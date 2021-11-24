https://ru.sputnik.md/20211124/v-pravitelstve-moldovy-prokommentirovali-reshenie-gazproma-46684653.html

В правительстве Молдовы прокомментировали решение "Газпрома"

В правительстве Молдовы прокомментировали решение "Газпрома"

В правительстве Молдовы прокомментировали "Газпрома" по поставкам газа в республику и ситуации с текущим долгом "Молдовагаза"

2021-11-24T16:08+0200

2021-11-24T16:08+0200

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экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, комментируя решение "Газпрома" продлить срок оплаты текущего долга "Молдовагаза" за природный газ, отметил, что "правительство приняло все необходимые меры, чтобы в пятницу деньги были уплачены".Он отметил, что "правительство Молдовы приняло все необходимые меры, чтобы в пятницу накопленный в октябре-ноябре долг был выплачен".Правительство Молдовы обратилось в среду к ПАО "Газпром" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность требований "Газпрома" и обязуется расплатиться по текущим платежам в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.Почему "Газпром" заявил о возможном прекращении поставок газа в МолдовуВ понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики - об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24"."Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.АО "Молдовагаз" подтвердило получение уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов."Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров - в октябре 2021 года, при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров", – заявили в компании.Там также уточнили, что в настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации."В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", – уточнили в "Молдовагазе".Позиция правительства МолдовыВласти Молдовы собираются выделить 1,4 миллиарда леев на срочное покрытие текущих долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом" из средств, которые уже были предусмотрены для увеличения уставного капитала предприятия Energocom."Мы внесли поправки в бюджет и выделили для Energocom 1,7 миллиарда леев для увеличения уставного капитала предприятия. Из них было израсходовано около 300 миллионов. Еще 1,4 миллиарда осталось", - заявил Спыну.По словам министра, правительство предлагает внести изменения в бюджет на текущий год и позволить использовать эти деньги для погашения задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" за газ, поставленный в страну в октябре и ноябре."Решение, которое предлагает правительство, - уступка долга Termoelectrica в пользу Energocom в размере около 1,4 миллиарда. Energocom выплатит этот долг, а отношения между Energocom и Termoelectrica будут урегулированы позже, учитывая, что обе компании принадлежат государству", - заявил Спыну.В четверг, 25 декабря, парламент во втором чтении собирается утвердить соответствующие поправки в бюджет. Они вступят после опубликования в Официальном мониторе.

https://ru.sputnik.md/20211122/kiku-v-moldove-est-dengi-chtoby-zaplatit-za-gaz-46628296.html

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