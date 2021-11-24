https://ru.sputnik.md/20211124/pravitelstvo-moldovy-vydelit-pochti-11-millionov-leev-na-premii-sportsmenam-olimpiytsam-46657626.html

Правительство Молдовы выделит почти 11 миллионов леев на премии спортсменам-олимпийцам

Правительство Молдовы выделит почти 11 миллионов леев на премии спортсменам-олимпийцам

Власти Молдовы выплатят спортсменам и их тренерам денежные премии за занятые места на Олимпиаде в Токио. 24.11.2021, Sputnik Молдова

2021-11-24T08:00+0200

2021-11-24T08:00+0200

2021-11-24T08:00+0200

правительство

олимпиада

спорт

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0e/34385270_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_34870ee9e370ab13a04b5d5916c237d6.jpg

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы выделит 10,8 миллиона леев на премии спортсменам, занявшим призовые места на XXXII летних Олимпийских и Паралимпийских играх, которые прошли в этом году в Токио. Такой проект решения правительства будет рассмотрен на заседании правительства.Всего премии получат 34 спортсмена и тренера. Суммы премий варьируются от 20 тысяч до двух миллионов леев.Самые большие премии получат обладатель бронзовой олимпийской медали в гребле Сергей Тарновский и его тренер, президент Национального олимпийского комитета Николай Журавский.Напомним, еще в июне 2021 года правительство Молдовы утвердило размеры премий для молдавских спортсменов. Спортсмены, которые получили бы золотую медаль, могли получить три миллиона леев, за серебряную медаль было обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона леев. При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, могли рассчитывать денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое место — 400 тысяч, за седьмое место — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.В копилке молдавских олимпийцев – одна бронзовая медаль. Ее в предпоследний соревновательный день, то есть практически под занавес Игр, республике принес каноист Сергей Тарновский, который смог финишировать третьим на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке.До этого самый явный шанс на награду был у борца греко-римского стиля Виктора Чобану (вес до 60 кг). В полуфинале он проиграл будущему олимпийскому чемпиону, получив право сразиться за бронзу с россиянином Сергеем Емелиным, который был вторым сеяным на Играх. В итоге медаль досталась Емелину, а Чобану показал второй результат среди всех молдавских сборников, став 5-м.Еще четверо представителей Молдовы завершили свои соревнования на 7 месте: Андриан Мардаре – в метании копья, Анастасия Никита – в женской борьбе (вес до 57 кг), а также Мария Олэрашу и Даниела Кочу – в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.Тяжелоатлеты Марин Робу (вес до 73 кг) и Елена Кылчик (вес до 87 кг) сумели показать 8-й результат.В десятке также финишировали дзюдоисты Виктор Стерпу (вес до 73 кг) и Денис Виеру (вес до 66 кг). Оба они проиграли в 1/8 финала, но в итоговой классификации стали 9-ми.Остальные представители Молдовы показали результаты за пределами топ-10.

https://ru.sputnik.md/20210809/kak-vystupili-moldavskie-sportsmeny-v-tokio-43743092.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

правительство, олимпиада, в молдове