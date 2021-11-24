https://ru.sputnik.md/20211124/ssha-i-taliban-gotovyatsya-k-novomu-raundu-peregovorov-46665335.html
США и "Талибан"* готовятся к новому раунду переговоров
США и "Талибан"* готовятся к новому раунду переговоров
США и "Талибан"* готовятся к новому раунду переговоров, где обсудят проблему терроризма
2021-11-24T09:07+0200
2021-11-24T09:07+0200
2021-11-24T09:07+0200
в мире
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талибан
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Власти США подтвердили информацию о том, что на следующей неделе пройдут консультации с движением "Талибан"*, передает РИА Новости. Один из пунктов для обсуждения - противостояние терроризма."Я могу подтвердить, что на следующей неделе спецпредставитель по Афганистану Том Уэст вернется в Доху на двухнедельную встречу с лидерами "Талибана"*. Они обсудят наши жизненные национальные интересы, касающиеся Афганистана, включая борьбу с терроризмом", - сообщил журналистам официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.В начале августа талибы* (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ru.sputnik.md/20211020/terakt-kabul-boi-baglane-taliby-ne-kontroli-afganistan-45746422.html
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в мире, сша, переговоры, талибан
США и "Талибан"* готовятся к новому раунду переговоров
Со стороны США переговоры будет проводить спецпредставитель по Афганистану Том Уэст.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik.
Власти США подтвердили информацию о том, что на следующей неделе пройдут консультации с движением "Талибан"*, передает РИА Новости
. Один из пунктов для обсуждения - противостояние терроризма.
"Я могу подтвердить, что на следующей неделе спецпредставитель по Афганистану Том Уэст вернется в Доху на двухнедельную встречу с лидерами "Талибана"*. Они обсудят наши жизненные национальные интересы, касающиеся Афганистана, включая борьбу с терроризмом", - сообщил журналистам официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
В начале августа талибы* (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.