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Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
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Правительство Молдовы выделит почти 11 миллионов леев на премии спортсменам-олимпийцам
Правительство Молдовы выделит почти 11 миллионов леев на премии спортсменам-олимпийцам
Власти Молдовы выплатят спортсменам и их тренерам денежные премии за занятые места на Олимпиаде в Токио. 24.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-24T08:00+0200
2021-11-24T08:00+0200
правительство
олимпиада
спорт
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы выделит 10,8 миллиона леев на премии спортсменам, занявшим призовые места на XXXII летних Олимпийских и Паралимпийских играх, которые прошли в этом году в Токио. Такой проект решения правительства будет рассмотрен на заседании правительства.Всего премии получат 34 спортсмена и тренера. Суммы премий варьируются от 20 тысяч до двух миллионов леев.Самые большие премии получат обладатель бронзовой олимпийской медали в гребле Сергей Тарновский и его тренер, президент Национального олимпийского комитета Николай Журавский.Напомним, еще в июне 2021 года правительство Молдовы утвердило размеры премий для молдавских спортсменов. Спортсмены, которые получили бы золотую медаль, могли получить три миллиона леев, за серебряную медаль было обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона леев. При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, могли рассчитывать денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое место — 400 тысяч, за седьмое место — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.В копилке молдавских олимпийцев – одна бронзовая медаль. Ее в предпоследний соревновательный день, то есть практически под занавес Игр, республике принес каноист Сергей Тарновский, который смог финишировать третьим на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке.До этого самый явный шанс на награду был у борца греко-римского стиля Виктора Чобану (вес до 60 кг). В полуфинале он проиграл будущему олимпийскому чемпиону, получив право сразиться за бронзу с россиянином Сергеем Емелиным, который был вторым сеяным на Играх. В итоге медаль досталась Емелину, а Чобану показал второй результат среди всех молдавских сборников, став 5-м.Еще четверо представителей Молдовы завершили свои соревнования на 7 месте: Андриан Мардаре – в метании копья, Анастасия Никита – в женской борьбе (вес до 57 кг), а также Мария Олэрашу и Даниела Кочу – в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.Тяжелоатлеты Марин Робу (вес до 73 кг) и Елена Кылчик (вес до 87 кг) сумели показать 8-й результат.В десятке также финишировали дзюдоисты Виктор Стерпу (вес до 73 кг) и Денис Виеру (вес до 66 кг). Оба они проиграли в 1/8 финала, но в итоговой классификации стали 9-ми.Остальные представители Молдовы показали результаты за пределами топ-10.
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Евгений Чебан
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правительство, олимпиада, в молдове

Правительство Молдовы выделит почти 11 миллионов леев на премии спортсменам-олимпийцам

08:00 24.11.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/PoolТалисман Летней Олимпиады в Токио Miraitowa позирует сзади Олимпийских колец после мероприятия по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио
Талисман Летней Олимпиады в Токио Miraitowa позирует сзади Олимпийских колец после мероприятия по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/Pool
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Власти Молдовы выплатят спортсменам и их тренерам денежные премии за занятые места на Олимпиаде в Токио.
КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы выделит 10,8 миллиона леев на премии спортсменам, занявшим призовые места на XXXII летних Олимпийских и Паралимпийских играх, которые прошли в этом году в Токио. Такой проект решения правительства будет рассмотрен на заседании правительства.
Всего премии получат 34 спортсмена и тренера. Суммы премий варьируются от 20 тысяч до двух миллионов леев.
Самые большие премии получат обладатель бронзовой олимпийской медали в гребле Сергей Тарновский и его тренер, президент Национального олимпийского комитета Николай Журавский.
Напомним, еще в июне 2021 года правительство Молдовы утвердило размеры премий для молдавских спортсменов. Спортсмены, которые получили бы золотую медаль, могли получить три миллиона леев, за серебряную медаль было обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона леев. При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, могли рассчитывать денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое место — 400 тысяч, за седьмое место — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.
В копилке молдавских олимпийцев – одна бронзовая медаль. Ее в предпоследний соревновательный день, то есть практически под занавес Игр, республике принес каноист Сергей Тарновский, который смог финишировать третьим на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке.
Как выступили молдавские спортсмены в Токио (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
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Как выступили молдавские спортсмены в Токио
9 августа, 17:08
До этого самый явный шанс на награду был у борца греко-римского стиля Виктора Чобану (вес до 60 кг). В полуфинале он проиграл будущему олимпийскому чемпиону, получив право сразиться за бронзу с россиянином Сергеем Емелиным, который был вторым сеяным на Играх. В итоге медаль досталась Емелину, а Чобану показал второй результат среди всех молдавских сборников, став 5-м.
Еще четверо представителей Молдовы завершили свои соревнования на 7 месте: Андриан Мардаре – в метании копья, Анастасия Никита – в женской борьбе (вес до 57 кг), а также Мария Олэрашу и Даниела Кочу – в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.
Тяжелоатлеты Марин Робу (вес до 73 кг) и Елена Кылчик (вес до 87 кг) сумели показать 8-й результат.
В десятке также финишировали дзюдоисты Виктор Стерпу (вес до 73 кг) и Денис Виеру (вес до 66 кг). Оба они проиграли в 1/8 финала, но в итоговой классификации стали 9-ми.
Остальные представители Молдовы показали результаты за пределами топ-10.
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