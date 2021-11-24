https://ru.sputnik.md/20211124/voz-budet-proizvodit-besplatnye-testy-na-antitela-k-covid-19-46666057.html

ВОЗ будет производить бесплатные тесты на антитела к COVID-19

ВОЗ будет производить бесплатные тесты на антитела к COVID-19

ВОЗ будет производить бесплатные тесты на антитела к COVID-19 для бедных стран

2021-11-24T09:35+0200

2021-11-24T09:35+0200

2021-11-24T09:35+0200

коронавирус

воз

тест

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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завершила работу над соглашением по созданию собственного теста на антитела коронавирусу, передает РИА Новости. Сообщается, что технологии производства теста будут бесплатными для стран с низким и средним уровнем дохода.Как отмечается, лицензионное соглашение заключено между Национальным исследовательским советом Испании, пулом ВОЗ по доступу к технологиям от COVID-19 (C-TAP) и патентным пулом лекарственных средств (MPP)."Целью лицензии является содействие быстрому производству и коммерциализации в мире серологического теста на COVID-19 от Национального исследовательского совета Испании. Соглашение охватывает все соответствующие патенты и биологический материал, необходимый для производства теста. CSIC предоставит все ноу-хау патентному пулу ВОЗ или потенциальным лицензиатам, а также проведет обучение. Лицензия будет безвозмездной для стран с низким и средним уровнем дохода и будет действовать до даты истечения срока действия последнего патента", - отмечается в документе.Это первая бесплатная и общедоступная лицензия на производство медицинского средства от COVID-19. По оценкам ВОЗ, она поможет в борьбе с неравенством в доступе к препаратам и материалам для противодействия распространения пандемии.

https://ru.sputnik.md/20211110/voz-koronavirus-zhit-virus-46295334.html

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воз, тест