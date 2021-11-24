https://ru.sputnik.md/20211124/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-gryadet-poteplenie-46643011.html

Самый точный прогноз погоды: грядет потепление

Самый точный прогноз погоды: грядет потепление

Самый точный прогноз погоды когда потеплеет

2021-11-24T07:00+0200

2021-11-24T07:00+0200

2021-11-24T07:00+0200

в молдове

прогно погоды

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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер северо-западный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +3 до +8 градусов по Цельсию, ночью ожидается от 0 до -5 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 ноября: ночью – от -1 до -3, днем – от +4 до +6 градусов.Начиная с 25 ноября немного потеплеет – до +9 днем, а ночью ожидается от 0 до -5 градусов. 26 ноября ожидается максимальная температура днем до +13, а 27-29 ноября потеплеет до +15.Праздники и народные приметыДвадцать четвертого ноября православная церковь чтит память византийского монаха Феодора Студита, жившего в VIII-IX веках. Феодор был сыном чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди, игумена монастыря, молодой человек принял постриг. Вместе с Феодором приняла монашество и его жена Анна. Впоследствии Феодор сам стал игуменом и снискал славу как аскет и проповедник христианства. Он также обличал пороки правителей, защищал святыни от иконоборцев, за что неоднократно подвергался гонениям и пыткам.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, прогно погоды