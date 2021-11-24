Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211124/v-kishineve-zaderzhan-khaker-iz-ukrainy-46669556.html
В Кишиневе задержан хакер из Украины
В Кишиневе задержан хакер из Украины
В течение четырех лет объявленный в розыск мужчина скрывался от правосудия.
2021-11-24T11:21+0200
2021-11-24T11:21+0200
общество
полиция
хакеры
киберпреступность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2133/05/21330533_0:88:1920:1168_1920x0_80_0_0_dfeff58b4fd15bbbf72b53aa74009743.jpg
КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. В столице Молдовы задержан 35-летний гражданин Украины, объявленный в международный розыск с 2017 года.Задержание провели сотрудники Управления по расследованию киберпреступлений Нацинспектората по расследованиям и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.Мужчина в течение четырех лет скрывался от правоохранительных органов как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами. В Молдове он находится под уголовным преследованием за преступления в области информационных технологий и нарушение правил безопасности компьютерных систем.В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в конце мая - начале июня 2016 года подозреваемый по предварительному сговору и совместно с другими лицами незаконно получил доступ к телекоммуникационным сетям и услугам одной из компаний. Нанесенный им ущерб оценивается в 140 тысяч леев.Подозреваемый задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ru.sputnik.md/20211004/smi-khakery-prodaja-dannye-poltora-milliarda-polzovateley-facebook-45263170.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2133/05/21330533_124:0:1797:1255_1920x0_80_0_0_4603f08c2e161892bc903b80eece4969.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
полиция, хакеры, киберпреступность

В Кишиневе задержан хакер из Украины

11:21 24.11.2021
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay / Хакер
Хакер - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay /
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В течение четырех лет объявленный в розыск мужчина скрывался от правосудия.
КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. В столице Молдовы задержан 35-летний гражданин Украины, объявленный в международный розыск с 2017 года.
Задержание провели сотрудники Управления по расследованию киберпреступлений Нацинспектората по расследованиям и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Мужчина в течение четырех лет скрывался от правоохранительных органов как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами. В Молдове он находится под уголовным преследованием за преступления в области информационных технологий и нарушение правил безопасности компьютерных систем.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в конце мая - начале июня 2016 года подозреваемый по предварительному сговору и совместно с другими лицами незаконно получил доступ к телекоммуникационным сетям и услугам одной из компаний. Нанесенный им ущерб оценивается в 140 тысяч леев.
Подозреваемый задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
Общество
СМИ: хакеры продают данные полутора миллиардов пользователей Facebook
4 октября, 22:46
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:32Путин сделал назальную вакцину от коронавируса
15:12У Молдовы могут появиться новые послы во Франции и Германии
14:46Останется ли Молдова без газа: что ждет жителей страны после полуночи
14:27Беженцы пытаются штурмовать польско-белорусскую границу
14:04ВОЗ: ношение масок – спасение от пандемии для Европы
13:35В Европе зимой попробуют жить без электричества
13:10Обратный отсчет: сколько времени есть у "Молдовагаза" для выплаты долга "Газпрому"
13:07Газовый кризис: школы и больницы не могут оплатить счета, нужна помощь властей
12:51Минздрав Молдовы назвал дату начала иммунизации бустерной дозой вакцины
12:31Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
12:09Минздрав заявил об улучшении эпидситуации в Молдове
11:48Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 25 ноября
11:31Гаврилица просит парламент Молдовы экстренно выделить деньги на оплату долга за газ
11:21В Кишиневе задержан хакер из Украины
10:55МВД Молдовы подключается к работе европейской жандармерии
10:31"Газпром" заявил, что не получил платеж за газ от Молдовы
10:21Где в Кишиневе 24 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:54Испанский репортер: второе поражение "Реала" от "Шерифа" будет позором
09:35ВОЗ будет производить бесплатные тесты на антитела к COVID-19
09:07США и "Талибан"* готовятся к новому раунду переговоров