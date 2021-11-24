https://ru.sputnik.md/20211124/real-pobeda-sherif-liga-chempionov-play-off-46698811.html

"Реал" победил "Шериф" в Лиге чемпионов и вышел в плей-офф

"Реал" победил "Шериф" в Лиге чемпионов и вышел в плей-офф

За тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов в квартете D определились оба участника стадии плей-офф главного клубного турнира Европы.

2021-11-24T23:50+0200

2021-11-24T23:50+0200

2021-11-24T23:50+0200

спорт

в молдове

фк "шериф"

фк "реал мадрид"

лига чемпионов

футбол

плей-офф

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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Мадридский "Реал" крупно обыграл в гостях тираспольский "Шериф" в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.Поединок прошел в среду в Тирасполе и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.Первый гол со штрафного на 30-й минуте забил защитник гостей Давид Алаба.Еще один мяч в ворота Гиоргоса Атанасиадиса отправил полузащитник Тони Кроос на первой добавленной к первому тайму минуте.Счет до разгромного на 55-й минуте довел нападающий гостей Карим Бензема.Хозяева поля затем провели несколько перспективных атак в надежде на "гол престижа". На 68-й минуте Кристиано попал в каркас ворот.На 87-й минуте Атанасиадис сумел не пропустить после удара в упор с нескольких метров, а спустя всего минуту совершил еще один сейв.Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Эдин Джеко (61-я и 67-я минуты).Таким образом, после пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), а "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф"."Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211102/indzagi-o-stadione-sherifa-otlichnoe-sooruzhenie-s-prekrasnym-polem-46120996.html

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

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в молдове, фк "шериф", фк "реал мадрид", лига чемпионов, футбол, плей-офф