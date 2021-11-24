https://ru.sputnik.md/20211124/real-obygryvaet-sherif-posle-pervogo-tayma-46697829.html

"Реал" обыгрывает "Шериф" после первого тайма в Лиге чемпионов

"Реал" обыгрывает "Шериф" после первого тайма в Лиге чемпионов

Команда, которая финиширует третьей в групповой стадии Лиги чемпионов, сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы.

2021-11-24T22:47+0200

2021-11-24T22:47+0200

2021-11-24T23:07+0200

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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Мадридский "Реал" обыгрывает тираспольский "Шериф" после первого тайма в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.Первый гол со штрафного забил защитник гостей Давид Алаба (30-я минута).Еще один мяч в ворота Гиоргоса Атанасиадиса отправил полузащитник Тони Кроос на первой добавленной к тайму минуте.Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Эдин Джеко (61-я и 67-я минуты).Таким образом, еще до начала матча в Тирасполе стало понятно, что действующий чемпион Молдовы сыграет весной в еврокубках, так как "Шахтер" уже не сможет догнать тираспольчан в турнирной таблице.Однако в случае поражения от "Реала" дома "Шериф" потеряет шансы на плей-офф Лиги чемпионов.В соответствии с новым регламентом турнира, команда, которая финиширует третьей в группе Лиги чемпионов, сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне.

https://ru.sputnik.md/20211124/sherif-popal-v-evrokubkovuyu-vesnu-46696807.html

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