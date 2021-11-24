https://ru.sputnik.md/20211124/voz-noshenie-masok--spasenie-ot-pandemii-dlya-evropy-46675998.html
ВОЗ: ношение масок – спасение от пандемии для Европы
ВОЗ: ношение масок – спасение от пандемии для Европы
ВОЗ: ношение масок – спасение от пандемии для Европы
2021-11-24T14:04+0200
2021-11-24T14:04+0200
2021-11-24T14:04+0200
коронавирус
европа
воз
маска
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46443845_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_72ecafb62bba670945a2d98f795497ee.jpg
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Исполнительный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Робб Батлер заявил, что строгое соблюдение масочного режима поможет спасти порядка 160 тысяч жизней в Европе, пишет РИА Новости. Для этого масочный режим должны соблюдать 95% населения."Лишь 48% населения европейского региона пользуется масками. В тот момент, когда этот показатель вырастет, - если он вырастет, - произойдет сокращение случаев заболевания и снижение смертности", - заявил Батлер в интервью Sky News.По его словам, если бы маски использовали 95% населения, то, согласно прогнозу, удалось бы спасти "около 160 тысяч жизней".Батлер отметил, что 45-47% всего населения европейских стран в данный момент не вакцинированы от коронавируса."Позвольте мне абсолютно четко заявить: большинство людей, находящихся сегодня в отделениях интенсивной терапии, не привиты", - добавил он.Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что свыше полумиллиона человек могут скончаться в европейском регионе от COVID-19 к февралю 2022 года, если не будет достигнуто достаточного уровня вакцинации и люди продолжат игнорировать призыв носить маски.
https://ru.sputnik.md/20211124/voz-budet-proizvodit-besplatnye-testy-na-antitela-k-covid-19-46666057.html
европа
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46443845_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f4b00232ad0725448e34a699432fb132.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
европа, воз, маска
ВОЗ: ношение масок – спасение от пандемии для Европы
Сотни тысяч жизней можно спасти при соблюдении строгого масочного режима.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik.
Исполнительный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Робб Батлер заявил, что строгое соблюдение масочного режима поможет спасти порядка 160 тысяч жизней в Европе, пишет РИА Новости
. Для этого масочный режим должны соблюдать 95% населения.
"Лишь 48% населения европейского региона пользуется масками. В тот момент, когда этот показатель вырастет, - если он вырастет, - произойдет сокращение случаев заболевания и снижение смертности", - заявил Батлер в интервью Sky News.
По его словам, если бы маски использовали 95% населения, то, согласно прогнозу, удалось бы спасти "около 160 тысяч жизней".
Батлер отметил, что 45-47% всего населения европейских стран в данный момент не вакцинированы от коронавируса.
"Позвольте мне абсолютно четко заявить: большинство людей, находящихся сегодня в отделениях интенсивной терапии, не привиты", - добавил он.
Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что свыше полумиллиона человек могут скончаться в европейском регионе от COVID-19 к февралю 2022 года, если не будет достигнуто достаточного уровня вакцинации и люди продолжат игнорировать призыв носить маски.