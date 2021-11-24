Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
"Реал" победил "Шериф" в Лиге чемпионов и вышел в плей-офф
© AP Photo / Sergei GritsИгроки мадридского "Реала"
© AP Photo / Sergei Grits
За тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов в квартете D определились оба участника стадии плей-офф главного клубного турнира Европы.
КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Мадридский "Реал" крупно обыграл в гостях тираспольский "Шериф" в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.
Поединок прошел в среду в Тирасполе и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.
© Sputnik / Mihai CarausБорьба в штрафной площади между голкипером "Реала" Тибо Куртуа и капитаном "Шерифа" Густаво Дуланто
Борьба в штрафной площади между голкипером "Реала" Тибо Куртуа и капитаном "Шерифа" Густаво Дуланто
© Sputnik / Mihai Caraus
Первый гол со штрафного на 30-й минуте забил защитник гостей Давид Алаба.
© Sputnik / Mihai CarausИгроки мадридского "Реала" празднуют первый гол в ворота "Шерифа"
Игроки мадридского "Реала" празднуют первый гол в ворота "Шерифа"
© Sputnik / Mihai Caraus
Еще один мяч в ворота Гиоргоса Атанасиадиса отправил полузащитник Тони Кроос на первой добавленной к первому тайму минуте.
© Sputnik / Mihai CarausУдар полузащитника "Реала" Тони Крооса, который привел ко второму голу в ворота "Шерифа"
Удар полузащитника "Реала" Тони Крооса, который привел ко второму голу в ворота "Шерифа"
© Sputnik / Mihai Caraus
Счет до разгромного на 55-й минуте довел нападающий гостей Карим Бензема.
© Sputnik / Mihai CarausНападающий "Реала" Карим Бензема празднует третий гол в ворота "Шерифа"
Нападающий "Реала" Карим Бензема празднует третий гол в ворота "Шерифа"
© Sputnik / Mihai Caraus
Хозяева поля затем провели несколько перспективных атак в надежде на "гол престижа". На 68-й минуте Кристиано попал в каркас ворот.
На 87-й минуте Атанасиадис сумел не пропустить после удара в упор с нескольких метров, а спустя всего минуту совершил еще один сейв.
Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Эдин Джеко (61-я и 67-я минуты).
Таким образом, после пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), а "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).
В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф".
"Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.