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"Реал" обыгрывает "Шериф" после первого тайма в Лиге чемпионов
"Реал" обыгрывает "Шериф" после первого тайма в Лиге чемпионов
Команда, которая финиширует третьей в групповой стадии Лиги чемпионов, сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы.
2021-11-24T22:47+0200
2021-11-24T23:07+0200
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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Мадридский "Реал" обыгрывает тираспольский "Шериф" после первого тайма в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.Первый гол со штрафного забил защитник гостей Давид Алаба (30-я минута).Еще один мяч в ворота Гиоргоса Атанасиадиса отправил полузащитник Тони Кроос на первой добавленной к тайму минуте.Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Эдин Джеко (61-я и 67-я минуты).Таким образом, еще до начала матча в Тирасполе стало понятно, что действующий чемпион Молдовы сыграет весной в еврокубках, так как "Шахтер" уже не сможет догнать тираспольчан в турнирной таблице.Однако в случае поражения от "Реала" дома "Шериф" потеряет шансы на плей-офф Лиги чемпионов.В соответствии с новым регламентом турнира, команда, которая финиширует третьей в группе Лиги чемпионов, сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне.
https://ru.sputnik.md/20211124/sherif-popal-v-evrokubkovuyu-vesnu-46696807.html
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в молдове, молдова, фк "шериф", фк "реал мадрид", лига чемпионов, футбол

"Реал" обыгрывает "Шериф" после первого тайма в Лиге чемпионов

22:47 24.11.2021 (обновлено: 23:07 24.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausИгроки мадридского "Реала"
Игроки мадридского Реала - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
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Команда, которая финиширует третьей в групповой стадии Лиги чемпионов, сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы.
КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Мадридский "Реал" обыгрывает тираспольский "Шериф" после первого тайма в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.
Первый гол со штрафного забил защитник гостей Давид Алаба (30-я минута).
Еще один мяч в ворота Гиоргоса Атанасиадиса отправил полузащитник Тони Кроос на первой добавленной к тайму минуте.
© Sputnik / Mihai CarausБолельщики на матче "Шериф" - "Реал" в Тирасполе
Болельщики на матче Шериф - Реал в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
Болельщики на матче "Шериф" - "Реал" в Тирасполе
© Sputnik / Mihai Caraus
Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Эдин Джеко (61-я и 67-я минуты).
Таким образом, еще до начала матча в Тирасполе стало понятно, что действующий чемпион Молдовы сыграет весной в еврокубках, так как "Шахтер" уже не сможет догнать тираспольчан в турнирной таблице.
Однако в случае поражения от "Реала" дома "Шериф" потеряет шансы на плей-офф Лиги чемпионов.
© Sputnik / Mihai CarausИгроки тираспольского "Шерифа"
Игроки тираспольского Шерифа - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
Игроки тираспольского "Шерифа"
© Sputnik / Mihai Caraus
В соответствии с новым регламентом турнира, команда, которая финиширует третьей в группе Лиги чемпионов, сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне.
Игроки Шерифа в Лиге чемпионов - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
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