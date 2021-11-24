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Вакцинацию от COVID в ЕС прошли около 65% населения
Вакцинацию от COVID в ЕС прошли около 65% населения
В Евросоюзе подсчитали количество вакцинированных от ковида граждан.
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. От коронавируса привито около 65% от общего числа населения Евросоюза, вакцинировано порядка 81% взрослых жителей ЕС, об этом в среду на пресс-конференции сообщила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон, передает РИА Новости.Андреа Аммон также отметила, что ограничительные меры в ЕС должны сохраняться, пока в европейском сообществе не будет привито от COVID-19 еще больше жителей. По ее словам, уровень вакцинации ниже 70% от численности населения делает распространение вируса очень возможным.По мнению директора ECDC, всем взрослым жителям Евросоюза стоит предложить и бустерные дозы вакцины. Вакцинация третьей дозой рекомендуется не ранее чем через полгода после завершения основной вакцинации, также добавила Аммон.
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в мире, европейский союз

Вакцинацию от COVID в ЕС прошли около 65% населения

21:35 24.11.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEAVaccinare anti-COVID în România – doza 3
Vaccinare anti-COVID în România – doza 3 - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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В Евросоюзе подсчитали количество вакцинированных от ковида граждан.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. От коронавируса привито около 65% от общего числа населения Евросоюза, вакцинировано порядка 81% взрослых жителей ЕС, об этом в среду на пресс-конференции сообщила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон, передает РИА Новости.
"В настоящее время в целом уровень вакцинации в Евросоюзе среди взрослых составляет 81%... В целом по населению - около 65%", - сказала она.
Андреа Аммон также отметила, что ограничительные меры в ЕС должны сохраняться, пока в европейском сообществе не будет привито от COVID-19 еще больше жителей. По ее словам, уровень вакцинации ниже 70% от численности населения делает распространение вируса очень возможным.
"У нас есть безопасные и эффективные вакцины, и до тех пор, пока еще большая часть населения не будет иммунизирована, немедикаментозные меры вмешательства должны оставаться частью нашей повседневной жизни", - заявила Аммон.
По мнению директора ECDC, всем взрослым жителям Евросоюза стоит предложить и бустерные дозы вакцины. Вакцинация третьей дозой рекомендуется не ранее чем через полгода после завершения основной вакцинации, также добавила Аммон.
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
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