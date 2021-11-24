https://ru.sputnik.md/20211124/vaktsinatsiyu-ot-covid-v-es-proshli-okolo-65-naseleniya-46686745.html

Вакцинацию от COVID в ЕС прошли около 65% населения

Вакцинацию от COVID в ЕС прошли около 65% населения

В Евросоюзе подсчитали количество вакцинированных от ковида граждан.

2021-11-24T21:35+0200

2021-11-24T21:35+0200

2021-11-24T21:35+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. От коронавируса привито около 65% от общего числа населения Евросоюза, вакцинировано порядка 81% взрослых жителей ЕС, об этом в среду на пресс-конференции сообщила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон, передает РИА Новости.Андреа Аммон также отметила, что ограничительные меры в ЕС должны сохраняться, пока в европейском сообществе не будет привито от COVID-19 еще больше жителей. По ее словам, уровень вакцинации ниже 70% от численности населения делает распространение вируса очень возможным.По мнению директора ECDC, всем взрослым жителям Евросоюза стоит предложить и бустерные дозы вакцины. Вакцинация третьей дозой рекомендуется не ранее чем через полгода после завершения основной вакцинации, также добавила Аммон.

https://ru.sputnik.md/20211123/vaktsinatsiya-detey-ot-5-do-11-let-startovala-v-izraile-46653717.html

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