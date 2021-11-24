Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211124/voz-budet-proizvodit-besplatnye-testy-na-antitela-k-covid-19-46666057.html
ВОЗ будет производить бесплатные тесты на антитела к COVID-19
ВОЗ будет производить бесплатные тесты на антитела к COVID-19
ВОЗ будет производить бесплатные тесты на антитела к COVID-19 для бедных стран
2021-11-24T09:35+0200
2021-11-24T09:35+0200
коронавирус
воз
тест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/0b/31253499_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_5ff811659fa3ce932833252ccb858958.jpg
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завершила работу над соглашением по созданию собственного теста на антитела коронавирусу, передает РИА Новости. Сообщается, что технологии производства теста будут бесплатными для стран с низким и средним уровнем дохода.Как отмечается, лицензионное соглашение заключено между Национальным исследовательским советом Испании, пулом ВОЗ по доступу к технологиям от COVID-19 (C-TAP) и патентным пулом лекарственных средств (MPP)."Целью лицензии является содействие быстрому производству и коммерциализации в мире серологического теста на COVID-19 от Национального исследовательского совета Испании. Соглашение охватывает все соответствующие патенты и биологический материал, необходимый для производства теста. CSIC предоставит все ноу-хау патентному пулу ВОЗ или потенциальным лицензиатам, а также проведет обучение. Лицензия будет безвозмездной для стран с низким и средним уровнем дохода и будет действовать до даты истечения срока действия последнего патента", - отмечается в документе.Это первая бесплатная и общедоступная лицензия на производство медицинского средства от COVID-19. По оценкам ВОЗ, она поможет в борьбе с неравенством в доступе к препаратам и материалам для противодействия распространения пандемии.
https://ru.sputnik.md/20211110/voz-koronavirus-zhit-virus-46295334.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/0b/31253499_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_5246dbf992f87624f5cb6f72ab5a5bdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
воз, тест

ВОЗ будет производить бесплатные тесты на антитела к COVID-19

09:35 24.11.2021
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково
Экспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Страны с низким или средним уровнем экономики смогут получить технологию производства теста бесплатно.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завершила работу над соглашением по созданию собственного теста на антитела коронавирусу, передает РИА Новости. Сообщается, что технологии производства теста будут бесплатными для стран с низким и средним уровнем дохода.
Как отмечается, лицензионное соглашение заключено между Национальным исследовательским советом Испании, пулом ВОЗ по доступу к технологиям от COVID-19 (C-TAP) и патентным пулом лекарственных средств (MPP).
"Целью лицензии является содействие быстрому производству и коммерциализации в мире серологического теста на COVID-19 от Национального исследовательского совета Испании. Соглашение охватывает все соответствующие патенты и биологический материал, необходимый для производства теста. CSIC предоставит все ноу-хау патентному пулу ВОЗ или потенциальным лицензиатам, а также проведет обучение. Лицензия будет безвозмездной для стран с низким и средним уровнем дохода и будет действовать до даты истечения срока действия последнего патента", - отмечается в документе.
Это первая бесплатная и общедоступная лицензия на производство медицинского средства от COVID-19. По оценкам ВОЗ, она поможет в борьбе с неравенством в доступе к препаратам и материалам для противодействия распространения пандемии.
Pracownik medyczny przy karetce pogotowia w Warszawie - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
Коронавирус
ВОЗ – о ситуации с коронавирусом: мы должны научиться жить с вирусом
10 ноября, 11:43
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:55МВД Молдовы подключается к работе европейской жандармерии
10:31"Газпром" заявил, что не получил платеж за газ от Молдовы
10:21Где в Кишиневе 24 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:54Испанский репортер: второе поражение "Реала" от "Шерифа" будет позором
09:35ВОЗ будет производить бесплатные тесты на антитела к COVID-19
09:07США и "Талибан"* готовятся к новому раунду переговоров
08:41Пока все спали: "Спутник Лайт" в Лаосе, письмо звездам-антиваксерам и ситуация с COVID
08:30Могут ли граждане засудить поставщиков газа, тепла и электричества
08:00Правительство Молдовы выделит почти 11 миллионов леев на премии спортсменам-олимпийцам
07:30ЕК предложила создать "черный" список компаний, доставляющих мигрантов
07:00Самый точный прогноз погоды: грядет потепление
00:01Погодные рекорды Молдовы 24 ноября
ВчераПочему каждый десятый немец готов не встречать с семьей Рождество
Вчера"Оранжевый код" эпидопасности в Кишиневе: опубликовано решение комиссии
Вчера"Газпром" обеспечил больше половины прироста добычи газа в мире
Вчера"Реал Мадрид" и "Шериф": заявления накануне матча Лиги чемпионов в Тирасполе
ВчераКурс валют на среду: доллар растет, евро сдает позиции
ВчераЛатание дыр и нестыковки: чем кончится история с текущим долгом "Молдовагаза"
ВчераКогда "Джавелины" и "Стингеры" не в радость: США принуждают Украину к войне с Россией
ВчераСпыну намерен обсудить вопрос газового долга с руководством "Газпрома"