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https://ru.sputnik.md/20211124/premer-prosit-parlament-ekstrenno-vydelit-dengi-na-oplatu-dolga-za-gaz-46671536.html
Гаврилица просит парламент Молдовы экстренно выделить деньги на оплату долга за газ
Гаврилица просит парламент Молдовы экстренно выделить деньги на оплату долга за газ
Решение о включении проекта поправок в повестку дня парламента примет Постоянное бюро законодательного органа.
2021-11-24T11:31+0200
2021-11-24T11:51+0200
политика
правительство
газпром
молдовагаз
газ
парламент
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КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой в экстренном порядке рассмотреть поправки к Закону о госбюджете на 2021 год, чтобы выплатить "Газпрому" текущий долг в размере 74 миллионов долларов.Ожидается, что в 15.00, 24 ноября, Постоянное бюро парламента по запросу премьера примет решение о включении поправок к Закону о государственном бюджете на 2021 год в повестку дня пленарного заседания парламента, назначенного на 25 ноября."Газпром" заявил о возможном прекращении поставок газа в МолдовуВ понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов."Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров - в октябре 2021 года, при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.Там также уточнили, что в настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации."В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", – уточнили в "Молдовагазе".Позиция правительства МолдовыПравительство ведет переговоры и пытается найти выход из сложившейся ситуации вокруг поставок газа в Молдову. Об этом 23 ноября в соцсети написал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну."Вчера по просьбе "Газпрома" состоялось заседание Наблюдательного совета "Молдовагаза". Единственной темой обсуждения была текущая задолженность "Молдовагаза" за октябрь и аванс за ноябрь. Эти суммы должны были быть выплачены до 20 ноября. Эта формула оплаты за газ является частью базового контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом" и не является новым условием", - рассказал министр.По словам Андрея Спыну, после заседания Наблюдательного совета компании "Молдовагаз" получил уведомление о выплате долга в течение 48 часов. В настоящее время эта задолженность составляет 74 278 446,91 долларов. Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более 790 долларов за тысячу кубометров, и тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу. Пока "Молдовагаз" не нашел коммерческого решения для выплаты текущего долга, - уточнил вице-премьер.Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газаМолдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров.Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Позднее в связи с нехваткой поступающих объемов газа в Молдове был объявлен сначала режим тревоги в энергетическим секторе, а затем чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом.В октябре Молдова успела сделать несколько закупок газа из альтернативных источников: был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
https://ru.sputnik.md/20211124/gazprom-zayavil-chto-ne-poluchil-platezh-za-gaz-ot-moldovy-46668890.html
https://ru.sputnik.md/20211122/kiku-v-moldove-est-dengi-chtoby-zaplatit-za-gaz-46628296.html
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правительство, газпром, молдовагаз, газ, парламент

Гаврилица просит парламент Молдовы экстренно выделить деньги на оплату долга за газ

11:31 24.11.2021 (обновлено: 11:51 24.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Решение о включении проекта поправок в повестку дня парламента примет Постоянное бюро законодательного органа.
КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой в экстренном порядке рассмотреть поправки к Закону о госбюджете на 2021 год, чтобы выплатить "Газпрому" текущий долг в размере 74 миллионов долларов.
Ожидается, что в 15.00, 24 ноября, Постоянное бюро парламента по запросу премьера примет решение о включении поправок к Закону о государственном бюджете на 2021 год в повестку дня пленарного заседания парламента, назначенного на 25 ноября.

"Газпром" заявил о возможном прекращении поставок газа в Молдову

В понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.
Газпром - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
"Газпром" заявил, что не получил платеж за газ от Молдовы
10:31
АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов.
"Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров - в октябре 2021 года, при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.
Там также уточнили, что в настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации.
"В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", – уточнили в "Молдовагазе".

Позиция правительства Молдовы

Правительство ведет переговоры и пытается найти выход из сложившейся ситуации вокруг поставок газа в Молдову. Об этом 23 ноября в соцсети написал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
"Вчера по просьбе "Газпрома" состоялось заседание Наблюдательного совета "Молдовагаза". Единственной темой обсуждения была текущая задолженность "Молдовагаза" за октябрь и аванс за ноябрь. Эти суммы должны были быть выплачены до 20 ноября. Эта формула оплаты за газ является частью базового контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом" и не является новым условием", - рассказал министр.
По словам Андрея Спыну, после заседания Наблюдательного совета компании "Молдовагаз" получил уведомление о выплате долга в течение 48 часов. В настоящее время эта задолженность составляет 74 278 446,91 долларов. Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более 790 долларов за тысячу кубометров, и тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу. Пока "Молдовагаз" не нашел коммерческого решения для выплаты текущего долга, - уточнил вице-премьер.

Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газа

Молдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.
Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров.
Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Ion Chicu - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
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Кику: в Молдове есть деньги, чтобы заплатить за газ
22 ноября, 22:13
Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Позднее в связи с нехваткой поступающих объемов газа в Молдове был объявлен сначала режим тревоги в энергетическим секторе, а затем чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом.
В октябре Молдова успела сделать несколько закупок газа из альтернативных источников: был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
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