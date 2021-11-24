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"Шериф" впервые в истории попал в еврокубковую весну
"Шериф" впервые в истории попал в еврокубковую весну
Тираспольский "Шериф" точно сыграет весной в еврокубках. Это стало известно по итогам матча Лиги чемпионов между "Интером" и "Шахтером".
2021-11-24T21:37+0200
2021-11-24T21:47+0200
спорт
в молдове
молдова
фк "шериф"
лига чемпионов
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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов и лишил соперника всяких шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной следующего года.Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Интера". Дубль оформил нападающий Эдин Джеко (61-я и 67-я минуты).Таким образом, еще до матча в Тирасполе, где "Шериф" в среду принимает мадридский "Реал", стало понятно, что действующий чемпион Молдовы сыграет весной в еврокубках, так как "Шахтер" уже не сможет догнать в турнирной таблице тираспольчан.В промежуточной таблице группы D "Интер" вышел на первое место – 10 очков, а "Реал", еще не сыгравший свой пятый матч, пока второй с 9 баллами. У "Шерифа", который идет на данный момент третьим, 6 очков. Замыкает турнирную таблицу "Шахтер" (1 балл).Тираспольчане еще могут побороться за плей-офф Лиги чемпионов. Для этого за два оставшихся матча команде нужно финишировать не ниже второго места. Однако уже сейчас "Шериф" гарантировал себе место не ниже третьего на групповой стадии.В соответствии с новым регламентом турнира, команда, которая финиширует третьей в группе Лиги чемпионов, сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
https://ru.sputnik.md/20211123/real-madrid-sherif-zayavleniya-nakanune-matcha-ligi-chempionov-tiraspole-46662148.html
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в молдове, молдова, фк "шериф", лига чемпионов

"Шериф" впервые в истории попал в еврокубковую весну

21:37 24.11.2021 (обновлено: 21:47 24.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausИгроки "Шерифа" в Лиге чемпионов
Игроки Шерифа в Лиге чемпионов - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Тираспольский "Шериф" точно сыграет весной в еврокубках. Это стало известно по итогам матча Лиги чемпионов между "Интером" и "Шахтером".
КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов и лишил соперника всяких шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной следующего года.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Интера". Дубль оформил нападающий Эдин Джеко (61-я и 67-я минуты).
Таким образом, еще до матча в Тирасполе, где "Шериф" в среду принимает мадридский "Реал", стало понятно, что действующий чемпион Молдовы сыграет весной в еврокубках, так как "Шахтер" уже не сможет догнать в турнирной таблице тираспольчан.
В промежуточной таблице группы D "Интер" вышел на первое место – 10 очков, а "Реал", еще не сыгравший свой пятый матч, пока второй с 9 баллами. У "Шерифа", который идет на данный момент третьим, 6 очков. Замыкает турнирную таблицу "Шахтер" (1 балл).
Тираспольчане еще могут побороться за плей-офф Лиги чемпионов. Для этого за два оставшихся матча команде нужно финишировать не ниже второго места. Однако уже сейчас "Шериф" гарантировал себе место не ниже третьего на групповой стадии.
В соответствии с новым регламентом турнира, команда, которая финиширует третьей в группе Лиги чемпионов, сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Реал Мадрид на главной арене в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
Спорт
"Реал Мадрид" и "Шериф": заявления накануне матча Лиги чемпионов в Тирасполе
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