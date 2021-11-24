https://ru.sputnik.md/20211124/sholts-podaril-merkel-kust-kizila-i-soobschil-o-formirovanii-koalitsii-46693940.html

Шольц подарил Меркель куст кизила и сообщил о формировании коалиции

Шольц подарил Меркель куст кизила и сообщил о формировании коалиции

Возможный будущий канцлер Германии оригинально попрощался с фрау Меркель.

2021-11-24T22:31+0200

2021-11-24T22:31+0200

2021-11-24T22:31+0200

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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Правящая коалиция в Германии сформирована - об этом в среду заявил кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, передает РИА Новости.С 25 ноября начнутся внутрипартийные онлайн-опросы по коалиционному соглашению всех трех партий. Они должны завершиться в течение 10 дней.В этот же день, во время предположительно последнего заседания действующего кабинета министров, Шольц преподнес оригинальный подарок экс-канцлеру Ангеле Меркель. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подарил ей метровый куст кизила.Символическое значение подарка таково, что кизил должен расти в "кислой" почве (sauer), что звучит так же, как фамилия супруга Меркель Йоахима Зауэра.На презентации программы будущего кабмина Шольц заявил, что кандидаты в министры будут озвучены после внутрипартийных консультаций.Новое правительство Германии планирует создать постоянный кризисный штаб по ситуации с коронавирусом."В развитие этих решений (действующего правительства Ангелы Меркель) федеральное правительство инициирует дополнительно, во-первых, постоянный кризисный штаб республики и федеральных земель в ведомстве канцлера. Он будет последовательно отслеживать ситуацию и анализировать реализацию договоренностей", - отметил лидер СДПГ.В соответствии с коалиционным соглашением, СДПГ получают пост канцлера, главы ведомства канцлера, министерства внутренних дел, труда, обороны, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества. "Зеленым" достается пост вице-канцлера, министерства иностранных дел, экономики и защиты климата (бывшие министерство экономики и энергетики), по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи, по защите окружающей среды, ядерной безопасности и защиты прав потребителей, по продовольствию и сельскому хозяйству. Свободная демократическая партия(СвДП) получат министерства финансов, юстиции, транспорта и цифровых технологий, образования и исследований.Ожидается, что министерство внутренних дел возглавит сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок, ее соратник Роберт Хабек возглавит министерство экономики и станет вице-канцлером. Лидер СвДП Кристиан Линднер станет министром финансов.Новое правительство намерено продвигать кампанию вакцинации, в том числе вновь задействовать мобильные прививочные группы.

https://ru.sputnik.md/20211011/zolotaya-statuya-angely-merkel-45435240.html

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в мире, германия, ангела меркель, коалиция