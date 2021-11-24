https://ru.sputnik.md/20211124/v-rossii-zaregistrirovali-vaktsinu-ot-covid-19-dlya-podrostkov-46686322.html
В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
Вакцина будет применяться для иммунизации подростков с 12 до 17 лет.
2021-11-24T16:50+0200
2021-11-24T16:50+0200
2021-11-24T16:50+0200
коронавирус
подросток
вакцина
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Вакцина от COVID-19 для подростков 12-17 лет получила регистрационное удостоверение, передает РИА Новости. Об этом рассказал заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщила, что Минздрав России в среду зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет.Ранее в Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.В середине октября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".
https://ru.sputnik.md/20211124/putin-sdelal-nazalnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-46680729.html
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подросток, вакцина, россия
В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
Вакцина будет применяться для иммунизации подростков с 12 до 17 лет.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik.
Вакцина от COVID-19 для подростков 12-17 лет получила регистрационное удостоверение, передает РИА Новости
. Об этом рассказал заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.
"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию", - сказал он на брифинге.
Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщила, что Минздрав России в среду зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет.
Ранее в Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
В середине октября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".