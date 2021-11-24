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Три улицы в центре Кишинева ждет ремонт
Три улицы в центре Кишинева ждет ремонт
Мэр молдавской столицы назвал улицы, которые ждет ремонт и реконструкция.
2021-11-24T19:32+0200
2021-11-24T19:32+0200
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Кишиневские улицы 31 Августа 1989 года, Тигина и Александру чел Бун ждет ремонт, об этом в среду в соцсетях сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан.По словам градоначальника, 24 ноября он подписал контракты на проведение работ с тремя компаниями, которые выиграли открытые тендеры. Общая стоимость проекта - 11 800 000 евро.Согласно планам, улица 31 Августа будет реконструирована в формате "зеленого коридора" с обустройством велосипедных дорожек, парковочных мест, модернизацией тротуаров и уличного освещения.На улице Тигина восстановят асфальтовое покрытие, оборудуют парковочные места. Модернизация коснется тротуаров и уличного освещения.На улице Александру чел Бун будет отремонтирована проезжая часть, обновлены тротуары и уличное освещение. В настоящее время на всех этих улицах проведены работы по замене всех подземных сетей.Предстоящий ремонт предусмотрен вторым пакетом проекта "Кишинев - городские дороги". Финансирование проекта обеспечивают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк и Специальный фонд зеленой энергии ЕБРР.
https://ru.sputnik.md/20211023/proekty-realizatsiya-kishinev-2022-45830578.html
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в молдове, кишинев, молдова, ремонт дорог

Три улицы в центре Кишинева ждет ремонт

19:32 24.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausГород Кишинёв
Город Кишинёв - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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Мэр молдавской столицы назвал улицы, которые ждет ремонт и реконструкция.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Кишиневские улицы 31 Августа 1989 года, Тигина и Александру чел Бун ждет ремонт, об этом в среду в соцсетях сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан.
По словам градоначальника, 24 ноября он подписал контракты на проведение работ с тремя компаниями, которые выиграли открытые тендеры. Общая стоимость проекта - 11 800 000 евро.
Согласно планам, улица 31 Августа будет реконструирована в формате "зеленого коридора" с обустройством велосипедных дорожек, парковочных мест, модернизацией тротуаров и уличного освещения.
На улице Тигина восстановят асфальтовое покрытие, оборудуют парковочные места. Модернизация коснется тротуаров и уличного освещения.
На улице Александру чел Бун будет отремонтирована проезжая часть, обновлены тротуары и уличное освещение.
"Срок исполнения договоров - 18 месяцев со дня подписания. Дату начала работ определяет подрядчик. Я попросил выполнять работы качественно и завершить их в сроки, указанные в договорах", - уточнил Чебан.
В настоящее время на всех этих улицах проведены работы по замене всех подземных сетей.
Предстоящий ремонт предусмотрен вторым пакетом проекта "Кишинев - городские дороги". Финансирование проекта обеспечивают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк и Специальный фонд зеленой энергии ЕБРР.
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