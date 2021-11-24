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Шольц подарил Меркель куст кизила и сообщил о формировании коалиции
© Sputnik / Алексей Витвицкий/
Возможный будущий канцлер Германии оригинально попрощался с фрау Меркель.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Правящая коалиция в Германии сформирована - об этом в среду заявил кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, передает РИА Новости.
"Коалиция из СДПГ, "Зеленых" и СвДП сформирована. Мы приложим все усилия, чтобы все три партии одобрили коалиционное соглашение в следующие десять дней", — сказал Шольц представителям прессы.
С 25 ноября начнутся внутрипартийные онлайн-опросы по коалиционному соглашению всех трех партий. Они должны завершиться в течение 10 дней.
В этот же день, во время предположительно последнего заседания действующего кабинета министров, Шольц преподнес оригинальный подарок экс-канцлеру Ангеле Меркель. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подарил ей метровый куст кизила.
Символическое значение подарка таково, что кизил должен расти в "кислой" почве (sauer), что звучит так же, как фамилия супруга Меркель Йоахима Зауэра.
Символическое значение подарка таково, что кизил должен расти в "кислой" почве (sauer), что звучит так же, как фамилия супруга Меркель Йоахима Зауэра.
На презентации программы будущего кабмина Шольц заявил, что кандидаты в министры будут озвучены после внутрипартийных консультаций.
"Социал-демократическая партия хорошо подготовит свое решение, я внесу соответствующие предложения после того, как будет принято решение о поддержке коалиционного соглашения", - заявил Шольц на пресс-конференции.
Новое правительство Германии планирует создать постоянный кризисный штаб по ситуации с коронавирусом.
"В развитие этих решений (действующего правительства Ангелы Меркель) федеральное правительство инициирует дополнительно, во-первых, постоянный кризисный штаб республики и федеральных земель в ведомстве канцлера. Он будет последовательно отслеживать ситуацию и анализировать реализацию договоренностей", - отметил лидер СДПГ.
В соответствии с коалиционным соглашением, СДПГ получают пост канцлера, главы ведомства канцлера, министерства внутренних дел, труда, обороны, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества.
В соответствии с коалиционным соглашением, СДПГ получают пост канцлера, главы ведомства канцлера, министерства внутренних дел, труда, обороны, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества.
"Зеленым" достается пост вице-канцлера, министерства иностранных дел, экономики и защиты климата (бывшие министерство экономики и энергетики), по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи, по защите окружающей среды, ядерной безопасности и защиты прав потребителей, по продовольствию и сельскому хозяйству.
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Ожидается, что министерство внутренних дел возглавит сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок, ее соратник Роберт Хабек возглавит министерство экономики и станет вице-канцлером. Лидер СвДП Кристиан Линднер станет министром финансов.
Новое правительство намерено продвигать кампанию вакцинации, в том числе вновь задействовать мобильные прививочные группы.