https://ru.sputnik.md/20211124/vaktsinatsiyu-ot-covid-v-es-proshli-okolo-65-naseleniya-46686745.html
Вакцинацию от COVID в ЕС прошли около 65% населения
Вакцинацию от COVID в ЕС прошли около 65% населения
В Евросоюзе подсчитали количество вакцинированных от ковида граждан.
2021-11-24T21:35+0200
2021-11-24T21:35+0200
2021-11-24T21:35+0200
коронавирус
в мире
европейский союз
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. От коронавируса привито около 65% от общего числа населения Евросоюза, вакцинировано порядка 81% взрослых жителей ЕС, об этом в среду на пресс-конференции сообщила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон, передает РИА Новости.Андреа Аммон также отметила, что ограничительные меры в ЕС должны сохраняться, пока в европейском сообществе не будет привито от COVID-19 еще больше жителей. По ее словам, уровень вакцинации ниже 70% от численности населения делает распространение вируса очень возможным.По мнению директора ECDC, всем взрослым жителям Евросоюза стоит предложить и бустерные дозы вакцины. Вакцинация третьей дозой рекомендуется не ранее чем через полгода после завершения основной вакцинации, также добавила Аммон.
https://ru.sputnik.md/20211123/vaktsinatsiya-detey-ot-5-do-11-let-startovala-v-izraile-46653717.html
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в мире, европейский союз
Вакцинацию от COVID в ЕС прошли около 65% населения
В Евросоюзе подсчитали количество вакцинированных от ковида граждан.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik.
От коронавируса привито около 65% от общего числа населения Евросоюза, вакцинировано порядка 81% взрослых жителей ЕС, об этом в среду на пресс-конференции сообщила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон, передает РИА Новости
.
"В настоящее время в целом уровень вакцинации в Евросоюзе среди взрослых составляет 81%... В целом по населению - около 65%", - сказала она.
Андреа Аммон также отметила, что ограничительные меры в ЕС должны сохраняться, пока в европейском сообществе не будет привито от COVID-19 еще больше жителей. По ее словам, уровень вакцинации ниже 70% от численности населения делает распространение вируса очень возможным.
"У нас есть безопасные и эффективные вакцины, и до тех пор, пока еще большая часть населения не будет иммунизирована, немедикаментозные меры вмешательства должны оставаться частью нашей повседневной жизни", - заявила Аммон.
По мнению директора ECDC, всем взрослым жителям Евросоюза стоит предложить и бустерные дозы вакцины. Вакцинация третьей дозой рекомендуется не ранее чем через полгода после завершения основной вакцинации, также добавила Аммон.