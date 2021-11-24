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"Реал" победил "Шериф" в Лиге чемпионов и вышел в плей-офф
"Реал" победил "Шериф" в Лиге чемпионов и вышел в плей-офф
За тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов в квартете D определились оба участника стадии плей-офф главного клубного турнира Европы.
2021-11-24T23:50+0200
2021-11-24T23:50+0200
спорт
в молдове
фк "шериф"
фк "реал мадрид"
лига чемпионов
футбол
плей-офф
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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Мадридский "Реал" крупно обыграл в гостях тираспольский "Шериф" в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.Поединок прошел в среду в Тирасполе и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.Первый гол со штрафного на 30-й минуте забил защитник гостей Давид Алаба.Еще один мяч в ворота Гиоргоса Атанасиадиса отправил полузащитник Тони Кроос на первой добавленной к первому тайму минуте.Счет до разгромного на 55-й минуте довел нападающий гостей Карим Бензема.Хозяева поля затем провели несколько перспективных атак в надежде на "гол престижа". На 68-й минуте Кристиано попал в каркас ворот.На 87-й минуте Атанасиадис сумел не пропустить после удара в упор с нескольких метров, а спустя всего минуту совершил еще один сейв.Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Эдин Джеко (61-я и 67-я минуты).Таким образом, после пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), а "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф"."Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211102/indzagi-o-stadione-sherifa-otlichnoe-sooruzhenie-s-prekrasnym-polem-46120996.html
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в молдове, фк "шериф", фк "реал мадрид", лига чемпионов, футбол, плей-офф

"Реал" победил "Шериф" в Лиге чемпионов и вышел в плей-офф

23:50 24.11.2021
© AP Photo / Sergei GritsИгроки мадридского "Реала"
Игроки мадридского Реала - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
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За тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов в квартете D определились оба участника стадии плей-офф главного клубного турнира Европы.
КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Мадридский "Реал" крупно обыграл в гостях тираспольский "Шериф" в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.
Поединок прошел в среду в Тирасполе и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.
© Sputnik / Mihai CarausБорьба в штрафной площади между голкипером "Реала" Тибо Куртуа и капитаном "Шерифа" Густаво Дуланто
Борьба в штрафной площади между голкипером Реала Тибо Куртуа и капитаном Шерифа Густаво Дуланто - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
Борьба в штрафной площади между голкипером "Реала" Тибо Куртуа и капитаном "Шерифа" Густаво Дуланто
© Sputnik / Mihai Caraus
Первый гол со штрафного на 30-й минуте забил защитник гостей Давид Алаба.
© Sputnik / Mihai CarausИгроки мадридского "Реала" празднуют первый гол в ворота "Шерифа"
Игроки мадридского Реала - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
Игроки мадридского "Реала" празднуют первый гол в ворота "Шерифа"
© Sputnik / Mihai Caraus
Еще один мяч в ворота Гиоргоса Атанасиадиса отправил полузащитник Тони Кроос на первой добавленной к первому тайму минуте.
© Sputnik / Mihai CarausУдар полузащитника "Реала" Тони Крооса, который привел ко второму голу в ворота "Шерифа"
Удар полузащитника Реала Тони Крооса, который привел ко второму голу в ворота Шерифа - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
Удар полузащитника "Реала" Тони Крооса, который привел ко второму голу в ворота "Шерифа"
© Sputnik / Mihai Caraus
Счет до разгромного на 55-й минуте довел нападающий гостей Карим Бензема.
© Sputnik / Mihai CarausНападающий "Реала" Карим Бензема празднует третий гол в ворота "Шерифа"
Нападающий Реала Карим Бензема празднует третий гол в ворота Шерифа - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
Нападающий "Реала" Карим Бензема празднует третий гол в ворота "Шерифа"
© Sputnik / Mihai Caraus
Хозяева поля затем провели несколько перспективных атак в надежде на "гол престижа". На 68-й минуте Кристиано попал в каркас ворот.
На 87-й минуте Атанасиадис сумел не пропустить после удара в упор с нескольких метров, а спустя всего минуту совершил еще один сейв.
Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Эдин Джеко (61-я и 67-я минуты).
Таким образом, после пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), а "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).
В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф".
"Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
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