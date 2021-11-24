https://ru.sputnik.md/20211124/voz-noshenie-masok--spasenie-ot-pandemii-dlya-evropy-46675998.html

ВОЗ: ношение масок – спасение от пандемии для Европы

ВОЗ: ношение масок – спасение от пандемии для Европы

ВОЗ: ношение масок – спасение от пандемии для Европы

2021-11-24T14:04+0200

2021-11-24T14:04+0200

2021-11-24T14:04+0200

коронавирус

европа

воз

маска

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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Исполнительный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Робб Батлер заявил, что строгое соблюдение масочного режима поможет спасти порядка 160 тысяч жизней в Европе, пишет РИА Новости. Для этого масочный режим должны соблюдать 95% населения."Лишь 48% населения европейского региона пользуется масками. В тот момент, когда этот показатель вырастет, - если он вырастет, - произойдет сокращение случаев заболевания и снижение смертности", - заявил Батлер в интервью Sky News.По его словам, если бы маски использовали 95% населения, то, согласно прогнозу, удалось бы спасти "около 160 тысяч жизней".Батлер отметил, что 45-47% всего населения европейских стран в данный момент не вакцинированы от коронавируса."Позвольте мне абсолютно четко заявить: большинство людей, находящихся сегодня в отделениях интенсивной терапии, не привиты", - добавил он.Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что свыше полумиллиона человек могут скончаться в европейском регионе от COVID-19 к февралю 2022 года, если не будет достигнуто достаточного уровня вакцинации и люди продолжат игнорировать призыв носить маски.

https://ru.sputnik.md/20211124/voz-budet-proizvodit-besplatnye-testy-na-antitela-k-covid-19-46666057.html

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европа, воз, маска