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Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
2021-11-24T12:31+0200
2021-11-24T12:31+0200
россия
черное море
учения
истребитель
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Экипажи российских современных истребителей выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря и отработали нанесение бомбовых ударов по кораблям условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев."В ходе мероприятия летчики современных истребителей отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника во взаимодействии с силами Черноморского флота", - сказал Рулев, отметив, что истребители дислоцированы в Краснодарском крае.Около 10 экипажей самолетов, патрульный корабль "Василий Быков", малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск" приняли участие в мероприятии, передает РИА Новости."Особенностью данного этапа учебно-тренировочных полетов является отработка экипажами истребителей слаженности совместных действий при нанесении удара по надводным целям противника", - сообщили в ЧФ.При отработке учебно-боевых задач экипажи самолетов совершенствовали навыки в выполнении сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушных целей, противодействию радиоэлектронным средствам противника.
https://ru.sputnik.md/20211115/istrebitel-checkmatelazernoe-shou-rossia-aviashou-dubae-46426345.html
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черное море, учения, истребитель

Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море

12:31 24.11.2021
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35
Истребитель Су-35 - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Alexander Vilf
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Целью учений является отработка слаженности совместных действий при нанесении удара по надводным целям противника.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Экипажи российских современных истребителей выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря и отработали нанесение бомбовых ударов по кораблям условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.
"В ходе мероприятия летчики современных истребителей отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника во взаимодействии с силами Черноморского флота", - сказал Рулев, отметив, что истребители дислоцированы в Краснодарском крае.
Около 10 экипажей самолетов, патрульный корабль "Василий Быков", малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск" приняли участие в мероприятии, передает РИА Новости.
"Особенностью данного этапа учебно-тренировочных полетов является отработка экипажами истребителей слаженности совместных действий при нанесении удара по надводным целям противника", - сообщили в ЧФ.
При отработке учебно-боевых задач экипажи самолетов совершенствовали навыки в выполнении сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушных целей, противодействию радиоэлектронным средствам противника.
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