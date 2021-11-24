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Самый точный прогноз погоды: грядет потепление
Самый точный прогноз погоды: грядет потепление
Самый точный прогноз погоды когда потеплеет
2021-11-24T07:00+0200
2021-11-24T07:00+0200
в молдове
прогно погоды
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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер северо-западный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +3 до +8 градусов по Цельсию, ночью ожидается от 0 до -5 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 ноября: ночью – от -1 до -3, днем – от +4 до +6 градусов.Начиная с 25 ноября немного потеплеет – до +9 днем, а ночью ожидается от 0 до -5 градусов. 26 ноября ожидается максимальная температура днем до +13, а 27-29 ноября потеплеет до +15.Праздники и народные приметыДвадцать четвертого ноября православная церковь чтит память византийского монаха Феодора Студита, жившего в VIII-IX веках. Феодор был сыном чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди, игумена монастыря, молодой человек принял постриг. Вместе с Феодором приняла монашество и его жена Анна. Впоследствии Феодор сам стал игуменом и снискал славу как аскет и проповедник христианства. Он также обличал пороки правителей, защищал святыни от иконоборцев, за что неоднократно подвергался гонениям и пыткам.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, прогно погоды

Самый точный прогноз погоды: грядет потепление

07:00 24.11.2021
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День в ноябре - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +3 до +8 градусов по Цельсию, ночью ожидается от 0 до -5 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 ноября: ночью – от -1 до -3, днем – от +4 до +6 градусов.
Начиная с 25 ноября немного потеплеет – до +9 днем, а ночью ожидается от 0 до -5 градусов. 26 ноября ожидается максимальная температура днем до +13, а 27-29 ноября потеплеет до +15.

Праздники и народные приметы

Двадцать четвертого ноября православная церковь чтит память византийского монаха Феодора Студита, жившего в VIII-IX веках. Феодор был сыном чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди, игумена монастыря, молодой человек принял постриг. Вместе с Феодором приняла монашество и его жена Анна. Впоследствии Феодор сам стал игуменом и снискал славу как аскет и проповедник христианства. Он также обличал пороки правителей, защищал святыни от иконоборцев, за что неоднократно подвергался гонениям и пыткам.
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31 октября, 07:30
Идет мокрый снег или стоит ясная погода – до 4 декабря еще случатся оттепели.
Теплая погода на Студита – зима тоже будет теплой, и наоборот.
Идет дождь 24 ноября – тепло продержится до Введения.
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