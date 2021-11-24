https://ru.sputnik.md/20211124/v-kishineve-zaderzhan-khaker-iz-ukrainy-46669556.html

В Кишиневе задержан хакер из Украины

В Кишиневе задержан хакер из Украины

В течение четырех лет объявленный в розыск мужчина скрывался от правосудия.

2021-11-24T11:21+0200

2021-11-24T11:21+0200

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общество

полиция

хакеры

киберпреступность

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КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. В столице Молдовы задержан 35-летний гражданин Украины, объявленный в международный розыск с 2017 года.Задержание провели сотрудники Управления по расследованию киберпреступлений Нацинспектората по расследованиям и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.Мужчина в течение четырех лет скрывался от правоохранительных органов как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами. В Молдове он находится под уголовным преследованием за преступления в области информационных технологий и нарушение правил безопасности компьютерных систем.В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в конце мая - начале июня 2016 года подозреваемый по предварительному сговору и совместно с другими лицами незаконно получил доступ к телекоммуникационным сетям и услугам одной из компаний. Нанесенный им ущерб оценивается в 140 тысяч леев.Подозреваемый задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ru.sputnik.md/20211004/smi-khakery-prodaja-dannye-poltora-milliarda-polzovateley-facebook-45263170.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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полиция, хакеры, киберпреступность