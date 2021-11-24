Коронавирус
Жесткий сертификат: в Италии вводят усиленный green pass
© ANDREAS SOLAROGreen Pass
© ANDREAS SOLARO
Новый ковид-сертификат вводят в Италии, он предназначен для вакцинированных или переболевших.
КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. "Усиленный" green pass вводят в Италии, новый декрет, который предусматривает усиление ограничений в связи с распространением коронавируса принял в среду Совет министров, передает РИА Новости.
О введении более суровых мер для не вакцинированных от коронавируса граждан на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
Усиленный ковид-сертификат предназначен только для тех итальянцев, которые сделали прививку или переболели коронавирусом. Также был расширен перечень категорий граждан, для которых вакцинация является обязательной.
Усиленный ковид-сертификат предназначен только для тех итальянцев, которые сделали прививку или переболели коронавирусом. Также был расширен перечень категорий граждан, для которых вакцинация является обязательной.
ковид-сертификат"На этом этапе развития эпидемии, с 6 декабря по 15 января, мы считаем необходимым ввести усиленную версию green pass: сертификат можно будет получить только после вакцинации или выздоровления", - заявил Сперанца.
Обладатели усиленного ковид-сертификата смогут посещать спектакли, спортивные мероприятия, общественные церемонии и праздники, дискотеки, а также рестораны и бары, работающие в закрытых помещениях.
Не прошедшим полный курс вакцинации, непривитым или тем, кто не болел COVID-19, будет выдаваться "базовый" green pass. Чтобы его получить, не вакцинированным итальянцам нужно будет делать тест на коронавирус каждые 48 часов. С 6 декабря базовый ковид-сертификат необходимо будет предъявлять не только для доступа к рабочему месту, но также для проживания в гостиницах, входа в спортивные раздевалки, для проезда на региональном железнодорожном и городском общественном транспорте. Срок действия этого COVID-сертификата сокращается с 12 до 9 месяцев.
Ранее вакцинация от коронавируса была в Италии обязательной только для врачей и всего медицинского персонала. С 15 декабря список таких категорий заметно расширяется. Сперанца подчеркнул, что новый правительственный декрет был одобрен единогласно. Он также сообщил, что с 1 декабря все итальянцы в возрасте старше 18 лет смогут получить бустерную дозу вакцины.
Не прошедшим полный курс вакцинации, непривитым или тем, кто не болел COVID-19, будет выдаваться "базовый" green pass. Чтобы его получить, не вакцинированным итальянцам нужно будет делать тест на коронавирус каждые 48 часов. С 6 декабря базовый ковид-сертификат необходимо будет предъявлять не только для доступа к рабочему месту, но также для проживания в гостиницах, входа в спортивные раздевалки, для проезда на региональном железнодорожном и городском общественном транспорте. Срок действия этого COVID-сертификата сокращается с 12 до 9 месяцев.
Ранее вакцинация от коронавируса была в Италии обязательной только для врачей и всего медицинского персонала. С 15 декабря список таких категорий заметно расширяется. Сперанца подчеркнул, что новый правительственный декрет был одобрен единогласно. Он также сообщил, что с 1 декабря все итальянцы в возрасте старше 18 лет смогут получить бустерную дозу вакцины.
Власти Италии задались целью привить 90% населения. По состоянию на среду в стране распределены свыше 94 миллионов доз вакцин. Полностью завершили иммунизацию более 45,5 миллиона граждан, то есть 84,25 % населения в возрасте старше 12 лет. С сентября на Апеннинах проходит ревакцинация граждан в возрасте старше 60 лет, а также медицинского персонала. Бустерную дозу получили уже более 3,9 миллиона итальянцев. С понедельника она стала доступна для граждан старше 40 лет.