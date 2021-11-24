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https://ru.sputnik.md/20211124/putin-sdelal-nazalnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-46680729.html
Путин сделал назальную вакцину от коронавируса
Путин сделал назальную вакцину от коронавируса
Путин сделал назальную вакцину от коронавируса после ревакцинации "Спутником Лайт"
2021-11-24T15:32+0200
2021-11-24T15:32+0200
владимир путин
вакцина
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, что по рекомендации врачей ревакцинировался, после чего сделал и назальную вакцину от коронавируса, передает РИА Новости."Классический случай. Ровно через шесть месяцев после вакцинации титры защитные опустились. Специалисты порекомендовали ревакцинацию. Что я и сделал несколько дней назад", — сообщил президент.После ревакцинации в виде укола Путин прошел вторую часть процедуры – назальную вакцину."На следующий день вот после разговора с Денисом Юрьевичем (заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы", - сказал он на совещании.Путин рассказал, что назальную вакцину он вдыхал на счет поочередно каждой ноздрей."Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было", - уточнил президент.Путин также отметил, что после ревакцинации и использования назальной вакцины он занимался спортом уже в среду утром.Ревакцинацию "Спутником Лайт" Владимир Путин прошел в воскресенье, 21 ноября.
https://ru.sputnik.md/20211121/prezident-rossii-putin-revaktsinirovalsya-ot-covid-19-46590855.html
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владимир путин, вакцина, ревакцинация

Путин сделал назальную вакцину от коронавируса

15:32 24.11.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой Адыгеи М. Кумпиловым
Президент РФ В. Путин встретился с главой Адыгеи М. Кумпиловым - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Российский президент сообщил об отсутствии каких-либо побочных эффектов после процедуры.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, что по рекомендации врачей ревакцинировался, после чего сделал и назальную вакцину от коронавируса, передает РИА Новости.
"Классический случай. Ровно через шесть месяцев после вакцинации титры защитные опустились. Специалисты порекомендовали ревакцинацию. Что я и сделал несколько дней назад", — сообщил президент.
После ревакцинации в виде укола Путин прошел вторую часть процедуры – назальную вакцину.
"На следующий день вот после разговора с Денисом Юрьевичем (заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы", - сказал он на совещании.
Путин рассказал, что назальную вакцину он вдыхал на счет поочередно каждой ноздрей.
"Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было", - уточнил президент.
Путин также отметил, что после ревакцинации и использования назальной вакцины он занимался спортом уже в среду утром.
Ревакцинацию "Спутником Лайт" Владимир Путин прошел в воскресенье, 21 ноября.
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2021
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Президент России Путин ревакцинировался от COVID-19
21 ноября, 18:35
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