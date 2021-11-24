https://ru.sputnik.md/20211124/voennoe-sotrudnichestvo-rossii-i-kitaya-polezno-dlya-odkb-i-stran-tsentralnoy-azii--46691481.html

Военное сотрудничество России и Китая полезно для ОДКБ и стран Центральной Азии

Военное сотрудничество России и Китая полезно для ОДКБ и стран Центральной Азии

Утверждена дорожная карта сотрудничества России и Китая в военной области до 2025 года.

2021-11-24T22:04+0200

2021-11-24T22:04+0200

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Россия и Китай намерены совместно отвечать на попытки военно-политического диктата и вооруженные провокации Пентагона, НАТО и AUKUS (военный блок США, Австралии и Великобритании). Россия и Китай подписали план военного сотрудничества до 2025 года, и этот стратегический документ отражает новую реальность многополярного мира.Министры обороны РФ и КНР Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ во вторник в ходе видеоконференции синхронно утвердили дорожную карту сотрудничества двух стран в военной области на 2021-2025 годы. Документ отражает активизацию взаимодействия России и Китая по линии стратегических маневров и совместных патрулирований в воздушном пространстве и Мировом океане.Это закономерный ответ Москвы и Пекина на провокационные действия Пентагона и НАТО, формирование в сентябре этого года военного блока США, Австралии и Великобритании (AUKUS) – новую угрозу международной безопасности в Тихоокеанском регионе.В ходе переговоров 23 ноября Шойгу и Фэнхэ отметили заметный прогресс российско-китайского военного сотрудничества в 2021 году, и подтвердили готовность реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне.Российский министр обороны предложил китайскому коллеге совместно реагировать на провокационные и угрожающие полеты стратегической авиации США вблизи границ РФ и КНР. Ранее в ноябре 10 бомбардировщиков ВВС США отрабатывали вариант применения ядерного оружия против РФ с западного и восточного рубежей одновременно. За год количество подобных провокаций у восточных границ России возросло в семь раз – с трех полетов в 2019-м до 22 полетов в 2020-м.Россия и Китай наращивают интенсивность совместной боевой подготовки войск. В августе впервые проведено совместное оперативно-стратегическое учение на территории Китая "Сибу/Взаимодействие-2021". Вполне отлажено совместное воздушное патрулирование стратегических ракетоносцев ВКС России и бомбардировщиков ВВС Китая над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Боевые корабли двух стран в октябре патрулировали международные проливы Цугару и Осуми близ Японии.Однако нет предела боевой интеграции войск и сил – в небе, в море и на суше. Интенсификация военного сотрудничества Москвы и Пекина послужит укреплению глобальной международной безопасности, включая интересы стран ОДКБ, Центральной и Южной Азии – с учетом сложной ситуации в Афганистане.Большой привет США и их вассаламТри примера совместных мероприятий боевой подготовки войск и сил в текущем году позволяют яснее представить потенциал военного сотрудничества РФ и КНР, влияние на глобальную стратегическую стабильность.Беспрецедентные российско-китайские оперативно-стратегические учения на северо-западе Китая были интегрированы с учебными авиаударами ВКС России на приграничных с Афганистаном полигонах в Центральной Азии – с участием около 13 тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой техники, – многими наблюдателями были восприняты как продолжение формирования военно-политического союза Москвы и Пекина. Возможности совместной группировки войск РФ и КНР на полигоне "Цинтунся" в августе гипотетически позволяли "проецировать силу" и в западном, и в восточном направлениях.Десять боевых (преимущественно ракетных) кораблей России и Китая 17 – 23 октября совершили первое совместное патрулирование Японского моря, западной части Тихого океана и Восточно-Китайского моря (прошли более 1700 миль). С выполнением противолодочных маневров и практических стрельб – неподалеку от берегов Японии. Задачи "демонстрации государственных флагов РФ и КНР, поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, охраны объектов морской экономической деятельности двух стран" выполнены успешно.Немногим ранее, 14 – 17 октября, в Японском море состоялись российско-китайские учения "Морское взаимодействие – 2021". В совокупности подобные "иероглифы" читаются как жесткое предупреждение Соединенным Штатам и их региональным союзникам об опасности безрассудных и провокационных действий на море, включая "свободное судоходство" близ берегов России и Китая, деструктивное формирование AUKUS. И это патрулирование стало для США и Японии "настоящим шоком".Продолжая практику совместного воздушного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 19 ноября над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей выполнили совместную задачу стратегические бомбардировщики Ту-95МС и "Хун-6К", истребители Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 - ВКС России и ВВС Китая. На отдельных участках группу сопровождали истребители F-16 и F-15 ВВС Японии, которые в боевой обстановке не смогли бы выйти на рубеж применения бортового вооружения.Эффективное сдерживание угрозРазвитие военного сотрудничества России и Китая положительно повлияет на безопасность стран ОДКБ и Центральной Азии, которые соседствуют с постамериканским Афганистаном. Пекин и Москва обречены на конструктивное военное сотрудничество, поскольку в равной степени заинтересованы в снижении угроз международного терроризма, трансформации талибов* в государствообразующее движение, прочности границ, экономическом развитии дружественных соседних стран, а также в ликвидации всех азиатских баз Пентагона и НАТО, опасных зон "свободного мореходства" ВМС США.Евразийское влияние России неоспоримо, и это вторая по военной мощи страна мира. Китай давно имеет статус ядерной державы, успешно осваивает космос, создает истребители-невидимки пятого поколения и гиперзвуковые ракеты, постепенно сдвигает США с первого места в мировой экономике.Разговаривать с могущественными военными союзниками (де-факто) Москвой и Пекином на языке угроз и ультиматумов – верх безрассудства для стран НАТО и AUKUS. Однако американский эсминец вчера совершил еще один провокационный визит в Тайваньский пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань. Пентагон надеется получить "запасной аэродром" в Пакистане – с видами на Афганистан и КНР.Британское издание Rai Al Youm отмечает: "Если посмотреть на карту конфликтов, спровоцированных США, то видны признаки надвигающейся мировой войны".Действительно, вашингтонские "ястребы" создают очаги напряженности вокруг российского Крыма и китайского Тайваня. Вполне сознавая, что неприкосновенность границ и территориальная целостность – священные для России и Китая принципы.Разжигание американцами кризисов и конфликтов на пространстве от Восточно-Китайского моря до Черного способствует росту напряженности в странах Ближнего Востока, Южной и Центральной Азии. Для снижения деструктивной активности США и их союзников необходимы жесткие, эффективные инструменты, алгоритмы принуждения к миру. Москва и Пекин настойчиво работают над этим.* - организация "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

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