до отметки в –14,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда, в двадцать четвертый день ноября, воздух прогрелся до +19,5 градуса по Цельсию.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 24 ноября

00:01 24.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausВид на окницкий район с высоты
Вид на окницкий район с высоты - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 24 ноя Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 24 ноября 1902 года столбик термометра упал до отметки в –14,3 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда, в двадцать четвертый день ноября, воздух прогрелся до +19,5 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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