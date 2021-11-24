https://ru.sputnik.md/20211124/ukraina-i-rumyniya-utverdili-soglashenie-o-voenno-tekhnicheskom-sotrudnichestve-46679310.html
Украина и Румыния утвердили соглашение о военно-техническом сотрудничестве
Украина и Румыния утвердили соглашение о военно-техническом сотрудничестве
Украина и Румыния утвердили соглашение о военно-техническом сотрудничестве
2021-11-24T19:01+0200
2021-11-24T19:01+0200
2021-11-24T19:01+0200
политика
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Соглашение с Румынией о военно-техническом сотрудничестве утвердил в среду кабинет министров Украины, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию, которая велась на YouTube–канале правительства.Документ был подписан 5 сентября 2020 года в Бухаресте, он предусматривает возможность закупать вооружение и боеприпасы.Оборонное ведомство Украины ранее сообщало, что соглашение также позволяет расширить партнерство между двумя странами в сфере укрепления безопасности в регионе Черного моря. Документ позволит также сотрудничать в направлении закупок вооружения, боеприпасов, военной техники в рамках совместных проектов, а также производства техники и вооружения по требованию одной из сторон соглашения.
https://ru.sputnik.md/20211119/ustroit-khaos-v-tylu-u-nato-novye-plany-na-ukrainu-46534531.html
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в мире, украина, вооружения, румыния
Украина и Румыния утвердили соглашение о военно-техническом сотрудничестве
Подписанный документ позволит странам, кроме прочего, сотрудничать в сфере закупок вооружения.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik.
Соглашение с Румынией о военно-техническом сотрудничестве утвердил в среду кабинет министров Украины, передает РИА Новости
со ссылкой на трансляцию, которая велась на YouTube–канале правительства.
Документ был подписан 5 сентября 2020 года в Бухаресте, он предусматривает возможность закупать вооружение и боеприпасы.
Оборонное ведомство Украины ранее сообщало, что соглашение также позволяет расширить партнерство между двумя странами в сфере укрепления безопасности в регионе Черного моря.
Документ позволит также сотрудничать в направлении закупок вооружения, боеприпасов, военной техники в рамках совместных проектов, а также производства техники и вооружения по требованию одной из сторон соглашения.