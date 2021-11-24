https://ru.sputnik.md/20211124/tri-ulitsy-v-tsentre-kishineva-zhdet-remont-46688794.html

Три улицы в центре Кишинева ждет ремонт

Три улицы в центре Кишинева ждет ремонт

Мэр молдавской столицы назвал улицы, которые ждет ремонт и реконструкция.

2021-11-24T19:32+0200

2021-11-24T19:32+0200

2021-11-24T19:32+0200

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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Кишиневские улицы 31 Августа 1989 года, Тигина и Александру чел Бун ждет ремонт, об этом в среду в соцсетях сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан.По словам градоначальника, 24 ноября он подписал контракты на проведение работ с тремя компаниями, которые выиграли открытые тендеры. Общая стоимость проекта - 11 800 000 евро.Согласно планам, улица 31 Августа будет реконструирована в формате "зеленого коридора" с обустройством велосипедных дорожек, парковочных мест, модернизацией тротуаров и уличного освещения.На улице Тигина восстановят асфальтовое покрытие, оборудуют парковочные места. Модернизация коснется тротуаров и уличного освещения.На улице Александру чел Бун будет отремонтирована проезжая часть, обновлены тротуары и уличное освещение. В настоящее время на всех этих улицах проведены работы по замене всех подземных сетей.Предстоящий ремонт предусмотрен вторым пакетом проекта "Кишинев - городские дороги". Финансирование проекта обеспечивают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк и Специальный фонд зеленой энергии ЕБРР.

https://ru.sputnik.md/20211023/proekty-realizatsiya-kishinev-2022-45830578.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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