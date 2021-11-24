https://ru.sputnik.md/20211124/poka-vse-spali-sputnik-layt-v-laose-pismo-zvezdam-antivakseram-i-situatsiya-s-covid-46664992.html

Пока все спали: "Спутник Лайт" в Лаосе, письмо звездам-антиваксерам и ситуация с COVID

Пока все спали: "Спутник Лайт" в Лаосе, письмо звездам-антиваксерам и ситуация с COVID

Пока все спали: "Спутник Лайт" в Лаосе, письмо звездам-антиваксерам и ситуация с COVID

2021-11-24T08:41+0200

2021-11-24T08:41+0200

2021-11-24T08:41+0200

письмо

вакцина

спутник

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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" одобрена для применения в Лаосе, передает РИА Новости. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в Лаосской Народно-Демократической Республике. Лаос стал 20-м государством, в котором зарегистрирован "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". В настоящее время "Спутник Лайт" находится в процессе регистрации в порядка 30 странах.Письмо знаменитостям-антипрививочникам от врачейИзвестные российские врачи адресовали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19, в том числе артистам и политикам, передает РИА Новости. В письме врачи предлагают знаменитостям посетить "красные зоны", реанимации и морги.Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе."Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать", - говорится в письме.Письмо подписали 11 врачей.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 258 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 258 миллионов 830 тысяч 653. Из них 5 166 649 скончались. Применены свыше 7 450 367 219 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (47 980 871). Следом идут Индия (34 535 758) и Бразилия (22 030 182).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 985 879 случаев, в России – 9 238 330 случаев заражения, в Турции – 8 626 550, на Украине – 3 515 641, в Румынии –1 766 987.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 544 новых случая инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 359 401.Минздрав сообщает о 46 погибших за сутки.Общее число скончавшихся на данный момент – 8915.

https://ru.sputnik.md/20211123/sputnik-layt-odobren-v-san-marino-46646029.html

https://ru.sputnik.md/20211123/oranzhevyy-kod-epidopasnosti-v-kishineve-opublikovano-reshenie-komissii-46661987.html

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