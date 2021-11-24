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Правительство выделило олимпийцам Молдовы премии на 10,8 миллиона леев
Правительство выделило олимпийцам Молдовы премии на 10,8 миллиона леев
Самые крупные премии получат Сергей Тарновский и тренер Николай Журавский — два миллиона леев.
2021-11-24T16:35+0200
2021-11-24T16:35+0200
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спортсмены
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КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. На заседании в среду правительство выделило 10,8 миллиона леев из Резервного фонда на премии молдавским олимпийцам.Призовое вознаграждение получат 34 спортсмена и тренера, которые выступили на XXXII летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.Самые крупные премии выданы Сергею Тарновскому, завоевавшему бронзовую медаль в гребле на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке и его тренеру, президенту Национального олимпийского комитета Николаю Журавскому — по 2 миллиона леев."Бронза" Тарновского стала единственной медалью в зачете молдавских олимпийцев.Размер премий для остальных участников Олимпийских игр варьируется от 20 тысяч до 300 тысяч леев.В июне 2021 года правительство Молдовы утвердило размеры премий для молдавских спортсменов. Золотые призеры могли получить три миллиона леев, за серебряную медаль было обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона леев. При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, могли рассчитывать денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое место — 400 тысяч, за седьмое место — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.
https://ru.sputnik.md/20210923/pekin-zimnyaya-olimpiada-2022-bolelschik-44979466.html
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правительство, спортсмены, олимпиада, в молдове

Правительство выделило олимпийцам Молдовы премии на 10,8 миллиона леев

16:35 24.11.2021
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Александр Исаев
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Самые крупные премии получат Сергей Тарновский и тренер Николай Журавский — по два миллиона леев.
КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. На заседании в среду правительство выделило 10,8 миллиона леев из Резервного фонда на премии молдавским олимпийцам.
Призовое вознаграждение получат 34 спортсмена и тренера, которые выступили на XXXII летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.
Самые крупные премии выданы Сергею Тарновскому, завоевавшему бронзовую медаль в гребле на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке и его тренеру, президенту Национального олимпийского комитета Николаю Журавскому — по 2 миллиона леев.
"Бронза" Тарновского стала единственной медалью в зачете молдавских олимпийцев.
Размер премий для остальных участников Олимпийских игр варьируется от 20 тысяч до 300 тысяч леев.
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В июне 2021 года правительство Молдовы утвердило размеры премий для молдавских спортсменов. Золотые призеры могли получить три миллиона леев, за серебряную медаль было обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона леев. При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, могли рассчитывать денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое место — 400 тысяч, за седьмое место — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.
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