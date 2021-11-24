https://ru.sputnik.md/20211124/sherif-popal-v-evrokubkovuyu-vesnu-46696807.html

"Шериф" впервые в истории попал в еврокубковую весну

"Шериф" впервые в истории попал в еврокубковую весну

Тираспольский "Шериф" точно сыграет весной в еврокубках. Это стало известно по итогам матча Лиги чемпионов между "Интером" и "Шахтером".

2021-11-24T21:37+0200

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спорт

в молдове

молдова

фк "шериф"

лига чемпионов

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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов и лишил соперника всяких шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной следующего года.Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Интера". Дубль оформил нападающий Эдин Джеко (61-я и 67-я минуты).Таким образом, еще до матча в Тирасполе, где "Шериф" в среду принимает мадридский "Реал", стало понятно, что действующий чемпион Молдовы сыграет весной в еврокубках, так как "Шахтер" уже не сможет догнать в турнирной таблице тираспольчан.В промежуточной таблице группы D "Интер" вышел на первое место – 10 очков, а "Реал", еще не сыгравший свой пятый матч, пока второй с 9 баллами. У "Шерифа", который идет на данный момент третьим, 6 очков. Замыкает турнирную таблицу "Шахтер" (1 балл).Тираспольчане еще могут побороться за плей-офф Лиги чемпионов. Для этого за два оставшихся матча команде нужно финишировать не ниже второго места. Однако уже сейчас "Шериф" гарантировал себе место не ниже третьего на групповой стадии.В соответствии с новым регламентом турнира, команда, которая финиширует третьей в группе Лиги чемпионов, сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.

https://ru.sputnik.md/20211123/real-madrid-sherif-zayavleniya-nakanune-matcha-ligi-chempionov-tiraspole-46662148.html

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в молдове, молдова, фк "шериф", лига чемпионов