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Жесткий сертификат: в Италии вводят усиленный green pass
Жесткий сертификат: в Италии вводят усиленный green pass
Новый ковид-сертификат вводят в Италии, он предназначен для вакцинированных или переболевших.
2021-11-24T23:55+0200
2021-11-24T23:55+0200
коронавирус
в мире
италия
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. "Усиленный" green pass вводят в Италии, новый декрет, который предусматривает усиление ограничений в связи с распространением коронавируса принял в среду Совет министров, передает РИА Новости.О введении более суровых мер для не вакцинированных от коронавируса граждан на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.Усиленный ковид-сертификат предназначен только для тех итальянцев, которые сделали прививку или переболели коронавирусом. Также был расширен перечень категорий граждан, для которых вакцинация является обязательной.Обладатели усиленного ковид-сертификата смогут посещать спектакли, спортивные мероприятия, общественные церемонии и праздники, дискотеки, а также рестораны и бары, работающие в закрытых помещениях.Не прошедшим полный курс вакцинации, непривитым или тем, кто не болел COVID-19, будет выдаваться "базовый" green pass. Чтобы его получить, не вакцинированным итальянцам нужно будет делать тест на коронавирус каждые 48 часов. С 6 декабря базовый ковид-сертификат необходимо будет предъявлять не только для доступа к рабочему месту, но также для проживания в гостиницах, входа в спортивные раздевалки, для проезда на региональном железнодорожном и городском общественном транспорте. Срок действия этого COVID-сертификата сокращается с 12 до 9 месяцев.Ранее вакцинация от коронавируса была в Италии обязательной только для врачей и всего медицинского персонала. С 15 декабря список таких категорий заметно расширяется. Сперанца подчеркнул, что новый правительственный декрет был одобрен единогласно. Он также сообщил, что с 1 декабря все итальянцы в возрасте старше 18 лет смогут получить бустерную дозу вакцины.Власти Италии задались целью привить 90% населения. По состоянию на среду в стране распределены свыше 94 миллионов доз вакцин. Полностью завершили иммунизацию более 45,5 миллиона граждан, то есть 84,25 % населения в возрасте старше 12 лет. С сентября на Апеннинах проходит ревакцинация граждан в возрасте старше 60 лет, а также медицинского персонала. Бустерную дозу получили уже более 3,9 миллиона итальянцев. С понедельника она стала доступна для граждан старше 40 лет.
https://ru.sputnik.md/20211115/obyski-uchastnikov-telegram-kanala-protivnikov-vaktsinatsii-proshli-italii-46418535.html
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в мире, италия

Жесткий сертификат: в Италии вводят усиленный green pass

23:55 24.11.2021
© ANDREAS SOLAROGreen Pass
Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
© ANDREAS SOLARO
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Новый ковид-сертификат вводят в Италии, он предназначен для вакцинированных или переболевших.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. "Усиленный" green pass вводят в Италии, новый декрет, который предусматривает усиление ограничений в связи с распространением коронавируса принял в среду Совет министров, передает РИА Новости.
О введении более суровых мер для не вакцинированных от коронавируса граждан на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Усиленный ковид-сертификат предназначен только для тех итальянцев, которые сделали прививку или переболели коронавирусом. Также был расширен перечень категорий граждан, для которых вакцинация является обязательной.

ковид-сертификат"На этом этапе развития эпидемии, с 6 декабря по 15 января, мы считаем необходимым ввести усиленную версию green pass: сертификат можно будет получить только после вакцинации или выздоровления", - заявил Сперанца.

Обладатели усиленного ковид-сертификата смогут посещать спектакли, спортивные мероприятия, общественные церемонии и праздники, дискотеки, а также рестораны и бары, работающие в закрытых помещениях.

Не прошедшим полный курс вакцинации, непривитым или тем, кто не болел COVID-19, будет выдаваться "базовый" green pass. Чтобы его получить, не вакцинированным итальянцам нужно будет делать тест на коронавирус каждые 48 часов. С 6 декабря базовый ковид-сертификат необходимо будет предъявлять не только для доступа к рабочему месту, но также для проживания в гостиницах, входа в спортивные раздевалки, для проезда на региональном железнодорожном и городском общественном транспорте. Срок действия этого COVID-сертификата сокращается с 12 до 9 месяцев.

Ранее вакцинация от коронавируса была в Италии обязательной только для врачей и всего медицинского персонала. С 15 декабря список таких категорий заметно расширяется. Сперанца подчеркнул, что новый правительственный декрет был одобрен единогласно. Он также сообщил, что с 1 декабря все итальянцы в возрасте старше 18 лет смогут получить бустерную дозу вакцины.
Automobile ale poliției italiene - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
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Власти Италии задались целью привить 90% населения. По состоянию на среду в стране распределены свыше 94 миллионов доз вакцин. Полностью завершили иммунизацию более 45,5 миллиона граждан, то есть 84,25 % населения в возрасте старше 12 лет. С сентября на Апеннинах проходит ревакцинация граждан в возрасте старше 60 лет, а также медицинского персонала. Бустерную дозу получили уже более 3,9 миллиона итальянцев. С понедельника она стала доступна для граждан старше 40 лет.
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