https://ru.sputnik.md/20211124/rubl-vernulsya-v-reyting-naibolee-populyarnykh-mirovykh-valyut-46679941.html

Рубль вернулся в рейтинг наиболее популярных мировых валют

Рубль вернулся в рейтинг наиболее популярных мировых валют

Российская валюта входит в первую двадцатку наиболее популярных мировых валют.

2021-11-24T23:32+0200

2021-11-24T23:32+0200

2021-11-24T23:32+0200

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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Российский рубль вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют, об этом свидетельствуют данные системы межбанковских переводов SWIFT, пишет РИА Новости.Так, доля рубля по итогам октября в международных расчетах увеличилась до 0,2%, национальная валюта России теперь занимает 20-е место. В июле 2021 года рубль впервые с 2016-го попал в список самых популярных валют мира с долей 0,18%. Некоторое падение рубль испытал в сентябре, уступив венгерскому форинту и выпав из рейтинга.Лидерские позиции в октябре 2021 года занимал доллар США, но его доля за месяц сократилась на 0,29 процентного пункта (п.п.), до 39,16%. На втором месте - евро с 38,07% в сравнении с 37,9% в сентябре. Третьим в числе лидеров является фунт стерлингов, его доля в международных расчетах за октябрь выросла на 0,35 п.п., до 6,41%.Четвертое и пятое место, соответственно, занимают японская иена с ростом доли в международных расчетах увеличился на 0,06 процентного пункта, до 2,9%, и китайский юань с долей в 1,85% против 2,19% месяцем ранее. В десятку наиболее популярных мировых валют вошли канадский доллар — 1,66%, австралийский доллар — 1,42%, гонконгский доллар — 1%, сингапурский доллар — 0,97% и тайский бат — 0,73%.В Молдове по состоянию на 24 ноября российский рубль немного подешевел и разместился на уровне 0.2364 лея.

https://ru.sputnik.md/20210803/rubli-valyuta-43533459.html

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в мире, россия, валюта, рубль