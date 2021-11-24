https://ru.sputnik.md/20211124/v-kishineve-nashli-rezidentsiyu-mitropolita-gavriila-benulesku-bodoni-46681039.html

В Кишиневе нашли резиденцию митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони

В Кишиневе нашли резиденцию митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони

Археологи обнаружили в Кишиневе фундамент и часть подвала дома, в котором в начале XIX века жил митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони.

2021-11-24T17:36+0200

2021-11-24T17:36+0200

2021-11-24T17:36+0200

видео

кишинев

археологи

резиденция

раскопки

бэнулеску-бодони

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Раскопки начались нынешней осенью, найдены ступени, погреб, следы колонн, другие артефакты.Когда Бодони в 1806 году прибыл в Кишинев в качестве митрополита, это здание стало епархиальным домом, позднее здесь была открыта первая типография, а в 1942-м здесь организовали Церковный музей.Археологи надеются найти много декоративных элементов здания – возможно, свесы, оконные петли. Уже обнаружена декоративная защелка двери подвала, элементы люстр или других осветительных приборов, которые при сносе обычно оказываются на полу. Команда, ведущая раскопки, убеждена, что земля рядом со зданием полна таких артефактов. Все это предстоит собрать и сохранить.С приходом зимы археологи возьмут паузу, чтобы вернуться к работам весной. Предполагается, что в итоге на месте резиденции митрополита появятся музей и сквер.

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кишинев, археологи, резиденция, раскопки, бэнулеску-бодони, видео