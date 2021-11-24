https://ru.sputnik.md/20211124/putin-sdelal-nazalnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-46680729.html

Путин сделал назальную вакцину от коронавируса

Путин сделал назальную вакцину от коронавируса

Путин сделал назальную вакцину от коронавируса после ревакцинации "Спутником Лайт"

2021-11-24T15:32+0200

2021-11-24T15:32+0200

2021-11-24T15:32+0200

владимир путин

вакцина

ревакцинация

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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, что по рекомендации врачей ревакцинировался, после чего сделал и назальную вакцину от коронавируса, передает РИА Новости."Классический случай. Ровно через шесть месяцев после вакцинации титры защитные опустились. Специалисты порекомендовали ревакцинацию. Что я и сделал несколько дней назад", — сообщил президент.После ревакцинации в виде укола Путин прошел вторую часть процедуры – назальную вакцину."На следующий день вот после разговора с Денисом Юрьевичем (заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы", - сказал он на совещании.Путин рассказал, что назальную вакцину он вдыхал на счет поочередно каждой ноздрей."Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было", - уточнил президент.Путин также отметил, что после ревакцинации и использования назальной вакцины он занимался спортом уже в среду утром.Ревакцинацию "Спутником Лайт" Владимир Путин прошел в воскресенье, 21 ноября.

https://ru.sputnik.md/20211121/prezident-rossii-putin-revaktsinirovalsya-ot-covid-19-46590855.html

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владимир путин, вакцина, ревакцинация