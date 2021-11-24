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В Кишиневе нашли резиденцию митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони
В Кишиневе нашли резиденцию митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони
Археологи обнаружили в Кишиневе фундамент и часть подвала дома, в котором в начале XIX века жил митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони.
2021-11-24T17:36+0200
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видео
кишинев
археологи
резиденция
раскопки
бэнулеску-бодони
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Раскопки начались нынешней осенью, найдены ступени, погреб, следы колонн, другие артефакты.Когда Бодони в 1806 году прибыл в Кишинев в качестве митрополита, это здание стало епархиальным домом, позднее здесь была открыта первая типография, а в 1942-м здесь организовали Церковный музей.Археологи надеются найти много декоративных элементов здания – возможно, свесы, оконные петли. Уже обнаружена декоративная защелка двери подвала, элементы люстр или других осветительных приборов, которые при сносе обычно оказываются на полу. Команда, ведущая раскопки, убеждена, что земля рядом со зданием полна таких артефактов. Все это предстоит собрать и сохранить.С приходом зимы археологи возьмут паузу, чтобы вернуться к работам весной. Предполагается, что в итоге на месте резиденции митрополита появятся музей и сквер.
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кишинев, археологи, резиденция, раскопки, бэнулеску-бодони, видео

В Кишиневе нашли резиденцию митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони

17:36 24.11.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco / Mihail Andrieș
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Археологи обнаружили в Кишиневе фундамент и часть подвала дома, в котором в начале XIX века жил митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони.
Раскопки начались нынешней осенью, найдены ступени, погреб, следы колонн, другие артефакты.
"Мы искали целенаправленно. Существуют исторические документы, опубликованы старые изображения и карты. О деятельности Бодони написаны научные работы. Здесь, где я сейчас стою, располагалось здание, в котором жил и работал митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони. Этот дом был построен в 1792 году Тоадером Сабоу", - говорит Юлиан Русановский, представитель общественной ассоциации Monumentum.
Когда Бодони в 1806 году прибыл в Кишинев в качестве митрополита, это здание стало епархиальным домом, позднее здесь была открыта первая типография, а в 1942-м здесь организовали Церковный музей.

"Самым важным признаком для нас стали ступеньки к зданию. Они явно вели ко входу. Ступени сделаны из цельного камня, поэтому очень хорошо сохранились. Когда мы начали откапывать ступени, обнаружили основание первых двух колонн. Все это подтвердило наши изначальные предположения и ту информацию о резиденции Бодони, которой мы располагали", - рассказал архитектор-реставратор Михаил Андриеш.

Археологи надеются найти много декоративных элементов здания – возможно, свесы, оконные петли. Уже обнаружена декоративная защелка двери подвала, элементы люстр или других осветительных приборов, которые при сносе обычно оказываются на полу. Команда, ведущая раскопки, убеждена, что земля рядом со зданием полна таких артефактов. Все это предстоит собрать и сохранить.
С приходом зимы археологи возьмут паузу, чтобы вернуться к работам весной. Предполагается, что в итоге на месте резиденции митрополита появятся музей и сквер.
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